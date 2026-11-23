HipHop-Kultur in Heidelberg gehört dazu, genau wie „Karpfenteichwirtschaft in Bayern“. Ist doch schön, wenn traditionelle Fischzucht und akrobatische Sprachbehandlung mit funky Musik gleichbedeutend sind. Denn Formen des Immateriellen Kulturerbes „werden von menschlichem Wissen und Können getragen. Sie sind Ausdruck von Kreativität, vermitteln Kontinuität und Identität und prägen das gesellschaftliche Zusammenleben.“ So jedenfalls ist der Sachstand definiert im aktuellen „Bundesweiten Verzeichnis immaterielles Kulturerbe 2025“, in dem insgesamt 168 Einträge aus allen Regionen Deutschlands aufgelistet sind.

Zum Punkt „Verbreitungsgebiet HipHop“ steht korrekt: „Heidelberg, bundesweit und darüber hinaus“. Schließlich haben die Luftwurzeln die US-Musikkultur Anfang der 1980er Jahre aus der New Yorker Bronx zuerst nach Paris und von dort weiter nach Heidelberg getragen. Dafür brauchte es nur wenige Leute. GIs, die in der US-Army stationiert waren. Oder, etwa den französischen Balletttänzer Félix Félixine, der HipHop und Breakdancing 1981 bei einem Engagement in Heidelberg auf die Bühne brachte. Dass „HipHop aus Heidelberg“ im Jahr 2023 überhaupt in diese Liste aufgenommen wurde, dafür gesorgt hat wiederum das lokal ansässige „freie HipHop Institut“.

Dessen Geschäftsführer Toni Landomini alias Toni L vulgo „Toni der Koch“ ist ein hiesiger HipHop-Pionier: Als Gründungsmitglied von Advanced Chemistry (1987) gelten Landomini und seine beiden Rapkollegen als erste, migrantisch geprägte HipHop-Crew.

Zurück nach Paris. Dort koordiniert momentan der kongolesische Politologe Dreyfus Louyebo die Initiative, HipHop auch in die Liste des „immateriellen Weltkulturerbes“ bei der Unesco aufzunehmen. Doppelt interessant ist, dass die Initiative aus Afrika angeschoben wird und zudem von beiden kongolesischen Staaten: Die Republik Kongo und die Demokratische Republik Kongo. Am Montag solllte in Paris eine Charta unterzeichnet werden, die das Vorhaben anschiebt.

Die beiden Staaten haben bereits 2021 dafür gesorgt, dass kongolesische Rumba den Status „Immaterielles Weltkulturerbe“ verliehen bekam, und jetzt wollen sie ihre Bemühungen fortsetzen: Dreyfus Louyebo zieht Verbindungen zwischen den Musiktraditionen: HipHop sei zwar in den USA entstanden, seine musikalischen Wurzeln reichen jedoch zurück nach Afrika und den Griots, den Geschichtenerzähler:innen. Die Initiative versteht HipHop entsprechend als Kultur, dessen Geschichte sich nicht auf ein Land – oder einen Kontinent – begrenzen lässt.