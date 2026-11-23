Wie ein richtiger Mann aussieht, das weiß Antiheld Julian (Maximilian Mundt) in der ZDFneo-Serie „Ballz“ ganz genau: auf jeden Fall muskulös, deshalb auch die Gründung des Fitnessunternehmens „Körperkumpels“ mit Freund und Mitbewohner Sami (Mohamed Kanj Khamis), das bislang zwar nur einen Kunden trainiert (charmanter Sekundenauftritt von Wilson Gonzalez Ochsenknecht), aber große Ziele verfolgt.

Wie ein richtiger Mann seine Beziehung gestaltet, ist Julian auch klar: Ohne mit Freundin Noemi (Naomi Simmonds) darüber zu sprechen, nimmt er an, sie „warte nicht ewig“ aufs Heiraten, und bereitet einen Antrag in der WG-Küche beim „anniversary date“ vor. Und ganz, ganz, ganz sicher muss ein richtiger Mann unversehrte „Juwelen“ besitzen. Als Julian also die Schockdiagnose Hodenkrebs erhält, bleibt neben Wut („Deshalb gehen Männer nicht zum Routine-Check!“) vor allem eines: Sprachlosigkeit.

Julians Taktik ist Verdrängung – vor sich selbst, vor seinen Eltern und ganz besonders vor Noemi. Wie soll die einen Mann mit Hodenkrebs noch heiraten wollen? Die Gefährdung seines Hodens wird für Julian zur Gefährdung seiner Männlichkeit. Und auch die Männer in seinem Umfeld sind mitnichten in der Lage, Gespräche über die in den Alltag hineinplatzende Angst vor Unfruchtbarkeit und Tod zu führen: So flüchtet sich Sami stattdessen in einen manischen Ausweichmechanismus und verbannt alle plastikbehafteten und aluminiumverseuchten Produkte aus der WG, um sich selbst vor einer Krebserkrankung zu schützen.

Die Serie „Ballz“, 6 Folgen in der ZDF-Mediathek

Die Serie wird neben der uneitlen und komödiantisch begnadeten Leistung von Hauptdarsteller Mundt und Tülin Sezgin als schnoddrige Arzthelferin vor allem durch die Dialoge der Dreh­buch­schrei­be­r*in­nen Thandi Sebe und Toby Arsalan sehenswert: Als Julian seinem Arzt gegenüber zugeben muss, er sei gesetzlich versichert und auch kein Selbstzahler („Ich bin freiberuflicher Fitnesstrainer“), findet der Herr Doktor mit einem Tennisschläger über der Schulter ermutigende Worte: „Wissen Sie, das Gute an so einer Diagnose ist, dass manche Menschen die Eingebung bekommen, doch noch etwas aus ihrem Leben zu machen“.

Männer leben im Durchschnitt 5 Jahre kürzer

Trotz punktueller Überdrehungen trifft die Serie Tonfall, Witz und Geschwindigkeit des heutigen jungen Publikums und schafft es, ganz nebenbei über eine lebensbedrohliche Konsequenz von Geschlechtsrollenerwartungen aufzuklären: Männer leben in Deutschland durchschnittlich knapp fünf Jahre kürzer als Frauen.

Und das liegt, so etwa die Bundesstiftung Gleichstellung, auch am selteneren Aufsuchen von Ärz­t*in­nen und einer geringeren Wahrnehmung und Mitteilung von gesundheitlichen Beschwerden: an geschlechtsspezifischem Verhalten also, das mit Rollenbildern von Stärke und geringerer Selbstfürsorge einhergeht. Julians Sprachlosigkeit ist eine logische Reaktion auf solche Geschlechtsrollenerwartungen: Weinen, unter Freunden über die eigene Angst sprechen, gegenüber einer Frau Schwäche zeigen – für Julian lange Zeit unvorstellbar.

Julians Gefühlsbetäubung eskaliert in einem Alkoholrausch vor der Tumorentfernung, durch den er seine Operation riskiert. In letzter Sekunde und bereits im OP-Hemd fängt er dann doch an zu sprechen – und erfährt, dass Noemi ihn „nicht wegen, sondern trotz seiner Eier“ mag.