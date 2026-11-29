dpa | Der in Schwaben geborene Sternekoch Juan Amador ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Er war unter anderem bekannt aus Fernsehsendungen wie „Kitchen Impossible“ und trat auch bei „Grill den Henssler“ auf. Ursache sei plötzliches Herzversagen gewesen, sagte die Sprecherin seines Restaurants in Wien-Döbling, Daniela Heykes. Amadar sei am Samstag in seinem Atelier in Wien gefunden worden, in dem er in den Arbeitspausen malte.

Wie es mit dem Restaurant Amador weitergehe, werde in den nächsten Tagen entschieden, sagte Heykes. Von Sonntag bis Dienstag seien ohnehin Ruhetage. Amador war verheiratet, hatte aber keine Kinder.

Kindheit in Schwaben

Amador war als Kind katalanisch-andalusischer Gastarbeiter in Deutschland aufgewachsen. Er erreichte in Restaurants in Langen bei Frankfurt, Mannheim und Wien jeweils die Höchstwertung des Guide Michelin. Den ersten Stern erhielt er mit 25 Jahren, wie das Restaurant mitteilte. „Auf dem Fundament der klassischen französischen Haute Cuisine entwickelte er einen eigenständigen, von der spanischen Avantgarde inspirierten Küchenstil, mit dem er sich international einen Namen machte“, würdigte das Restaurant seinen Patron.

Die Malerei sei sein Ausgleich gewesen, sagte Heykes. Amador habe seine abstrakten Werke in renommierten Galerien und Museen in Österreich und Deutschland ausgestellt.