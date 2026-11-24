V ermutlich müsste es schon ein von zwei unabhängigen Ärzten diagnostizierter Knochenbruch sein. Obendrein müsste noch per Videobeweis zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass dieser nicht durch eine ungewöhnliche Laune des Schicksals, sondern tatsächlich durch den besten Fußballer dieses Globus verursacht worden ist. Bevor sich all dies völlig Unwahrscheinliche tatsächlich ereignen sollte, wird Lionel Messi ein Spiel der Major Soccer League gewiss nicht vorzeitig verlassen müssen.

Und so war auch Laurent Courtois, dem Trainer von Columbus Crew, am Samstag klar, dass das Argumentieren mit Fakten wenig Sinn ergibt. Fatalistisch stellte er fest: „Jeder weiß, dass er mehr als die gelbe Karte verdient hätte.“ Gemeint war die Szene Ende der ersten Halbzeit. Messi hatte es eilig mit dem Einwurf, immerhin war sein Team wegen einer roten Karte in Unterzahl, zwei seiner Schüsse hatte der Torhüter pariert und ausgerechnet Gegenspieler Gonzalo Tapia, der den Führungstreffer für die Gäste erzielt hatte, stand ihm im Weg. Da stupste Messi den Ball, den er in beiden Händen hielt, Tapia schon mal auf die Nase, ehe er weit ausholte und den Ball dann so richtig mitten in dessen Gesicht schleuderte.

Der Chilene wälzte sich am Boden. Aus Sicht des Schiedsrichters Allen Chapman hätte Messi für eine rote Karte den Ball aber noch viel kräftiger schleudern müssen. Bei der Aktion sei „die angewendete Kraft vernachlässigbar“, das Vergehen habe „nicht das Ausmaß eines gewalttätigen Verhaltens“ erreicht. Blut war tatsächlich nicht zu sehen und die Tätlichkeit an sich reichte Chapman offenbar nicht für einen Platzverweis. Er zeigte Messi und Tapia die gelbe Karte. Schließlich hatte Tapia keinen Grund, sich in so großer Nähe zu Messi aufzuhalten und sich so einfach abwerfen zu lassen.

Erinnerungen an die WM

So musste Inter Miami in der ersten Runde der Play-offs zwar eine 0:3-Heimniederlage hinnehmen, im zweiten Spiel in Columbus nächsten Samstag darf Messi aber wieder mitwirken. Eine erneute Niederlage würde schon das Ausscheiden für ihn und sein Team bedeuten. Nach den Eindrücken von der ersten Begegnung kann das vermutlich nicht einmal das Schiedsrichtergespann verhindern.

Messi so lange wie nur möglich im Spiel zu halten, das ist zu einem Grundsatz im Regelverständnis eines jeden Schiedsrichters geworden. Viele fühlten sich am Wochenende an das WM-Spiel der argentinischen Nationalmannschaft im Sommer gegen Algerien erinnert. In den TV-Studios konnten damals etliche Schiedsrichterexperten nach Ansicht der Zeitlupen nicht daran vorbeisehen, dass Messi mit offener Sohle seinen Gegenspieler Aïssa Mandi in die Wade trat und dafür in die Kabine geschickt werden müsste. Im Stadion gingen die Videoschiedsrichter jedoch darüber hinweg. Messi wurde nicht einmal mit einer gelben Karte bestraft.

Blickt man auf die Karrieredaten des 39-Jährigen zurück, so sind das nicht nur die Daten eines Überfußballers, sondern auch die eines Friedensengels. Einerseits wird er als einer der meist gefoulten Fußballer geführt, andererseits hat er in seiner Profikarriere nur drei rote Karten gesehen. Die Erste im unschuldigen Alter von 18 Jahren, wenige Sekunden nach seiner Einwechslung beim Länderspieldebüt gegen Ungarn vom deutschen Schiedsrichter Markus Merk verhängt, zählt eh nicht wirklich. Die anderen beiden erhielt er in völlig unwichtigen Spielen – im Spiel um den dritten Platz der Copa América und im spanischen Supercup. Es deutet einiges darauf hin, dass Messi nach Donald Trump der nächste Fifa-Friedenspreisträger wird.