Debatte um Dokumentarfilm „Naza“: Juristen fordern Untersuchung zu möglichen Kriegsverbrechen
Als rechtsstaatlichem Land stehe es Israel nicht an, Vorwürfe gegen seine Kriegsführung in Gaza pauschal zurückzuweisen, sagen israelische Rechtsexperten.
kna | Israelische Völkerrechtler fordern eine unabhängige Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Angesichts der Vorwürfe, die gegen Israels Kriegsführung bestünden, sei eine pauschale Zurückweisung ohne eingehende Prüfung unangemessen, erklärten 14 Fachleute gemeinsam laut der Zeitung Ha’aretz am Dienstag.
Die Initiatoren, Mitglieder israelischer akademischer Einrichtungen, verwiesen auf völkerrechtliche Bedenken, die schon seit Beginn der militärischen Antwort Israels auf die Terrorakte im Oktober 2023 erhoben werden. Es gehe um Anstiftung zu Verbrechen, militärisch nicht gerechtfertigte Zerstörung von Infrastruktur, unverhältnismäßige Schädigung von Zivilisten und Behinderung humanitärer Hilfe. Ein Land, das sich der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühle, müsse solche Vorwürfe angemessen untersuchen.
Anstoß durch „Naza“
Einen Anstoß zu der Forderung gab laut „Haaretz“ der Dokumentarfilm „Naza“ der israelischen Filmemacher Yuval Abraham und Rachel Szor über das Vorgehen Israels im Gazastreifen. „Naza“, abgeleitet von dem hebräischen Wort für Kollateralschaden, zeigt anonymisierte Interviews mit israelischen Soldaten und Geheimdienstmitarbeitern, die aussagen, Israel habe zivile Opfer bei Angriffen einkalkuliert.
Der Film wurde bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. In Israel löste er eine heftige Kontroverse und politische Reaktionen aus. Kulturminister Miki Zohar erklärte, er wolle sich für den Entzug der israelischen Staatsbürgerschaft der Regisseure einsetzen.
Haftbefehl gegen Netanjahu
Gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und den früheren israelischen Justizminister Joav Galant liegen bereits seit November 2024 Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Das Gericht in Den Haag sieht hinreichende Gründe für die Annahme, dass die beiden unter anderem durch den Einsatz von Hunger als Waffe Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben.
Nach dem Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt bangen viele Menschen um die Zukunft, es droht die erste AfD-Regierung. Das wäre eine (weitere) Zäsur für Deutschland. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen
meistkommentiert