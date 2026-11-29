W interzeit, Impfzeit. Der gute Hausarzt jubelt die Merkelsoße unkompliziert rein, Covid und Grippe in einem, und auch dieses Mal wird die Praxismitarbeiterin wieder sagen, das Tattoo auf meinem Arm sei ja eine perfekte Zielscheibe. Muss man dieser Tage sagen, dass „Merkelsoße“ ironisch gemeint ist, eine etwas verzweifelte Abwehr gegen die Verunglimpfung der Impfung? Jetzt, wo es kaum noch Hass auf Krankheitsbekämpfung gibt, eher Schulterzucken? War da was?

In der U-Bahn auf dem Weg ins tiefe Rudow sehe ich kaum noch Masken. Dafür einen Trupp Bahnbüttel, der einen Mann mit offenem Bein rauskomplimentiert. Für eine Zeit in Deutschland, die dermaßen viele Menschen radikalisiert hat, hört man erstaunlich wenig über die „Corona-Zeit“, es sei denn, Parlamentsnazis wollen mal wieder großspurig „aufarbeiten“, wie man sie gezwungen hat, nicht krank zu werden.

Ausstieg Lipschitzallee, ein kleiner Billigmarkt mit Handtaschen und Plastikkram zwischen Hochhäusern. Die Alten trinken in den Cafès, die Kinder schreien in den Tagesstätten. In Amerika sterben sie wieder an Masern. Das Klo der Praxis ist auf dem Gang. An die Tür hat jemand mit Filzstift gekritzelt „M. u. F.“ In einer anderen Farbe, klein darunter „D“. Ohne Termin warte ich eine Minute. „Ihr Tattoo ist ja eine Zielscheibe“, freut sich die Fachkraft. Der Stolz, das wie ein Erwachsener erledigt zu haben, hat sich verbraucht, seit nicht mal Xavier Naidoo noch gegen die „Impfgülle“ wettert.

Draußen atme ich auf. Die Alten halten sich an den leeren Tassen fest, die Kinder drücken sich von innen die Nasen an den Fensterscheiben platt. Jeder darf raus. Aber nicht jeder kann, und dagegen gibt es keine Impfung, und man schimpft lieber auf Gespenster als auf das, was tötet: Dass man jederzeit unter Menschen sein darf, aber keine kennt oder den Kaffee nicht bezahlen kann.