Es ist Nacht und im fensterlosen Archiv flackert das Licht. Horrortypische Verunsicherungsbilder. Dem Mann, der hier recherchiert, tritt eine schwarze Flüssigkeit aus den Augen. Der Mann ist Redakteur einer Zeitschrift für mysteriöse Kriminalfälle und auf der Suche nach verschwundenen Menschen. Dann verschwindet auch er. Sein Kollege Yūsei (Eiji Akaso) setzt sich gemeinsam mit der Reporterin Chihiro (Miho Kanno) auf seine Spur. Und die führt geografisch in die titelgebende Kinki-Region.

Kinki, das ist die Metropolregion um die japanischen Großstädte Kioto, Osaka, Kobe. Aber Kinki, das ist in Kōji Shiraishis Horrorfilm eben „the cursed land“, eine Gegend, in der etwas sehr Böses sein Unwesen treibt. Erst am Ende wird es sich als tentakeliges weißes Wesen verkörpern. Mindestens so wichtig wie die geografische Spur ist die mediale. Yūsei und Chihiro sichten Videos, die ihr verschwundener Kollege zusammengetragen hat. Es handelt sich um Found Footage der unterschiedlichsten Art.

Da sind aufgezeichnete Livestreams, etwa der eines Influencers, der ein verlassenes Haus aufsucht, alles immer mit dem Handy gefilmt. Im Dachgeschoss stößt er auf einen Raum, in dem ein Wald von Henkerschlingen von der Decke baumelt, fast wie ein Werk obsessiver zeitgenössischer Kunst. Dazu eine Zeichnung, die im weiteren Verlauf überall auftauchen wird: eine Figur unter einem Schrein, an den vier Ecken ein Zeichen, es könnte „Ende“ bedeuten. Irgendwann bricht das Video ab, man hat auch diesen jungen Mann nie wieder gesehen.

Die DVD „Kinki: Cursed Land“ (Japan 2025, Regie: Kōji Shiraishi). Das Mediabook (mit Blu-Ray und DVD) ist ab rund 26 Euro im Handel erhältlich.

Der Horror ist nicht auf das jüngste Medium begrenzt, auch auf VHS-Kassetten finden sich filmische Spuren des Bösen. Horrorhistorisch setzt das Ganze an jenem Strang an, der zum Found-Footage-„Blair Witch Project“ und zur japanischen „Ringu“-Reihe der neunziger Jahre zurückführt. Hier Videos, die keiner, der sie gesehen hat, überlebt. Da Aufnahmen, die das Letzte sind, was man von jenen, die sie gemacht haben, fand.

Angewandte Horrorforschung

Seit rund zwei Jahrzehnten ist Kōji Shiraishi, Jahrgang 1973, als mad scientist der angewandten Horrorforschung unterwegs. In Japan über einschlägige Kreise hinaus spätestens seit „Noroi“ (2005) Kult, darauf folgte ein endloser Strom mal ganz billiger, mal höher budgetierter Filme und Videos für Kino, Stream, DVD, Fernsehen, rund sechzig Titel, von denen nur hier und da einmal etwas in den außerjapanischen Zirkulationsströmen auftaucht.

Für „Kinki“ hatte er für seine Verhältnisse mal ziemlich viel Geld. Zugrunde liegt ein experimenteller, als Sammlung zerfledderter Texte angelegter Horrorroman des Autors Sesuji, der seinerseits das Werk von Kōji Shiraishi als wichtigen Einfluss für das eigene Werk nennt. So schließt sich der Kreis. Und er schließt sich so furchteinflößend wie virtuos. Jedes der Found-footage-Videos, das man mit den detektivischen Prot­ago­nis­t*in­nen sichtet, hält seinen eigenen Schock oder Jump-Scare bereit. So richtig schlimm explizit blutig wird es dabei selten. Einmal aber, Triggerwarnung an alle mit Spitze-Gegenstände-Phobien, dann doch.

Natürlich ist der Horror am Ende nicht auf die gefundenen Medien begrenzt. Auf der Spur des Mysteriums und der von ihm besiedelten Bilder begeben sich Yūsei und Chihiro selbst in die Kinki-Region. Das hätten sie, wie man als Horrorfilmkenner weiß, natürlich besser gelassen. Das Böse, das hier lauert, namenlos tentakelig weiß, kennt wenig Erbarmen. Es gibt aber auch einen Twist, der die Fortsetzung möglich macht, die, was kommerziell sehr praktisch ist, zum Genre gehört: Das Grauen gönnt sich vielleicht eine Pause. Der Schrecken aber höret nimmermehr auf.