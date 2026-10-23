ap | Die israelische Regierung hat das Militär angewiesen, sich auf eine vollständige Abriegelung des Westjordanlands vorzubereiten. Die Sicherheitskräfte seien aufgefordert worden, die Stadt Hebron umgehend abzuriegeln und Vorbereitungen für eine vollständige Schließung des gesamten Westjordanlands ab Freitag zu treffen, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit.

Die Anordnungen ergingen, nachdem die israelische Armee mitgeteilt hatte, dass sie in der Nähe von Hebron im Westjordanland zwei bewaffnete Angreifer getötet und einen Terroranschlag vereitelt habe. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. Laut dem Militär hatten die beiden Angreifer ein M16-Gewehr sowie eine Handfeuerwaffe bei sich. Zum Ziel des mutmaßlichen Anschlags wurden keine näheren Angaben gemacht. Auch zur Identität der beiden Getöteten sowie der Verletzten gab es zunächst keine Informationen.

Das Militär errichtete Straßensperren und riegelte palästinensische Ortschaften in der Region ab. Rettungskräfte berichteten, sie seien am Tatort eingetroffen, als die Schüsse noch andauerten. Die fünf Verletzten wurden in israelische Krankenhäuser gebracht. Zwei Männer in ihren Zwanzigern hätten Schussverletzungen an den Beinen erlitten, ein weiterer Verletzter sei bewusstlos und schwer verletzt, teilten die Rettungskräfte mit.

Die Schüsse fielen wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel am kommenden Dienstag. Die Wähler entscheiden über eine weitere Amtszeit von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.