Noch immer floriert der Handel mit illegalem Elefantenelfenbein in Europa. Das zeigt eine gemeinsame Untersuchung vom Internationalen Tierschutzfonds (IFAW) und Pro Wildlife, die am Dienstag erschienen ist. Die beiden Organisationen analysierten den Elfenbeinverkauf über das Internet in sieben Staaten der Europäischen Union (EU). Demnach fehlt den meisten Elfenbeinangeboten in der EU der Nachweis für die Legalität.

Grundsätzlich verbietet das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES den Handel mit Elfenbein weltweit seit 1990. Auch die Europäische Union setzte das Abkommen damals um. Seit 2021 gelten sogar noch einmal verschärfte Auflagen.

Elfenbein, das zwischen 1947 und 1975 verarbeitet wurde, darf nur mit einer entsprechenden Bescheinigung des Alters und auch nur im Fall von Musikinstrumenten verkauft werden. Wurde das Produkt früher hergestellt, benötigt es zum Verkauf innerhalb der EU lediglich eine Altersbescheinigung. „Unsere Studie zeigt, dass die Ausnahme für vermeintliche Antiquitäten nach wie vor genutzt wird, um illegales Elfenbein auf dem EU-Markt zu verkaufen“, sagt Daniela Freyer, Mitbegründerin von Pro Wildlife.

Die beiden Artenschutzorganisationen untersuchten 122 Onlineangebote für Elfenbein. 72 Prozent davon enthielten der Analyse nach keine überprüfbare Bescheinigung. „Es ist alarmierend, dass auch Jahre nach der Verschärfung der EU-Vorschriften der Großteil des angebotenen Elfenbeins ohne überprüfbaren Legalitätsnachweis verkauft wird“, führt Freyer weiter aus.

Dem Bericht zufolge gab fast die Hälfte der Ver­käu­fe­r*in­nen an, dass ihre Elfenbeinschnitzereien vor 1947 gefertigt wurden – ohne das zu belegen. IFAW und Pro Wildlife ließen 54 Verkaufsobjekte durch unabhängige Sachverständige bewerten. Die kamen zum Schluss, dass mindestens 52 davon (also 96 Prozent) später hergestellt wurden. Bei den verbleibenden beiden konnten sie zumindest kein früheres Herstellungsdatum verifizieren. „Einige Objekte zeigten sogar Spuren künstlicher Alterung“, schreibt Pro Wildlife zu der Analyse.

Dass der Antiquitätenhandel als Schlupfloch für illegales Elfenbein genutzt wird, führt Pro Wildlife auf einen „Flickenteppich“ nationaler Regeln und Interessenkonflikte zurück. „In mehreren EU-Mitgliedstaaten können die Bescheinigungen von Akteuren aus dem Kunstmarkt ausgestellt werden, etwa von Händlern oder Fachleuten aus Auktionshäusern“, schreibt die Artenschutzorganisation.