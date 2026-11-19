Als Deutschlands Vorzeige-Skispringerin Selina Freitag Ende Dezember 2024 die Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Garmisch-Partenkirchen gewann, erhielt sie eine Tasche mit Shampoo, Duschgel und Handtüchern als Preis. Die lächerliche Prämie wurde zum Synonym für die fehlende Gleichberechtigung mit den Skisprungmännern, die bei der gleichzeitig laufenden Vierschanzentournee immerhin 3.200 Euro für einen Triumph in der Qualifikation bekommen haben. Knapp zwei Jahre später steht zum Jahreswechsel die erste Vierschanzentournee für die fliegenden Frauen im Kalender des Weltcups, der am Freitag im norwegischen Lillehammer beginnt.

„Mehr Großschanzenspringen, Skifliegen – wir haben viel in Sachen Gleichberechtigung in den vergangenen Jahren geschafft. Die Vierschanzentournee bringt uns aufs nächste Level, es ist wichtig, dass das jetzt kommt. Alle schauen in dieser Zeit rund um Silvester Skispringen“, sagt die Frau aus Sachsen. Nicht nur die zweimalige Teamweltmeisterin hofft, dass im Sog der 75. Jubiläums-Vierschanzentournee der Männer mehr Fans die Faszination des Frauen-Skispringens entdecken: „Wir wollen zeigen, dass wir es genauso gut können und Damen- und Herren-Skispringen noch mehr zusammenrücken.“

Tatsächlich ist auf dem langen Weg zur Schanzengleichheit schon viel passiert. Noch Ende des vergangenen Jahrtausends zweifelten führende männliche Funktionäre öffentlich an, ob Frauen das Skispringen physisch überhaupt bewältigen können. Bei der Landung könne ja eventuell „die Gebärmutter platzen“. Eine Gruppe von Topspringerinnen um die Deutsche Ulrike Gräßler wollte die Zulassung zu den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver juristisch erstreiten.

Damals erlitten die Frauen zwar noch eine Niederlage, doch der Aufstieg der Springerin ließ sich nicht aufhalten. 2009 wurde die erste Weltmeisterin der Geschichte gekrönt, den endgültigen Durchbruch gab es am 11. Februar 2014, als sich in Sotschi die Deutsche Carina Vogt zur ersten Olympiasiegerin im Frauen-Skispringen krönte.

Gender-Pay-Gap

Den ersten Frauen-Weltcup gab es Ende 2011 im norwegischen Lillehammer. Damals vor 15 Jahren war Juliane Seyfarth schon dabei. Sie startet am Wochenende mit dem deutschen Team an gleicher Stelle in die historische Weltcupsaison. Die inzwischen 36 Jahre alte Fliegerin findet, dass es jetzt „wirklich an der Zeit war“, dass auch die Frauen beim „supercoolen Highlight“ Vierschanzentournee dabei sein können.

 Die Vierschanzentournee soll den Werbewert der fliegenden Frauen erhöhen

Zumindest monetär ist es dort genau wie bei allen anderen Weltcupspringen jedoch noch ein langer Weg zur Gleichberechtigung. 35.200 Euro Preisgeld sind für ein Einzelspringen in diesem Winter ausgelobt. In den folgenden Jahren soll die Summe auf 40.000 Euro, 45.000 Euro und schließlich 50.000 Euro steigen. Auch die für die Saison 2029/30 geplante letzte Marke ist allerdings nur die Hälfte von dem, was die Männer schon jetzt pro Springen kassieren: gut 100.000 Euro.

Das ist insofern nachvollziehbar, als im Gegensatz zu den Männern für viele Veranstalter ein Frauen-Weltcup noch immer ein Zuschussgeschäft ist. Der Internationale Skiverband Fis hofft allerdings, dass prestigeträchtige Events wie die Vierschanzentournee den Werbewert der fliegenden Frauen erhöhen.

Bei den Olympischen Winterspielen 2030 wird zudem erstmals ein Super-Team-Wettbewerb für das weibliche Geschlecht stattfinden – damit ist auch dort erstmals die Schanzengleichheit hergestellt. In dieser Weltcupsaison gibt es mit 32 Einzelspringen für die Frauen auch erstmals eins mehr als bei den Männern. Bis zur finanziellen Gleichberechtigung ist es allerdings noch ein langer Weg.

Bleibt die Frage, was aus der Prämie geworden ist, die Selina Freitag vor zwei Jahren in Garmisch-Partenkirchen bekommen hat: „Das Shampoo wurde benutzt – genau wie die Handtücher. Bei mir wird nichts weggeworfen.“