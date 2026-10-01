Was ein Hinkelstein ist, weiß im Prinzip jeder – zumindest alle, die irgendwann einmal einen Asterix-Band in den Händen hatten. Aber was genau ist ein „Pinkelstein“? Nein, keiner von diesen gelben oder blauen Klumpen zur Aromatisierung der Toilettenschüssel: Ein Pinkelstein ist ein kleiner Findling, der an der Ecke einer Baumscheibe platziert wird und quasi unweigerlich von vorbeikommenden Hunden markiert wird. Das erspart der Baumrinde die scharfe Urindusche und sieht auch noch ganz gut aus.

Wir treffen die Erfinder des Pinkelsteins, Jörg Winners und Hans Jürgen Zschäbitz, in der Charlottenburger Fritschestraße, einer ruhigen, grünen Seitenstraße unweit des Sophie-Charlotte-Platzes. Grün ist sie nicht nur durch die Kronen der Straßenbäume, sondern auch durch viele mit üppigen Wildstauden gestaltete Baumscheiben. Manche davon sind mit eisernen Zäunchen eingefriedet, die sich bei näherer Betrachtung als Ikea-Bettrahmen erweisen. Zwischen den am Straßenrand abgestellten Autos laden Bänke auf „Parklets“ zum Ausruhen ein.

Winners und Zschäbitz sind Nachbarn und Sprecher der Initiative Fritschestraße, die hinter der kreativen Begrünung steckt. „Die Idee, unsere Straße zu verschönern, kam uns in der Pandemie. Weil nicht so viel zu tun war, saßen wir öfters vor dem Haus in der Sonne und dachten: Sieht eigentlich ein bisschen kacke aus hier“, sagt Jörg Winners und grinst. Schon nach einem Jahr waren aus einer bepflanzten Bauscheibe 13 geworden. Heute sind an die 250 Menschen in der Initiative vernetzt, die auch Kiezfeste auf die Beine stellt, 15 von ihnen erledigen die Orga-Arbeit.

Von der gibt es mittlerweile eine ganze Menge: Nicht nur wurden mit Unterstützung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf mehrere Dutzend „Baumbeete“ vor allem in Charlottenburg geschaffen – seit Anfang September sind die Aktivitäten der Gruppe in eine ganz neue Phase eingetreten. „Das Bezirksamt hat für zwei Jahre einen Lieferservice finanziert, bei dem das Material kostenlos zur Verfügung gestellt wird“, erklärt Zschäbitz.

Totholz und Steine frei Haus

Wer sich bereit erklärt, die Patenschaft für ein Beet zu übernehmen, bekommt Totholz – Äste und Zweige –, Klammern aus Armierungsstahl und Findlinge frei Haus geliefert. Nur Gräser und Wildstauden (die Initiative empfiehlt einheimische Arten wie Blutweiderich, Natternkopf oder Tauben-Skabiose) müssen selbst erworben werden. Die Ehrenamtlichen aus der Fritschestraße helfen anschließend beim Anlegen einer sogenannten Benjeshecke, indem rund um die Baumscheibe ein flacher Holzwall errichtet und mit den Klammern fixiert wird.

Das sieht nicht nur schön organisch aus, sondern ist auch ökologisch wertvoll, weiß Zschäbitz: „Untendrunter krabbelt es wie wild, das Holz wird von Asseln und anderen Tierchen zersetzt. Die lockern auch den Boden auf und sorgen für eine bessere Belüftung der Baumwurzeln.“ Weil kaum jemand durch eine schön blühende Baumscheibe trampelt oder gar sein Auto darauf parkt, fallen auch die üblichen Faktoren weg, durch die die Erde normalerweise stark verdichtet wird – was für die Bäume alles andere als gut ist.

Mit dem Gärtnern hatten Zschäbitz und Winners früher im Übrigen gar nichts am Hut. Der eine war bis zu seinem Ruhestand Hornist im Orchester der Deutschen Oper, der andere produziert und verleiht Kinderfilme. „Wir mussten in den ersten Jahren auch so einiges schmerzhaft lernen“, sagt Winners, „aber wir haben uns immer von Experten beraten lassen und den Austausch mit dem Bezirksamt gesucht.“

 Das Rezept der beiden Gründer: lieber auf gute Zusammenarbeit als auf Konfrontation mit den Behörden setzen – aber gleichzeitig hartnäckig bleiben

Das habe sich nach anfänglichen Widerständen auf die Mitmach-Strategie eingelassen und unterstütze die Initiative jetzt umfänglich. Das Rezept der beiden Gründer: Lieber auf gute Zusammenarbeit als auf Konfrontation mit den Behörden setzen – aber gleichzeitig hartnäckig bleiben.

Baumscheiben für alle

Weil es bei der ganzen Sache natürlich nicht nur um Kiezverschönerung, sondern auch um Klimaanpassung geht, steht die Initiative Fritschestraße seit Langem in Kontakt mit den AktivistInnen vom Baumentscheid – und treibt im Bezirk etwas modellhaft voran, was in einem guten Jahr für ganz Berlin aktuell wird: Gemäß dem Berliner Klimaanpassungsgesetz, das aus dem Baumentscheid-Volksbegehren hervorging, dürfen alle BürgerInnen ab dem 1. Dezember 2027 auf Antrag Baumscheiben selbst bepflanzen oder von einem Fachbetrieb bepflanzen lassen.

Bis dahin sind vielleicht auch die Gehweg-Regentonnen ein vertrautes Bild in der Stadt geworden. Die rund zwei Meter hohen, säulenartigen Gefäße, die 500 oder sogar 1.000 Liter fassen, zweigen Regenwasser aus dem Fallrohr eines Gebäudes ab und speichern es. So steht den AnwohnerInnen Wasser zum Gießen von Straßengrün zu Verfügung. In der Fritschestraße wurden 2023 mit Unterstützung des Bezirks, der Berliner Regenwasseragentur und der Initiative „Wassertanke“ die ersten beiden Tonnen aufgestellt: „Wir sind eben ein Innovations-Inkubator für niedrigschwellige Maßnahmen“, meint Jörg Winners.

Das mit den Steinen war übrigens Zufall: Die ersten Findlinge wurden lediglich zu dekorativen Zwecken an den Baumscheiben platziert, aber dann zeigte sich schnell, dass Hunde ihren Urin nur allzu gerne darauf hinterließen. Und als eines der Ikea-Bettgestelle der ersten Baumbeet-Generation nicht ganz ausreichte, sodass ein Streifen kahler Erde außen vor blieb, stellte sich heraus, dass die Tiere diesen bereitwillig annahmen, um ihren Darm zu entleeren – und die HalterInnen konnten das Ergebnis dort auch noch leichter entfernen als zwischen Gras, Laub oder Blumen: Das „Charlottenburger Baumbeet mit Pinkelstein und Kackstreifen“ war geboren.