Historiker über Kieler Marine-Ehrenmal„Hitler nannte es ein Kitschprodukt sondergleichen“

taz: Herr Witt, bei der Einweihung des Marine-Ehrenmals in Laboe 1936 war Adolf Hitler zwar anwesend, eine Rede hielt er aber nicht. Was störte ihn an dem 85 Meter über der Ostsee aufragenden Turm?

Jann M. Witt: Er nannte es ein Kitschprodukt sondergleichen. Die schlichte Architektur sprach ihn nicht an. Das Ehrenmal war ihm vermutlich nicht klotzig genug.

taz: Wer hielt die Rede stattdessen?

Witt: An seiner Stelle sprach Generaladmiral Erich Raeder, damals Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Er interpretierte das Ehrenmal ganz im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung. Der Marinebund – wie viele andere Ehemaligenverbände auch des Heeres – war eher nationalistisch geprägt. Es gab aber auch gewisse ideologische Übereinstimmungen mit den Nationalsozialisten. Der Marinebund hat sich schnell selbst gleichgeschaltet.

Bild: Bebra Verlag Im Interview: Jann M. Witt 59, ist seit 20 Jahren Historiker am Ehrenmal und Reserveoffizier bei der Marine.

taz: Die Idee für das Ehrenmal kam 1925 aus der Kaiserlichen Marine. Bei der Grundsteinlegung 1927 sagte Admiral Reinhard Scheer: „Für deutsche Seemannsehr', für Deutschlands schwimmende Wehr, für beider Wiederkehr.“ Das klingt nach Revanche wegen der Niederlage im Ersten Weltkrieg?

Witt: Bei der Grundsteinlegung ist dieser Satz bewusst gefallen. Die Botschaft ist natürlich der damaligen Zeit geschuldet. Das war der Zeitgeist. Die Ablehnung des Versailler Friedensvertrags, die gefühlte Demütigung durch die Siegermächte des Ersten Weltkriegs reichte weit in die Gesellschaft.

taz: Finanziert wurde der Bau durch Spenden …

Witt: In erster Linie kamen sie von den Marineverbänden und der Reichsmarine. Es gab aber auch Spenden aus der Bevölkerung.

taz: Auf der 5,7 Hektar großen Anlage findet sich im Souterrain eine runde Halle, nur durch ein Deckenlicht bricht Tageslicht hinein. Eine bewusste Architektur für heroische Effekte?

Witt: Sie hieß anfänglich Ehrenhalle, heute heißt sie Gedenkhalle. Der Marinebund ist nichts Statisches, das Gedenken auch nicht. Die 90er Jahre waren eine wichtige Phase, weil es einen Generationswechsel gab. Die Nachrückenden kamen erstmals aus der Bundesmarine, die hatten ein völlig anderes Mindset. Da gab es auch Konflikte.

Architektur für heroische Effekte: Kranzniederlegung mit Bundespräsident Heinrich Lübke 1964 in der Gedenkhalle des Ehrenmals Foto: Stadtarchiv Kiel/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

taz: Konflikte mit Ewiggestrigen?

Witt: Ich wehre mich, von Ewiggestrigen zu sprechen. Die Leute waren anders sozialisiert, hatten eine ganz andere Biografie. Man darf nicht vergessen, welche soziale Funktion die Verbände auch haben. Viele waren traumatisiert aus dem Krieg zurückgekommen, das kenne ich aus meiner eigenen Familie. Die konnten nicht darüber sprechen, vor allem den Familien gegenüber. In den Verbänden waren sie unter Gleichgesinnten, die den gleichen Erfahrungshorizont hatten.

 Vor Jahren hat mal ein Ortsverein der AfD mit dem Ehrenmal geworben. Das Foto war von unserem Gelände aufgenommen, so konnten wir das sofort unterbinden Jann M. Witt

taz: Diese Verbände waren Therapiegruppen?

Witt: Nein, Sie machen es sich zu einfach. Die gemeinsame Erfahrung als Marinesoldat im Krieg verbindet, auch über die Grenzen hinweg, auch mit dem ehemaligen Feind. Deutsche Marineangehörige und englische Marineangehörige zum Beispiel wissen, wovon sie reden, sie verstehen sich. 1945 war Deutschland zerstört. In den Verbänden konnte sie aufarbeiten und Druck loswerden.

taz: In weiteren Räumen finden sich verschiedene NS-Insignien. Das Ehrenmal ist aber keine Kultstätte für Re­van­chis­t*in­nen und Rechtsextremist*innen?

Witt: Bei einem Gespräch mit Aussteigern aus der rechtsextremen Szene wurde uns berichtet, dass das Ehrenmal insgeheim schon als Anlaufpunkt genutzt wird, aber nicht öffentlich. Weil sie ganz genau wissen, dass wir dagegen sofort vorgehen. Vor Jahren hat mal ein Ortsverein der AfD mit dem Ehrenmal geworben. Das Foto war von unserem Gelände aufgenommen, so konnten wir das sofort unterbinden. Da heißt es für uns: Wehret den Anfängen.

taz: Gab es noch keinen Vorfall auf dem Gelände?

Witt: Wenn eine Gruppe ohne sichtbare Zeichen kommt und dann mal schnell ein Selfie mit einer Reichskriegsflagge macht, können wir das natürlich nicht unterbinden. Unser Aufsichtspersonal kann nicht überall sein. Wenn diese Aufnahmen dann aber öffentlich werden, schreiten wir ein. Hier gilt ebenso null Toleranz – und die Szene weiß das. Für die ganz extremen Rechten sind wir aber auch zu international.