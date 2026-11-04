Der Osnabrücker Papierhersteller Schoeller attestiert sich selbst, es sei eine Selbstverständlichkeit, „behutsam und schonend mit der Natur und der Schöpfung umzugehen“. Derzeit plant das Unternehmen ein Biomasse-Heizkraftwerk, ausgelegt für die Verbrennung von rund 50.000 Tonnen Altholz pro Jahr. Die Umweltschutzorganisationen Robin Wood, Biofuelwatch und Naturschutzbund (Nabu) haben gegen diese Pläne eine Stellungnahme verfasst.

Sie kritisieren darin, dass Altholz überhaupt verbrannt wird. Beim Verbrennen von Holz werde „mindestens so viel CO 2 wie beim Verbrennen von Kohle freigesetzt, in den meisten Fällen sogar mehr“, schreiben sie. Und plädieren dafür, das im Holz gebundene CO 2 solle „so lange wie möglich gebunden bleiben“.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 7,7 Millionen Tonnen Altholz energetisch genutzt, also in einem der bundesweit rund 80 Altholzkraftwerke verbrannt, um daraus Strom und Wärme zu gewinnen. Das entspricht mehr als 90 Prozent der gesamten Menge Altholz. „Mehr als 80 Prozent des Altholzes kann und sollte stofflich genutzt werden, vor allem, um Spanplatten oder Holzfaserdämmplatten für die energetische Sanierung von Häusern herzustellen“, sagt Eric Häublein vom Nabu. Verbrannt werden soll in dem Schoeller-Kraftwerk Altholz der Kategorie AI und AII – gering belastetes Holz also, das noch stofflich verwertbar wäre.

Die drei Umweltschutzorganisationen bezweifeln außerdem, dass für das geplante Kraftwerk in Osnabrück genug Altholz anfällt. Die Nachfrage nach Holzenergie wachse, sagt Jana Ballenthien, Waldreferentin von Robin Wood. „Altholz wird ja sogar importiert, Millionen Tonnen. Ich fürchte, das hat im Endeffekt auch einen Negativ-Impact im Wald, durch den Neueinschlag von Frischholz.“

Mehr Feinstaub als beim Verbrennen fossiler Stoffe

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Luftreinhaltung „nicht ausreichend geprüft“ worden sei. Beim Verbrennen von Holz falle „grundsätzlich wesentlich mehr Feinstaub an als beim Verbrennen von fossilem Gas, Öl oder Kohle“, so steht es in der Stellungnahme. Die Stadt Osnabrück müsse „auf einer detaillierten Prognose der Auswirkungen auf die Luftqualität bestehen, bevor eine Entscheidung über den Antrag getroffen wird“, so Almuth Ernsting, Co-Direktorin von Biofuelwatch. „Wir setzen darauf, dass der Antrag aus Gründen des Klimaschutzes abgelehnt wird und dass die Firma Schoeller in saubere Alternativen, vor allem Elektrifizierung, investiert.“

 Sicher, das ist ein Kraftwerk, in dem etwas verbrannt wird. Aber immerhin ist es kein fossiles Kraftwerk Jens Meyer, Vorsitzender der Fraktion der Grünen in Osnabrück

Eine Ablehnung zeichnet sich aber nicht ab. Das Bauleitplanverfahren habe „eine große und positive Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Osnabrück“, schreibt Simon Vonstein, Sprecher der Stadt Osnabrück. Außerdem führe die Inbetriebnahme des Kraftwerks „zu einer Reduktion von 39 Prozent bzw. 36.000 Tonnen CO 2 jährlich, da die Energieversorgung zur Wärme- und Stromerzeugung im Betrieb zu zirka 56 Prozent auf den Energieträger Altholz umgestellt wird“. Altholz habe einen 95-prozentigen biogenen Anteil und zähle zu den erneuerbaren Energieträgern. „Dadurch wird der Erdgaseinsatz um rund 78 Prozent reduziert.“

Eine Belastung durch die vom Kraftwerk selbst ausgehenden Emissionen werde im Genehmigungsverfahren nach der Bundesimmissionsschutzverordnung „abschließend zu beurteilen sein, da dies nicht Bestandteil der Bauleitplanung ist“. Die Umweltverbände verweisen dagegen auf Paragraf 1 Baugesetzbuch. Er besagt, dass bei der Aufstellung eines Bauleitplans auch „die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität“ berücksichtigt werden muss.

Sollten „keine genehmigungsrechtlichen Probleme auftauchen“, stehe der Rat der Stadt Osnabrück mehrheitlich hinter dem Vorhaben, sagt auch Jens Meyer, Vorsitzender der Fraktion der Grünen. Die Grünen befürworten den Bau. „Sicher, das ist ein Kraftwerk, in dem etwas verbrannt wird“, räumt Meyer ein. „Aber immerhin ist es kein fossiles Kraftwerk.“ Und Schoeller sei für Osnabrück „ein wichtiges Unternehmen, ein wichtiger Arbeitgeber“. Sollte das Kraftwerk aus Mangel an Altholz auch Frischholz verbrennen, fände Meyer das „allerdings überhaupt nicht gut“.

Und Schoeller? Hält sich auf Nachfrage der taz bedeckt. „Das Projekt befindet sich im Planungsverfahren“, teilt Sprecherin Alischa Westemeier mit. „Wir prüfen derzeit die Rahmenbedingungen. Eine endgültige Investitionsentscheidung haben wir noch nicht getroffen.“ Jede Detailfrage bleibt unbeantwortet.

Auch andernorts stehen Altholzkraftwerke in der Kritik. In Stade zum Beispiel, wo das größte Altholzkraftwerk Deutschlands entstehen soll. Die Bürgerinitiative in Bützfleth (BIB), die sich seit Jahren bemüht, das geplante Kraftwerk zu verhindern, fragt auf ihrer Website: „Macht allein die Aussicht auf Gewerbesteuern einige Stadträte fast aller Parteien zu bedingungslosen Befürwortern der Großindustrie?“ Im Juli 2025 hatte der Stadtrat in Stade dem Bau und Betrieb des Biomasse-Heizkraftwerks zugestimmt.