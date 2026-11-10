Z um Schluss sagt der Richter zum Angeklagten: „Dies ist kein politischer Prozess.“ Priester Urbain Grandier sei schuldig, urteilt das Tribunal, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. So sei es ihm möglich gewesen, in der französischen Stadt Loudun Frauen verführt, Nonnen verhext und eine orgastische Massenhysterie ausgelöst zu haben. Die Strafe: der Tod auf dem Scheiterhaufen.

Die Geschichte der Teufel von Loudun trug sich mitten im Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert zu. Der echte Grandier wurde dorthin entsandt, um den gerade verstorbenen Gouverneur zu ersetzen und die Stadt gegen die Angriffe des katholischen Kardinal Richelieus zu verteidigen. Dessen Ziel war es, Befestigungen französischer Städte zu zerstören, damit Protestanten sich dort nicht verschanzen konnten.

Die Sache mit den Teufeln, kann man sagen, war, obwohl Grandier tatsächlich ein vor Sexualität strotzender Verführer war, größtenteils Rufmord des Kardinals – also doch ein politischer Prozess. 1971 verfilmte Ken Russell die Geschichte, die schon Alexandre Dumas und Aldous Huxley niedergeschrieben hatten. Eine restaurierte Fassung treibt derzeit massenweise Menschen in die Kinos, um über den dämonischen Film zu staunen.

Der religiöse Fanatismus, mit dem Grandiers Gegner hetzten, diese politische Hysterie erinnert mich an Berlin. Die Presse und rechte Politiker machen Jagd auf eine Partei mit einer Inbrunst, die fast so übel ist wie die der Schergen von Loudun. Kein Pakt mit dem Teufel wird ihr vorgeworfen, dafür einer mit Islamisten, Clankriminellen, Antisemiten und dem sonstigen Ungeziefer dieser Stadt.

Was ist das Delikt?

„Dies ist kein politischer Prozess“, sagen diese Moralisten und interessieren sich für Verbindungen zum Islamismus natürlich kein bisschen, wenn es darum geht, böse Migranten möglichst schnell nach Afghanistan abzuschieben und dabei auch die eine oder andere Verhandlung mit den Taliban stattfinden darf.

„Dies ist kein politischer Prozess“, sagen sie und verpassen es, die CDU als unwählbar zu bezeichnen, als ein Union-Politiker Issa Remmo ins Abgeordnetenhaus einlud. „Dies ist kein politischer Prozess“, sagen sie und ignorieren, dass laut einer Studie Antisemitismus unter den Wähler_innen der anderen Parteien deutlich höher ist.

Ganz wie in Loudun ist das alles nicht der wirkliche Anlass für den Skandal. Stattdessen ist das Delikt der Partei, um die es hier geht, dass sie den seit 2021 verschleppten Volksentscheid umzusetzen versucht – also etwas Grundlegendes an der Berliner Eigentumsordnung verändern möchte. Und an der Macht der „Mitteparteien“ rüttelt – wie Grandier an Richelieus.

Das Erstaunliche in Russells „Die Teufel“ ist, dass Richelieus Schergen so unerträglich sind – sie verüben unter anderem folterhafte Exorzismen an den Nonnen –, dass man vergisst, dass Grandier gar kein Held ist, sondern ein Schwein. Er nutzt seine Machtposition aus, um Jungfrauen zu verführen, ist stolz, schwängert eine junge Frau und entsorgt sie, als er von ihrer Schwangerschaft erfährt.

Genau wie man vergisst, dass diese Partei, die man gegen all die Angriffe verteidigen möchte, ein Sondierungspapier unterzeichnet hat, das – anders als ihr Wahlprogramm es offenbaren ließ – unter anderem ausgerechnet Polizei und Verfassungsschutz in ihren derzeitigen Formen erhalten möchte. Oder den Ausschluss von einem eigenen Parteimitglied fordert, es den Kritikern also zum Fraß vorwirft.

„Gestehet!“, verlangen Grandiers Henker immer wieder, sogar auf dem Weg zum Scheiterhaufen. Endlich soll er den Einfluss des Teufels zugeben. Doch selbst als die Flammen schon um seinen Körper tanzen, weigert er sich, sich zu verleugnen. Hier liegt wohl der Unterschied zwischen Loudun und Berlin. Jedes „Gestehet!“ wird hier befolgt. Um zu regieren, nimmt man offenbar einiges in Kauf.