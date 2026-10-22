Mittlerweile ist der Blick auf das ehemalige Sport- und Erholungszentrum (SEZ) durch einen menschenhohen Bauzaun verdeckt. Blickt man hinüber, offenbart sich an diesem Dienstagvormittag eine beruhigende Stille: Die pastellfarbene und ausgeblichene Fassade ist noch intakt, Bauarbeiter oder gar Bagger sind nicht zu sehen.

Ginge es nach dem Bündnis „SEZ-Quartier neu denken“, könnte das auch erst mal so bleiben. Denn eigentlich soll das SEZ bereits im März nächsten Jahres abgerissen werden. Doch durch das Wahlergebnis hofft das Bündnis, der neue Senat könnte noch rechtzeitig den Abriss stoppen. Am Dienstag präsentierte das Bündnis einen neuen Plan für die Entwicklung des Geländes.

Demnach soll in einem kooperativen Prozess sowohl Wohnungsbau ermöglicht als auch der Erhalt des SEZ gesichert werden. Wie das ehemalige Spaßbad dann in Zukunft neu genutzt wird, soll auch ein Ergebnis des Prozesses sein. „Wenn man wirklich zügig arbeitet, könnte man damit rechnen, schon 2029 in die Nutzung zu gehen“, sagt Magnus Hengge, der Sprecher des Bündnisses.

Dafür legt die Initiative einen detaillierten Zeitplan vor. Zunächst solle der bereits ausgeschriebene und beschlossene Abriss gestoppt werden. Dazu müsste die bislang verantwortliche Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) vom neuen Senat angewiesen werden. Das Bündnis steht also unter Druck, dass eine rot-grün-rote Regierung bis März 2027 steht.

Gemeinsames Quartierskonzept

Danach soll in einem kooperativen Prozess mit mehreren Stadtwerkstätten ein Nutzungskonzept für das SEZ erarbeitet werden, das die Grundlage für die weitere Planung bildet. Das Verfahren soll dabei nicht mehr von der landeseigenen WBM, sondern einem kooperativen „Lenkungskreis“ aus Senat, Bezirk, WBM, Quartiersmanagement und anderen möglichen Ak­teu­r:in­nen geführt werden.

„Die WBM ist gar nicht daran interessiert, den Bestand zu erhalten“, sagt Hengge. Eine derart komplexe Bestandsentwicklung gehöre auch gar nicht zu den Aufgaben einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Stattdessen solle im Laufe des Prozesses ein neuer Träger für das Vorhaben gefunden werden.

Parallel dazu könnte die WBM schon die Planung für den Wohnungsbau auf den freien Flächen des SEZ-Geländes vorantreiben. So könnte der Wohnungsbau schon beginnen, ohne dass auf den Abriss gewartet werden müsse. „Wenn man nicht abreißt, spart man viel Zeit“, sagt Hengge. Der Sprecher schätzt, dass das vom SEZ-Bündnis vorgeschlagene parallele Verfahren schneller als das bislang vom Senat vorgesehene Vorgehen wäre.

Nur Wohnungen geplant

Ursprünglich wollte die von Christian Gaebler (SPD) geführte Senatsverwaltung den gesamten Komplex, der als Ikone der DDR-Moderne gilt, abreißen und durch den Bau von 650 Wohnungen ersetzen. Das SEZ-Bündnis schlägt hingegen vor, weniger Wohnungen zu bauen und dafür einen Teil des ehemaligen Freizeitzentrums zu erhalten.

Seit einigen Monaten finden in dem Komplex den Abriss vorbereitende Maßnahmen statt. Dabei geht es laut WBM vor allem um die Beseitigung von Schadstoffen. Diese Arbeiten sollen laut Hengge fortgeführt werden, um wieder Zwischennutzungen auf dem SEZ-Gelände zu ermöglichen. Laut vorgeschlagenem Zeitplan wäre das schon Anfang 2027 möglich.

„Mit Pioniernutzungen können wir Menschen die Fläche wieder schnell zugänglich machen“, sagt Hengge. Wie diese aussehen könnten, solle ebenfalls in einem kooperativen Verfahren entwickelt werden. Als mögliches Beispiel nennt Hengge das Sport365-Projekt im Görlitzer Park, bei dem der Bezirk kostenlose Sportflächen und Angebote für Jugendliche bereitstellt.

 Entscheidend bleibt, wie entschlossen der kommende Senat sein wird, das SEZ zu retten

Entscheidend bleibt natürlich, wie entschlossen der kommende Senat sein wird, das SEZ zu retten. „Die Chancen stehen gut“, sagt Julian Schwarze, bislang stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Grünen. „Die Koalitionäre sind sich einig, dass das SEZ nicht abgerissen werden soll.“ Er gehe davon aus, dass das ehemalige Spaßbad auch in den Koalitionsverhandlungen Thema sein werde, sagt Schwarze.

Im Sondierungsergebnis allerdings fehlt bislang ein Passus zur Rettung des SEZ. Allerdings finden sich zwei Formulierungen, die Hoffnung machen: „Wir wollen den Abriss intakter Wohngebäude verhindern“ und „Wir prüfen die Einrichtung einer Umbauagentur“. Seit Jahren pochen Fachwelt und Um­welt­ak­ti­vis­t:in­nen auf eine Abkehr von Abriss und Neubau hin zur kreativeren Umnutzung im Bestand. „Das SEZ ist ein Paradebeispiel dafür, wo wir beweisen können und müssen, dass es anders geht“, sagt Schwarze.