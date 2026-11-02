Schauen wir uns erst einmal an, woraus Marmelade und Nutella eigentlich bestehen. Auf den Gläsern findest du eine Zutatenliste. Beim Nutella – und auch in vielen Marmeladen – steht an erster Stelle eine Zutat: Zucker. Das bedeutet, dass von keiner Zutat mehr darin ist als vom Zucker. Beim Nutella macht er sogar mehr als die Hälfte aus!

Zucker ist der Grund dafür, dass Nutella und Marmelade so süß sind. Leider kann viel Zucker uns auch sehr krank machen. Trotzdem rühren manche Lebensmittelhersteller viel Zucker in ihre Aufstriche. Weil das viele Leute lecker finden – aber auch, weil Zucker im Vergleich zu anderen Zutaten so billig ist.

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Marmelade enthält außer Zucker hauptsächlich Früchte. Darin sind zum Beispiel gesunde Vitamine. Allerdings gehen einige der Vitamine kaputt, wenn die Früchte gekocht werden. Und das werden sie normalerweise, wenn aus ihnen Marmelade hergestellt wird.

Beim Nutella ist die zweite Zutat nach dem Zucker das Palmöl. Das ist, wie der Name es sagt, Öl von einer Ölpalme. Es enthält eine bestimmte Art von Fett, die ebenfalls als ungesund gilt. Danach kommen Haselnüsse, Magermilchpulver und Kakao – die enthalten auch Stoffe, die für unseren Körper gut sind. Schade, dass davon nur so wenige im Nutella stecken.

Es gibt Alternativen

Tja, und was ist nun gesünder? „Wenn ich mich zwischen Marmelade oder Nutella entscheiden müsste, würde ich wohl die Marmelade wählen, da Nutella zusätzlich zum Zucker noch sehr fettreich ist“, erklärt Lisa Hitschler. Sie untersucht für das Magazin Ökotest verschiedene Lebensmittel.

Was Lisa Hitschler noch gesagt hat: In vielen Marmeladen und auch im Nutella sind noch andere Stoffe, die nicht auf der Zutatenliste stehen. Sie gehören da gar nicht hinein. Beim Nutella ist das Mineralöl. Das könnte zum Beispiel von Erntemaschinen stammen. Das schmierige Öl ist eigentlich dazu da, dass die Maschinen gut funktionieren. Leider weiß man noch nicht, ob es unserem Körper schadet.

In manchen Marmeladen fanden Wis­sen­schaft­le­r*in­nen giftige Stoffe. Pestizide heißen die. Sie werden vor der Ernte auf die Früchte gesprüht, um sie zum Beispiel vor Insekten zu schützen. Auch sie können uns krank machen.

Und nun? „Unsere Tests zeigen, dass Bioprodukte weniger mit Pestiziden verunreinigt sind“, sagt Hitschler. Sie schlägt vor, statt Nutella und Marmelade lieber Nussmus oder Fruchtaufstriche mit wenig Zucker zu kaufen. Probier’s doch mal!