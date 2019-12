Hilfe für Obdachlose

Vor der Kälte aus dem Camp

Senat und Bezirk bieten den Bewohner*innen des Obdachlosencamps an der Rummelsburger Bucht eine gemeinsame Notunterkunft an.

Es gilt als Deutschlands größtes Obdachlosencamp – auf einer Brache zwischen dem Ostkreuz und der Rummelsburger See leben derzeit 160 Menschen in Zelten und provisorisch zusammengebauten Verschlägen. Angesichts des Wintereinbruchs und fehlender Infrastruktur verschlechterten sich die Zustände im Camp zunehmend. Anders als im vergangen Jahr haben bisher weder Senat noch der zuständige Bezirk Lichtenberg Maßnahmen getroffen, um die Situation vor Ort zu verbessern. Nun einigten sich bei einem Treffen aller beteiligten Akteure Senat und Bezirk darauf, den Bewohner*innen für den Winter eine Ausweichunterkunft anzubieten.

Konkret soll eine leerstehende Notunterkunft in der Köpenicker Allee kurzfristig wieder hergerichtet werden, heißt es in einer am Pressemitteilung der Senatssozialverwaltung, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde. Den Obdachlosen wird das Angebot gemacht, gemeinsam in die Unterkunft zu ziehen – für viele der Bewohner*innen angesichts des starken Zusammenhalts auf der Brache eine wichtige Voraussetzung, die klassische Kältehilfeplätze nicht bieten. Auch soll es vor Ort eine Betreuung durch Sozialarbeiter*innen geben, um den Menschen zu helfen, einen Weg aus der Obdachlosigkeit zu finden. „Damit wird den obdachlosen Menschen in der Rummelsburger Bucht ein Angebot gemacht, das Grundstück zu verlassen und den Winter in einem beheizten Gebäude zu verbringen“, heißt es von der Senatssozialverwaltung.

„Das Angebot ist vernünftig“, begrüßt auch Karuna-Sozialarbeiter Lutz Müller-Bohlen, der die Menschen im Camp betreut, das Ergebnis des Treffens. „Unklar ist allerdings, ob die Bewohner es auch annehmen werden.“ Schließlich handele es sich bei jenen hauptsächlich um Menschen, für die viele der klassischen Hilfsangebote nicht infrage kämen. Gründe dafür können das Alkohol- und Haustierverbot sein, das in vielen Einrichtungen herrscht, oder psychische Erkrankungen. „Die Rahmenbedingungen müssen stimmen“ so Mülller-Bohlen, „es muss ein niedrigschwelliges Angebot sein.“

Die Senatssozialverwaltung antwortete bislang nicht auf eine Nachfrage der taz, ob und welche Auflagen es für die Menschen in der Ausweichunterkunft geben werde. Müller-Bohlen, der selbst an dem Gespräch beteiligt war, geht allerdings davon aus, dass diese Umstände berücksichtigt werden. In jedem Falle „werde Karuna die Leute die auf der Fläche bleiben wollen, weiter betreuen“, versichert er.

Das Angebot der Ersatzunterkunft soll nur bis zum Ende der Kältesaison gelten. Im Idealfall sollen in der Zeit Lösungen mit den Betroffenen gefunden werden, im schlimmsten Fall wird das Problem wieder nur verlagert und die Menschen befinden sich im nächsten Winter in derselben oder sogar noch schlimmeren Lagen. „Langfristig brauchen wir Safe Places an denen die Menschen dauerhaft unterkommen können“, fordert Müller-Bohlen. Laut der Lichtenberger Bezirksstadträtin Birgit Monteiro (SPD) werden derzeit verschiedene Grundstücke dafür geprüft, ob sich das Konzept dort umsetzten ließe. Allerdings erwarte sie frühestens ab Winter 2020/21 erste Ergebnisse, so Monteiro gegenüber der taz.

Das Treffen wurde von ihr initiiert, nachdem ein Bericht des Tagesspiegels auf die Zustände im Camp aufmerksam gemacht hat. Beteiligt waren unter anderem der Staatssekretär der Senatssozialverwaltung Alexander Fischer (Linke) und Vertreter*innen der Sozialgenossenschaft Karuna, deren Sozialarbeiter*innen die Menschen auf der Brache betreuen. Zuvor hatte es scheinbar Unklarheiten darüber gegeben, wer überhaupt zuständig für Kältehilfe Maßnahmen auf der Fläche ist.

Ein Großteil der Brache, auf der sich das Camp befindet, gehört zu den vormals landeseigenen Grundstücken, die im Rahmen des umstrittenen Bebauungsplan Ostkreuz an private Investoren verkauft wurden. Mit dem Beschluss des B-Plans wurden die Verkäufe wurden im Sommer 2016 endgültig abgeschlossen. Der Teil, auf dem die Obdachlosen kampieren, gehört allerdings noch dem Senat – damit wäre der für die Maßnahmen verantwortlich. Diese müssten allerdings vom Bezirk koordiniert werden – das geschah bisher nicht.