Seine Mutter wünscht sich, dass ihr Sohn Präsident wird. Wie Lula kommt er aus einfachen Verhältnissen. Wie Lula hat er Ausdauer, Talent und Durchsetzungskraft. Wie Lula liegen ihm die Menschen am Herzen, die es im Leben nicht einfach haben. Neuerdings kennt ganz Brasilien und ein Teil der Welt André Luis Gaspar Janones. Weil er mit seiner beispielhaften Whatsapp-Kampagne und dem „Heer für Lula“ entscheidenden Einfluss auf die Wiederwahl des brasilianischen Präsidenten hatte. Und weil Lula den 42-jährigen Anwalt, den er liebevoll „meinen General“ nennt, auf Staatsreisen mitnimmt, zur Klimakonferenz in die Türkei, auf die Philippinen und zuletzt nach Spanien. Janones berichtet darüber in seiner gewohnt direkten Sprache für zehn Millionen Follower auf Instagram und fast ebenso viele im Whatsapp-Kanal.

Politisches Gespür und Talent für die Kommunikation über soziale Medien beweist der Politiker 2018 als Sprachrohr der brasilienweit streikenden Lkw-Fahrer. Zuvor hatte er als Anwalt kostenlos einkommensschwache Familien vertreten, die auf dem Rechtsweg Behandlung und Medikamente im öffentlichen Gesundheitssystem einforderten. Im selben Jahr wählten ihn fast 180.000 Menschen in sein erstes Abgeordnetenmandat, obwohl er kein Geld für den Wahlkampf hatte.

In der Hauptstadt Brasília blieb er ein Außenseiter. Einer, der weder aus einer Politikerfamilie stammte, noch an Eliteunis studiert oder sich innerhalb der großen Gewerkschaften und Parteien profiliert hatte. Janones Mutter war Hausangestellte, sein Vater, 20 Jahre älter, starb zehn Monate nach seiner Geburt. Zur Uni kam der schmale blasse Junge nur mit einem Stipendium. Tagsüber arbeitete er als Kassierer in städtischen Bussen, nachts lernte er. „No pain, no gain“, tätowiert er sich auf die Lende.

Acht Millionen Follower auf Instagram

Nach vier Jahren in der Politik hat der Mann aus der Provinz acht Millionen Follower auf Instagram, fast doppelt so viele wie Lula. 2022 nominiert ihn die gemäßigte Partei Avante als Kandidaten für das Präsidentenamt. Janones zieht seine Kandidatur jedoch bald zurück, um Lula zu unterstützen, der gegen den rechtsextremen Jair Bolsonaro antritt.

Zwei Jahre später präsentiert ihm ein Gesundheits-Check die Rechnung für jahrelangen ungesunden Lebensstil: Vorstadium von Diabetes. Mit 40 Jahren ändert der Politiker sein Leben radikal, beginnt zu joggen, trainiert Boxen, stellt seine Ernährung um. Die Fitness hilft ihm, den dreiwöchigen Social-Media-Marathon durchzustehen, den er 2026 organisiert, nachdem Lula im ersten Wahlgang gegen Flávio Bolsonaro verliert.

Da sucht die Gegenseite nach dunklen Flecken auf des Abgeordneten Weste. Und findet: einen Antrag auf gerichtliche Schutzmaßnahmen wegen psychischer Gewalt von einer ehemaligen Partnerin. Der Prozess ist geheim, Janones sagt, er dürfe nichts dazu sagen. Zwei ehemalige Assistenten sagen, der Politiker habe das System der „Rachadinha“ angewendet, bei dem Assistenten eines Politikers diesem einen Teil ihres Gehalts abgeben. Janones sagt, er habe nur die Idee aufgebracht, man könne untereinander Geld für den Wahlkampf sammeln, aber die Idee nie umgesetzt. Gegen ihn liegen keine Beweise oder Verurteilungen vor.

Nach dem erneuten Wahlsieg von Lula spekulieren die Medien über einen Ministerposten für den „General“. Ein Ministeramt komme für ihn nicht infrage, sagt Janones, er sei Abgeordneter. Aber gefragt, ob er sich vorstellen kann, 2030 für das Präsidentenamt zu kandidieren, sagt er: „Ich schließe nichts aus.“ Mutter Janones wird es recht sein.