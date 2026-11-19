Mit gezücktem Schlagstock stehen Mark*, Ronja*, Matthias* und Tanja* vor Fabian*. Er soll seine Taschen leeren. Fabian versucht, von dem Waldweg zu fliehen, auf den die vier Jugendlichen ihn mit vorgehaltenem Messer getrieben haben. Er kommt nicht weit.

Unter Schlägen und Springerstiefeltritten geht der autistische 18-Jährige zu Boden. Schließlich verschwinden die Verfolger mit seinem Handy. Der Grund für ihren Überfall: Fabian ist angeblich pädosexuell. Es ist nicht das einzige Mal, dass Sie einen vermeintlichen Pädosexuellen zusammenschlagen.

Jetzt wurden sie und der ebenfalls angeklagte Bezkod* am Mittwoch vor dem Amtsgericht Hamburg-Bergedorf verurteilt. Die Verurteilten sind minderjährig, abgesehen von Bezkod, er ist 20. Deshalb fand der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Mark muss wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter schwerer räuberischer Erpressung, schwerem Raub und der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen für zwei Jahre ins Gefängnis. Acht Monate seiner Strafe hat er bereits in Untersuchungshaft verbüßt.

Täter muss psychiatrische Therapie fortsetzen

Auch Matthias erhält wegen räuberischer Erpressung eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten, Ronja bekommt wegen Beihilfe zur räuberischen Erpressung eine einjährige Bewährungsstrafe. Bezkod, der die Taten gefilmt hat und deswegen Beihilfe geleistet hat, muss seine begonnene psychiatrischen Therapie für mindestens sechs Monate fortsetzen und ist zu sechs Monaten Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe verpflichtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Als der Richter sein Urteil begründet, ertönt unwilliges Murmeln aus den hinteren Reihen der Zuschauerbänke, in der Angehörige sitzen. Von dort wurden die Journalist:innen, die zu Beginn der Verkündung fotografierten, bereits als „ekelhaftes Viehzeugs“ beleidigt. Der Richter ermahnt, danach bleibt es einigermaßen ruhig.

Mark war zwischenzeitlich Mitglied einer Chatgruppe der rechtsextremen Terrorgruppe „Letzte Verteidigungswelle“. Das Phänomen des sogenannten Pedo-Huntings, also eines gezielten Anlockens von vermeintlichen pädosexuellen Straftätern, um sie zur Rechenschaft zu ziehen, taucht immer wieder am rechten Rand auf. Laut Verfassungsschutz beziehen sich die oft sehr jungen rechtsextremistischen Täter auf den 2020 verstorbenen russischen Neonazi Maxim Marzinkewitsch, genannt Tessak.

Weil es von der Verteidigung so oft vorgebracht worden sei, betonte der Richter: „Es geht hier nicht um die politische Gesinnung der Angeklagten.“ Wohl aber müsse man den Kontext, in dem die Straftaten begangen wurden, einordnen und berücksichtigen.

„Pedo-Hunting eine inhärent rechtsextreme Motivation zu unterstellen, halte ich für falsch“, erklärt Martin Rettenberger, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. „Es geht in erster Linie darum, Gewalt zu legitimieren.“

 Pädophile gelten in der Logik der Täter als Freiwild Martin Rettenberger, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen

Dafür sieht der Rechtspsychologe den Schutz von Kindern als moralischen Aufhänger. „Wir sind uns alle einig, dass Kinder geschützt werden müssen“, sagt Rettenberger. „Pädophile gelten in der Logik der Täter als Freiwild. Indem ich diese Personen angreife, tue ich der Gesellschaft etwas Gutes.“

Zu einer rechtsextremen Denkweise passe dies insofern gut, als Pädophilie zum Sammelbegriff für abweichende Sexualität werde, etwa für homosexuelle Menschen. Auch Identitätsfindung spiele eine Rolle: „Gerade im jungen Alter sind Fragen wie: ‚Wie bin ich ein guter Mann?‘ noch virulenter“, sagt Rettenberger. Dazu gehörten in der traditionellen Vorstellung Stärke, Gewalt- und Machtaspekte sowie archaische Schutzbilder.

Den Angeklagten in Bergedorf sei es eindeutig um die Erniedrigung ihrer Opfer gegangen, erklärt der Richter. Die Jugendlichen seien auch, nachdem sich ihr Opfer dafür entschuldigt hatte, dass er Ronja wohl nach einem Nacktbild gefragt hatte, weiter auf ihn losgegangen und hätten lange vor ihm diskutiert, was man nun mit ihm anstellen könne.

Dass wie im Fall in Bergedorf ein jugendliches Mädchen vor Gericht steht, ist nach Erfahrung von Wolfram Pemp, Dezernatsleiter im Polizeilichen Staatsschutz in Berlin, eher die Ausnahme. Wie Rettenberger sehe er „zum rechtsextremen Täterklientel immer wieder Bezüge, aber man kann nicht von einer Eins-zu-eins-Überschneidung sprechen“. Ihm begegne das Phänomen häufiger, allerdings handele es sich immer noch um Einzelfälle. „Wahrscheinlich gibt es aber ein recht großes Dunkelfeld“, vermutet Pemp.

Reine Repression ist sinnlos

Zwar ist Pedo-Hunting den deutschen Landeskriminalämtern bekannt, es wird allerdings nicht gesondert erfasst. Deshalb weiß man nicht, wie viele solcher Vorfälle es tatsächlich gibt. Eine gewisse Salonfähigkeit scheint im rechten Spektrum aber gegeben zu sein.

Die niedersächsische AfD-Abgeordnete und familienpolitische Sprecherin Vanessa Behrendt saß Anfang des Monats in einem Bürgerdialog zum Thema Kinderschutz gemeinsam mit dem reichweitenstarken, selbsternannten „Pedo-Hunter“ Marvin Ojaghi auf dem Podium.

„Pedo-Hunting zur Prävention von Sexualstraftaten halte ich für maximal wirkungslos“, sagt Rettenberger. „Durch die Selbstjustiz besteht die Gefahr, dass der Rechtsstaat delegitimiert wird.“ Auch rein repressive Maßnahmen für Se­xu­al­straf­tä­te­r:in­nen stünden statistisch nicht unbedingt in einem Zusammenhang mit deren Rückgang. Es brauche schnellere Strafverfolgung, frühe Prävention und mehr Möglichkeiten, um die Straftaten zu entdecken.

Mark hat seine noch bei Prozessauftakt streng gescheitelten Haare abrasiert. Auch wenn die Frisur den Richter nun nicht mehr an Adolf Hitler erinnere, könne sie in Bezug auf Marks wiederholte Selbstbezeichnung als „Skinhead“ ein mögliches Statement sein. Die letzte Reihe kommentiert das mit einem Schnauben.

* Namen geändert