Seit Freitagabend scheint der heilige Gral der Mathematik nicht länger unerreichbar. Hätte man vor wenigen Tagen noch Mathematiker gefragt, was das bedeutendste ungelöste Problem der reinen Mathematik sei, hätten diese vermutlich alle geantwortet: die Riemannsche Vermutung.

Seit Bernhard Reimann sie vor 160 Jahren aufstellte, arbeiten und zerbrechen sich Generationen von Mathematikern an ihrem Beweis den Kopf, entwickeln weiterführende Theorien, Verallgemeinerungen und Teilbeweise. Sogar ganze Theoreme wurden schon unter der Annahme bewiesen, dass die Riemannsche Vermutung korrekt sei.

Darauf vertrauten die meisten Mathematiker schon lange – ganz ohne Beweis. Denn der stellte sich als extrem schwierig heraus. Es ist kein Zufall, dass der deutsche Mathematiker David Hilbert sie 1900 auf seine berühmte Liste der 23 wichtigsten mathematischen Probleme des Jahrhunderts setzte. Und dass das renommierte Clay Mathematics Institute Hunderte Jahre später sie in die Liste der sieben Millenniumprobleme der Mathematik aufnahm. Auch für die Verschlüsselung von Daten könnte die Riemannsche Vermutung relevant sein.

Ausgerechnet KI liefert den Beweis

Folglich sorgte die Nachricht, die Freitagabend umging, nicht nur in der Welt der Mathematik für große Aufregung: Ausgerechnet mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) soll die Riemannsche Vermutung bewiesen worden sein. Eine Meldung, die die Welt der Mathematik gleichermaßen euphorisiert wie erschüttert.

Der Mathematiker Levent Alpöge behauptete, den langersehnten Beweis für die Riemannsche Vermutung gefunden zu haben, dafür nutzte er das Sprachmodell Claude. Alpöge ist beim KI-Unternehmen Anthropic angestellt, das vergangene Woche den größten Börsengang der Geschichte hingelegt hat.

Der mutmaßliche Beweis ist ein 17-Millionen-zeiliger Code in der Programmiersprache Lean. Der gleichnamige Assistent wird von manchen Mathematikern genutzt, um mathematische Beweise zu führen und auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Würde man Alpöges Beweis als formal-mathematisches Paper ausschreiben, käme man auf 250.000 Seiten, meinte er selbst und nahm die Aussage wenig später zurück. Es sei nur ein Witz gewesen.

Kein Witz hingegen ist, dass Alpöge zugibt, vieles innerhalb der Beweisführung selbst nicht verstanden zu haben. Und auch sonst scheint bislang niemand in der Fachwelt die Lösung vollständig durchschaut zu haben. Das ist nicht weiter verwunderlich, der vermeintliche Beweis verbindet schließlich neueste Erkenntnisse aus den verschiedensten mathematischen Theorien. Bei solch großen Beweisen ist das oft der Fall. Es könnte somit Jahre dauern, hundertprozentige Klarheit zu bekommen, ob der Beweis wirklich stimmt.

Trotzdem gratulierten schon wenige Tage nach der Veröffentlichung einige Mathematiker Alpöge für den „historischen Meilenstein“, verschiedene Mathematiker aus der Lean-Community überprüften unabhängig voneinander den Code mithilfe von Computerprogrammen und kamen zu dem Schluss, sie seien „fest davon überzeugt“, der Beweis sei korrekt.

Eine fragile Welt

Ein mathematischer Durchbruch wäre der Beweis allemal. Doch es geht um mehr: Der nächste KI-Beweis trifft die Welt der Mathematik in einer ihrer fragilsten Momente. Im September schon hatte Anthropics Konkurrent OpenAI mithilfe ihrer KI die angebliche Lösung eines anderen Millenniumproblems – das Navier-Stokes-Problem – veröffentlicht sowie wenig später noch 377 weitere Ergebnisse mathematischer Probleme, in die manch ein Mathematiker fast sein ganzes Forschungsleben investiert hatte.

Comic: Mario Lars

Viele stellten sich nun die Frage nach der Bedeutung von Mathematik. Und wie die Arbeit eines Mathematikers im Zeitalter von KI aussehen könnte. Nicht wenige fühlten sich in ihrer Arbeit persönlich angegriffen, hatten das Gefühl, diese sei nichts mehr wert.

Die Art zu arbeiten hat sich jedenfalls für alle Mathematiker durch die rasante Entwicklung von KI-Modellen – ob sie es wollen oder nicht – radikal geändert. Die Mathewelt wurde für immer auf den Kopf gestellt. Da ist der vermeintliche Beweis des Heiligen Grals, der Riemann-Vermutung nun nur das i-Tüpfelchen dieser Entwicklung. Aber es gibt auch Gegenwehr.

Innerhalb weniger Stunden war ein weiteres Paper im Netz zu finden, das behauptete die Riemannsche Vermutung bewiesen zu haben. Diesmal ohne KI. „Es ist alles von Menschenhand gemacht, ohne KI“, schreibt der Standford-Professor Ravi Vakil, Vorstand der American Mathematical Society, in einer eiligen Ankündigung, die direkt am Freitag online geht.

Angehängt ist der fast 950-seitige mutmaßliche, ebenfalls noch nicht verifizierte und unvollständige Beweisentwurf des italienischen Mathematikers Alessandro Maria Masullo. Er trägt den Titel „The Music of the Primes“ („Die Musik der Primzahlen“) und ist ein Versuch, dem KI-Beweis Alpöges mit einem menschengemachten Beweis etwas entgegenzusetzen.

Übrigens nichts, was unmöglich ist. Schon bei der Meldung im September, das Navier-Stokes-Problem sei mithilfe von KI gelöst worden, ging unter, dass dies nicht die erste Lösung eines Millenniumproblems war. Bereits im Jahr 2002 legte der russische Mathematiker Grigori Perelman einen Beweis für die sogenannte Poincaré-Vermutung vor, deren Korrektheit dann nach langer Prüfung im Jahr 2006 bestätigt wurde.

Perelman war der Beweis tatsächlich ohne jegliche Unterstützung durch künstliche Intelligenz gelungen. Das Preisgeld von über 1 Million US-Dollar und die Field-Medaille nahm Perelman trotzdem nicht an, aber das ist eine andere Geschichte.

Prim oder nicht prim?

Worum geht es nun eigentlich bei der so bekannten Riemannschen Vermutung? Warum beschäftigt sie schon so lange die Welt der reinen Mathematik? Es geht im Grunde wie so oft in der Zahlentheorie um die kleinsten Bausteine der ganzen Zahlen (also: alle Zahlen ohne Nachkommastelle): der Primzahlen. Das sind diejenigen positiven ganzen Zahlen größer 1, die ausschließlich durch 1 und durch sich selbst teilbar sind. Beispiele dafür sind die 2, die 13 oder auch die 101. Keine Primzahl ist hingegen etwa die 21, denn sie lässt sich als das Produkt der (Prim-)Zahlen 7 und 3 schreiben.

Eins ist klar: Es gibt unendlich viele Primzahlen, das ist ein recht einfacher Beweis. So geht es, entgegen einigen falschen Behauptungen im Rahmen der Berichterstattung, bei der Riemann-Vermutung nicht darum, wie viele Primzahlen es gibt. Es geht vielmehr darum, wie diese etwa auf einem Zahlenstrahl verteilt sind – beziehungsweise berechnen zu können, wie viele Zahlen kleiner einer beliebig großen Zahl prim sind.

Die Frage interessiert nicht nur viele Mathematiker, schließlich sind Primzahlen unter anderem für die Verschlüsselung von Daten von großer Bedeutung.

Den Mathematiker Bernhard Riemann (und auch schon Mathematiker vor ihm) interessierte also, wie die Primzahlen verteilt sind. Schaut man sich diese an, scheinen sie nämlich ziemlich zufällig zwischen den anderen aufzutauchen und keinerlei Muster zu entsprechen. Die Vermutung, die Riemann 1859 aufstellte, versprach aber doch eine Struktur innerhalb der Primzahlen.

Er sah einen Zusammenhang zwischen einer solchen Struktur und den Nullstellen der „Riemannschen Zeta-Funktion“. Das sind die Zahlen, bei denen, wenn man sie in die von ihm aufgestellte Funktion einsetzt, das Ergebnis null ist. Dass es tatsächlich das von ihm postulierte Muster in den Nullstellen gibt, konnte Riemann aber nicht beweisen.

Sollte nun entweder der menschengemachte oder der KI-Beweis stimmen, folgen auf jeden Fall damit viele mathematische Erkenntnisse, die schon lange angenommen wurden. Doch beide Beweise müssen nun erst einmal eine richtige Prüfung durchlaufen. Erst dann wird die Riemannsche Vermutung offiziell bewiesen worden sein. Es wird nicht wenige Mathematiker geben, die stark hoffen, der Masullo-Beweis möge stimmen. Das wäre dann wenigstens ein kleiner Triumph des Menschen über die KI. Und selbst wenn beide am Ende stimmen sollten, wäre der ohne KI immer noch eleganter und kürzer.