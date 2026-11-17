S eit Montag verschärft Finnland die Einreisebeschränkungen für russische Sportlerinnen und Sportler. „Solange Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine andauert, haben russische Sportler in Finnland nichts zu suchen“, schreibt die finnische Außenministerin Elina Valtonen in einer Pressemitteilung.

„Ihre Einreise in das Land würde eine Gefahr für Finnlands internationale Beziehungen darstellen.“ Russland nutze „den Sport als Propagandainstrument und versucht, ihn zur Förderung der Ziele seines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges einzusetzen“, hieß es weiter. Die neuen Beschränkungen gelten auch für russische SportlerInnen, die unter neutralem Status an Wettkämpfen teilnehmen.

Norwegen hat angekündigt, in den nächsten Tagen nachzuziehen, auch Estland und Schweden wollen dem finnischen Beispiel folgen, in Lettland und Litauen laufen Diskussionen. Schwedens Sportminister Jakob Forssmed sagt der Zeitung Expressen: „Das ist dringend, weil wir sehen, dass verschiedene Verbände russischen Athleten in weit größerem Umfang als bisher die Tür öffnen, obwohl sich in der Ukraine nichts verändert hat.

Die EU und einzelne Staaten müssen dann entschlossener handeln.“ Die Regelungen der skandinavischen und baltischen Regierungen sind eine Reaktion auf die Politik des Internationalen Olympischen Komitees und vieler Sportverbände, die Sanktionen gegen russische Athleten weitgehend aufgehoben hatten.

Beschluss gilt zunächst nur für Wintersport

Betroffen sind zunächst einmal die Wintersportarten, darunter auch der für die russische Staatspropaganda wichtige Eiskunstlauf. In dieser Sportart gehören zahlreiche russische SportlerInnen zur Weltspitze und werden von Machthabern und Propagandisten entsprechend gefeiert. Im Juniorenbereich dominieren sie sogar die Weltspitze.

Im März finden im finnischen Tampere die Weltmeisterschaften der Kufenkünstler statt, und das dann wohl ohne russische Beteiligung. Das könnte auch bei den Europameisterschaften 2028 so sein, die nach Schweden vergeben wurden, sowie bei den Weltmeisterschaften der Junioren 2028 in Litauen. Dass die Internationale Eislauf-Union, die seit dieser Saison russischen und belarussischen AthletInnen die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen unter neutraler Flagge gestattet, diesen Staaten die Meisterschaften entzieht, ist wenig wahrscheinlich.

Denn sie hatte in den letzten Jahren eher Schwierigkeiten, geeignete Ausrichter zu finden. Oft waren es gerade die baltischen und nordischen Staaten, die in die Bresche sprangen. In Estland und Litauen finden zudem mehrmals jährlich kleinere Wettkämpfe statt. Die wurden von russischen AthletInnen allerdings ohnehin gemieden.

Einladungen für andere Läufer und Paare

Der russische Eislaufverband hat inzwischen erklärt, dass seine Sportler nicht zum Grand Prix am Wochenende in Finnland reisen können. Er bedaure, dass diese „zu Opfern unüberlegter und unrechtmäßiger politischer Entscheidungen“ geworden seien. Ein Grand Prix ist im Eiskunstlauf vergleichbar mit Weltcups in anderen Sportarten. Bei Redaktionsschluss standen auf der Teilnehmerliste noch drei russische Paare und ein Mann, die allesamt bei der Medaillenvergabe ein Wort mitsprechen könnten – falls sie teilnehmen dürfen.

Eines der Paare, das sehr kurzfristig auf die Teilnehmerliste kam, hat wahrscheinlich noch kein Visum. Die internationale Fachzeitschrift Pirouette teilte am Montag in ihrem Newsletter aber mit, die russischen EisläuferInnen könnten „wahrscheinlich nicht teilnehmen“ und es seien bereits Einladungen an andere Läufer und Paare für deren Startplätze herausgegangen.

Auf der Startliste in Helsinki steht auch der deutsche Meister Genrikh Gartung. Er ist Russlanddeutscher, in Russland aufgewachsen und lebt erst seit wenigen Jahren in Oberstdorf. Bisher hat er nur die russische Staatsangehörigkeit. Ob auch er und viele weitere SportlerInnen mit russischer Staatsangehörigkeit, die für andere Staaten an den Start gehen, von den Einreisebeschränkungen betroffen sind, ist unklar.