Was macht denn da Dornröschen im Friseursalon auf Kerry James Marshalls Gemälde „School of Beauty, School of Culture“? Dreizehn Schwarze Menschen stehen und sitzen in dem Salon, zwei Männer arbeiten im Hintergrund, die Frauen richten ihre Frisuren, posieren vor dem Spiegel – und scheinbar auch für uns. Denn in einem der Spiegel blitzt eine Kamera auf – ist es der Künstler selbst? Wer betrachtet hier eigentlich wen? Die zwei Kinder am unteren Bildrand jedenfalls lenken ihre Aufmerksamkeit auf ein langgezogenes Objekt, das nicht in die Szene passt: ein Hologramm des blonden, weißen Disney-Dornröschens.

Das ist kein zufälliger Fremdkörper in dem mit Pailletten und Metallösen verzierten Acrylgemälde von 2012, das derzeit im Musée d’Art Moderne de Paris zu sehen ist. Marshall greift damit auf Hans Holbeins „Die Gesandten“ von 1533 zurück, das heute in der Londoner National Gallery hängt: zwei weiße Männer stehen vor einem Tisch voller wissenschaftlicher und musikalischer Instrumente, darunter schwebt ein verzerrter Schädel – ein Symbol der Vergänglichkeit.

Wer zum ersten Mal vor einem Gemälde von Kerry James Marshall steht, realisiert, wie selten Schwarze Menschen in der westlichen Kunstgeschichte derart selbstverständlich im Zentrum stehen. Marshall, 1955 in Alabama geboren, zählt zu den wichtigen afroamerikanischen Künstlern der Gegenwart. Das Musée d’Art Moderne de Paris widmet ihm mit „The Histories*“ erstmals eine Ausstellung in Frankreich. Rund 70 Werke aus den 1980er-Jahren bis heute sind dort zu sehen, darunter acht Arbeiten, die eigens für die Ausstellung entstanden sind.

Die Ausstellung Kerry James Marshall: „The Histories*“. Musée d'Art Moderne de Paris, bis 24. Januar 2027. Katalog (Paris Musées): 45 Euro

Im Alter von zehn Jahren stand Marshall zum ersten Mal in einem Museum, später studierte er am Otis Art Institute in Los Angeles. Während sich Teile der Black-Art-Bewegung in den 1970er-Jahren von der europäischen Kunst (und dem Malen überhaupt) abwandten, blieb Marshall der figurativen Malerei treu.

Ganz alltägliche Texte

Also beschloss Marshall vor vierzig Jahren vor allem Gemälde zu malen, in denen Schwarze Figuren die Hauptrolle einnehmen. Und das in ganz alltäglichen Szenen, die immer wieder auf bedeutende Werke der westlichen Kunstgeschichte hinweisen.

Nicht „De Stijl“ sondern „De Style“ von Kerry James Marshall, 1993 Foto: Museum Associates/LACMA; © Kerry James Marshall

Da Marshall in Serien und Zyklen arbeitet, ist auch „The Histories*“ entsprechend thematisch und chronologisch gegliedert. Eines haben alle Werke gemeinsam: Sie erzählen Geschichten. Über das Schicksal der afroamerikanischen Gemeinschaften, von der erzwungenen Überfahrt versklavter Afrikaner nach Amerika bis zu den afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegungen.

Marshall malt, was ihm selbst in den klassischen europäischen und US-amerikanischen Museen gefehlt hat: den Alltag Schwarzer Menschen ebenso wie diejenigen, die für ihre Rechte und Freiheit gekämpft haben. Auf einem Bild der Serie „Souvenirs“ steht ein Schwarzer Engel in einem bürgerlichen Wohnzimmer. Über der Gardine glitzert in goldenen Lettern der Schriftzug „In memory of“. An der Decke schweben blaue und rosafarbene Engel, umrahmt von einer Art Trauerschmuck – ihre Gesichter zeigen Porträts ermordeter Ak­ti­vis­t:in­nen der Black-Liberation-Bewegung, Malcolm X, der 1965 den Feindseligkeiten in den eigenen Reihen zum Opfer fiel, oder Medgar Wiley Evers, der 1963 aus rassistischen Motiven erschossen wurde.

Der Kanon der Kunstgeschichte beruhe vor allem auf europäischen Gemälden, meint Kerry James Marshall. „Unser Konzept davon, was schön und was wichtig ist, operiert innerhalb dieser Sphäre“, sagte er 2013 in einem YouTube-Interview für das Smithsonian American Art Museum in Washington. Darauf spielt er mit seinen klassischen Interieurs und Bildkompositionen an. Gleichsam vermengt er seine Kunst mit Motiven des Afrofuturismus und Science-Fiction. Zu sehen ist dies in der Comicserie „Rhythm Master“, die die mangelnde Präsenz Schwarzer Superhelden bei Marvel und DC kritisiert.

Zu zahm?

Gewalt hingegen zeigt Marshall nie direkt. Stattdessen: Blumen, Sonnenuntergänge, Engelsflügel, Glitzer – radikale Lebensfreude. Gerade darin liegt die politische Kraft seiner Bilder. Ähnlich wie bei der britischen Künstlerin Lubaina Himid, deren Kunst man auch vorwirft, sie sei zu zahm und höflich. Doch so sanft Marshalls Werke teilweise wirken – harmlos sind sie nicht. Sie machen die historischen und alltäglichen Kämpfe vieler Schwarzer Menschen sichtbar und greifbar.