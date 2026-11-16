Sie will raus. Raus aus dem kleinstbürgerlichen Elternhaus, wo eine strenge Mutter herrscht und der Vater meist abwesend auf See ist. Raus aus dem männlich, maritim geprägten Milieu in Bremerhaven. Raus in die Freiheit der Kunst. Und sie schafft es irgendwie zum Weltstar: Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg – Künstlername Lale Andersen. Menschen der Nordseeküste würden die berühmte Tochter ihrer Heimat gern als Heldin sehen, so vermutete man wohl im Stadttheater Bremerhaven und ließ ihre Biografie als Emanzipations- und Empowerment-Geschichte ausarbeiten.

John von Düffel, derzeit Bambergs Theaterintendant, hat das Stück „Die Leben der Andersen“ geschrieben, Bernd Mottl die Uraufführung inszeniert. Das angepeilte Genre: Großes Unterhaltungstheater. Herausgekommen ist ein Musical, dessen Schlager, Schnulzen, Schmonzetten und kabarettistische Chansons vom Philharmonischen Orchester Bremerhaven gespielt werden. Dazu bieten Bal­lett­tän­ze­r:in­nen des Hauses auch ein bisschen Varieté-Show.

Gerade rechtzeitig zum 200. Geburtstag Bremerhavens füllt das Theater damit eine Lücke. Denn Lale Andersen ist in der Stadt kaum präsent. Einmalig gab es ein nach ihr benanntes Festival (2000), ein paar Jahre lang verlieh die örtliche Sparkasse einen Andersen-Preis (2000–2012). Eine nach ihr benannte Straße ist aber nicht zu finden und der Nachlass der Künstlerin im Stadtarchiv versteckt. Es gibt lediglich eine Erinnerungstafel an ihrem Geburtshaus und eine Laterne mit Hinweisschild, das auf den Superhit „Lili Marleen“ verweist, in dem eine Laterne vor einer Kaserne als Sehnsuchtsort beschrieben wird, an dem sich Soldat und Geliebte nach dem Krieg wiedersehen wollen.

 Eine nach Lale Andersen benannte Straße ist in Bremerhaven nicht zu finden und ihr Nachlass im Stadtarchiv versteckt.

Mit welch dramaturgischer Präzision der Autor dokumentarisches Material verdichten und mit gegenwärtigen Fragen verknüpfen kann, zeigt er gleich zu Beginn. Auf der Bühne steht Lale 1 (Lotta Hackbeil) unter einer Laterne im Matrosen-Look. Kunstmaler Paul Ernst Wilke (Henning Bäcker) sieht sie, es fallen die Worte „blond“, „schön“, „jung“. Da bekommt die 17-Jährige auch schon ein Hochzeits-Ornat verpasst, drei Kinderwagen werden hereingeschoben. Lale 1 klagt prompt über Entfremdung von ihrem Selbstverwirklichungswunsch. Lale 2 (Marsha Zimmermann) erklärt im Roaring-Twenties-Party-Outfit: „Kein Mann besitzt das Recht, euch zu besitzen, euch einzusperren für den Hausgebrauch, ihr seid nicht da, um andere zu stützen, die Freiheit und die Kunst gehören euch auch.“

Die Vorgeschichte zum Aufbruch nach Berlin dauert nur wenige Minuten. Dass Andersen dafür drei Kinder zurücklässt, die in Heimen und bei Verwandten aufwachsen, wird so hingenommen und stattdessen gefeiert, wie zielstrebig sie mit „elastischem Stolz“ ihre Karrierepläne verfolgt. Schwierig. Fast das gesamte Stückpersonal wird nicht in seiner Ambivalenz charakterisiert, sondern positive Aspekte verdrängen sofort die negativen. Der Lale ausnutzende und vernachlässigende Maler darf sich als modern unperfekter Mann darstellen, ganz viel Egoist, aber eben auch ein bisschen Feminist. In Berlin spricht die Protagonistin auch bei Bert Brecht (Marc Vinzing) vor, der arg arrogant auftritt, aber ihr dann mitfühlend genau die richtigen Fragen mitgibt: „Wollen Sie Freiheit oder wollen Sie dazugehören? Und wenn ja, zu wem?“

Mitläufertum als lässliche Sünde

1933 beginnt ein Engagement am Zürcher Schauspielhaus, Fluchtpunkt für deutsche Emigrant:innen. Lale 3 (Jessica Trocha) darf kurz Zerrissenheit zeigen: Sie soll für die Nazis singen, was sie begeistert, dafür müsse sie aber ihren jüdischen Liebhaber Rolf Liebermann verlassen, was sie empört. Dann lehnt sie aber doch seinen Heiratsantrag ab und geht nach Deutschland. Damit würde sie ja nicht dem Nazi-„Spuk“ zustimmen, wird verständnisvoll nahegelegt. Ihr beruflicher Überlebenswille erkläre und rechtfertige diesen Schritt, da sie in der Schweiz nicht mehr erwünscht sei und Geldnöte habe. Als Lale 4 (Kerstin Ibald) dann ihr Äußeres dem Frauenbild der Zeit angepasst hat und – flankiert von NS-Aufpassern und tänzelnden BDM-Frauen – zu singen beginnt, klatscht das Publikum fröhlich mit. Vielleicht eine gelungene Provokation für die Art, wie das Stück Mitläufertum behandelt – als nachvollziehbares Verhalten, also lässliche Sünde.

Dass Andersen aber ausschließlich als überzeugte Antifaschistin dargestellt wird, ergibt sich so eindeutig nicht aus ihrer Rolle im NS-Unterhaltungssystem. Aber klar, die Künstlerin weigert sich, das Warschauer Ghetto der internationalen Presse als Ort der Humanität vorzustellen. Daraufhin darf sie „Lili Marleen“ nicht mehr singen und bittet das Publikum, dieses für sie zu tun. Und dies kommt dem Wunsch nach – wobei ein prima Bruch ins sentimentale Miteinander gebastelt ist: Der Songtext für die Karaoke-Szene wird in einer Typografie projiziert, die das Erscheinungsbild einer NS-Publikation assoziieren lässt, also daran erinnert, dass Faschismus und Holocaust im Singsang mitzudenken sind.

Konzerte für Entnazifizierungsbeamte

Für die Musik engagierte Generalintendant Lars Tietje seinen Bruder Kai Tietje. Er hat recht belanglose Songs und Zwischenmusiken komponiert, die entweder ihren Ideenmangel mit Zitaten und Klangversüßungsmitteln kaschieren oder schlichte Melodien pathetisch aufwallen lassen. Musikalischer Höhepunkt ist daher, wenn „Lili Marleen“ in der wenig bekannten Fassung von Hindemith-Schüler Rudolf Zink gesungen wird. Anschließend berührt die im Marschrhythmus angetriebene Fassung von Norbert Schultze eher unangenehm – ein Komponist, der die Propagandamaschinerie von Joseph Goebbels mit Liedern wie „Bomben auf Engelland“ bediente.

Das Stück endet mit dem Rückzug Andersens nach Langeoog. Dort besingt Lale 5 noch die Entnazifizierungsbeamten und dank Darstellerin Ulrike Knospe ist erstmals ansatzweise der herbe Charme und das rauchige Timbre des Sprechgesangs der Bremerhavenerin zu erleben.

Die Bilder des fünffach aufgefächerten und fünffach gerechtfertigten Lebens der Andersen arrangiert Mottl in schöner Schlichtheit, schafft so schick sterile Wirkungsräume für den Musikpomp und die Biopic-Digest-Dramaturgie. Zumindest die Heldingeschichte funktioniert prächtig in dieser musikalisch eher enttäuschenden, inhaltlich eher unkritischen Andersen-Ehrung.