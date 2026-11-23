G ehört Italiens rechtsextreme Neugründung des Jahres, die Partei Futuro Nazionale (Nationale Zukunft), bald schon der Vergangenheit an? In der letzten Woche hat die Staatsanwaltschaft Rom Ermittlungen aufgenommen, um zu prüfen, ob Futuro Nazionale (FN) sich der „Rekonstituierung der Faschistischen Partei“ schuldig gemacht hat und deshalb aufgelöst werden muss.

Erst im vergangenen Februar erblickte FN das Licht der Welt, gegründet vom schneidigen Ex-Fallschirmjägergeneral Roberto Vannacci. Vannacci ist überzeugt, dass rechts von der stramm rechten Regierung unter der Postfaschistin Giorgia Meloni noch Platz in Italiens politischem Spektrum ist. Diesen Platz sucht er mit lauter Propaganda zu füllen, für Remigration, gegen Schwule und Lesben, für Soldaten, die für Polizeiaufgaben in den Städten eingesetzt werden sollen. In den Meinungsumfragen konnte Vannacci damit schnell Erfolge verzeichnen. Nach der Sommerpause war FN bis zu 8 Prozent hochgeschossen, gegenwärtig bewegt sie sich zwischen 5 und 6 Prozent.

Ausgerechnet Ex-Kollegen von General Vannacci waren es, die diesem Aufschwung jetzt ein jähes Ende setzen wollen. Ende August reichte die „Gewerkschaft der Militärs“ bei der Staatsanwaltschaft Rom ein Dossier ein, das FN die Wiederherstellung der Faschistischen Partei vorwirft, die in der Verfassung Italiens von 1946 nach den Jahren des Mussolini-Regimes mit den Worten „die Reorganisation der aufgelösten Faschistischen Partei in jedweder Form ist verboten“ ein für alle Mal zu den Akten der Geschichte gelegt wird.

Schon zweimal eingesetzt

Gewiss, Vannacci selbst hat sich nie als Faschist bezeichnet, er trägt nicht das Schwarzhemd der Mussolini-Schlägerbanden, er streckt den rechten Arm nicht zum Römischen Gruß hoch. Dennoch sieht die Gewerkschaft der Militärs den General in direkter Kontinuität zum Faschismus. Ihr Dossier zitiert die „Rhetorik der nationalen Überlegenheit“ und das Eintreten für Remigration, eine „hierarchische und nicht pluralistische Vision der Gesellschaft“, die „Sakralisierung des Anführers“, die angestrebte Einführung militärischer Erziehung an den Schulen, das Verlangen, Soldaten auch mit Polizeivollmachten auf den Straßen der italienischen Städte einzusetzen.

Aber reicht das für ein Verbot? Im Detail ist das Verfahren in einem Gesetz von 1952 geregelt. Danach ist die Schwelle zwar deutlich niedriger als in Deutschland. In Italien reicht das Urteil eines gewöhnlichen Gerichts, das die Wiederherstellung der Faschistischen Partei konstatiert, oder auch – in „dringenden Fällen“ – ein Gesetzesdekret der Regierung.

Zweimal kam es auf dieser Grundlage zu Verboten. Im Jahr 1973 wurde die radikal-faschistische Organisation Ordine Nuovo nach dem Urteil des Gerichts in Rom aufgelöst, im Jahr 1976 dann die genauso radikale Avanguardia Nazionale. Beide Gruppen pflegten Kontakte auch ins rechtsterroristische Milieu.

Hand in Hand mit Faschisten

Mit solchen Organisationen ist Vannaccis FN nicht zu vergleichen. Eher hält der General es mit den Methoden der AfD, in der ein Björn Höcke mit dem Faschismus, dem Nationalsozialismus kokettiert, in der auch die Flanke nach rechts zu offen faschistischen Vereinen offen ist.

Das Kokettieren gehört bei dem Fallschirmjäger konstant zum Repertoire. „Schatten, Tragödien, aber auch Licht“ habe der Mussolini-Faschismus in der Bilanz, weiß Vannacci zum Beispiel. Und er weiß auch, dass der Duce „ein Staatsmann“ war – schiebt dann aber auf Nachfrage nach, das sei keine Bewertung, sondern bloß eine Postenbeschreibung, die genauso auch für Stalin gelte.

Auch von Berührungsängsten zu offen faschistischen Gruppen kann bei Vannacci keine Rede sein. So luden seine Abgeordneten gleich mehrere bekennende Faschisten ins Parlament ein, damit sie dort ihre Gesetzesinitiative zur Remigration vorstellen konnten. Aus der Pressekonferenz allerdings wurde nichts: Eine Schar linksoppositioneller Abgeordneter besetzte den reservierten Saal.

„Auf dem Boden der Verfassung und der Demokratie“ stehe Futuro Nazionale, kommentiert jetzt der Rechtsanwalt der Partei die von der Staatsanwaltschaft Rom eingeleiteten Ermittlungen. Zwar verlangt auch die größte Oppositionspartei des Landes, die gemäßigt linke Partito Democratico, die Prüfung eines Verbots von FN. Doch noch muss sich Vannacci nicht wirklich Sorgen machen. So ist zum Beispiel die faschistische Organisation Forza Nuova weiterhin legal tätig – und das, obwohl ihr Chef im Oktober 2021 den Sturm und die Verwüstung des nationalen Vorstandsitzes der CGIL, des größten Gewerkschaftsbundes Italiens organisiert hatte und dafür in erster Instanz zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.