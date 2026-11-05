Grüner Verkehrssenator über Klimaziele„Mit Schulstraßen löse ich nicht das Klimaproblem“

taz: Herr Tjarks, wie schaffen wir es in den kommenden Jahren, Klimaneutralität im Hamburger Verkehr zu erreichen?

Anjes Tjarks: Da gibt es drei zentrale Hebel. Der erste Hebel ist die Antriebswende hin zur Elektromobilität. Der zweite Hebel ist direkt daran gekoppelt. Diese Fahrzeuge müssen dann mit Strom betrieben werden, der klimaneutral produziert wurde. Dafür brauchen wir also einen Bundesstrommix, der sich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien speist.

taz: Also auch eine leistungsfähige Energieinfrastruktur.

Tjarks: Die aktuellen Berichte über Engpässe bei großen neuen Stromanschlüssen zeigen: Es genügt nicht, nur erneuerbaren Strom zu erzeugen. Er muss auch über ausreichend starke Leitungen, Umspannwerke und lokale Netze zu den Verbrauchern gelangen. Der Ausbau dieser Infrastruktur muss mit der allgemeinen Elektrifizierung Schritt halten.

Bild: Behörde für Verkehr und Mobilitätswende Im Interview: Anjes Tjarks 45, ist seit 2020 in Hamburg Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Zuvor war er Fraktionchef der Grünen in der Bürgerschaft.

taz: Okay. Und der dritte Hebel?

Tjarks: Die beiden genannten Hebel sind extrem groß. Der dritte ist deutlich kleiner, aber immer noch sehr relevant: dass sich nämlich die Fahrleistung reduziert. Wir kommen insgesamt voran, wobei die Netzkapazität ein kritischer Umsetzungsfaktor ist.

taz: Aber es sind jetzt nur noch 14 Jahre, bis Hamburg klimaneutral sein muss. Linear betrachtet müsste es nun also einen Rückgang von rund sieben Prozent pro Jahr geben. Es scheint, dass der rot-grüne Senat im Verkehrsbereich eben nicht genug macht, dass das klappt.

Tjarks: Bei der Frage nach Klimaneutralität im Verkehrssektor spielen globale Entwicklungen hinein: Donald Trump, der eigentlich ein großer Verfechter des weltweiten Ölhandels ist, wird gerade zum Garanten dafür, dass die Spritpreise hoch sind und dass Elektroautos einen nie dagewesenen Boom erfahren. Die Zahl der in Hamburg neu zugelassenen Elektroautos im August lag 45 Prozent über dem Vorjahresmonat.

taz: Das ist ein Anfang.

Tjarks: Elektroautos werden für immer mehr Menschen zu einer praktischen und überzeugenden Alternative. Das war vor vier, fünf Jahren noch anders. Dazu kommt, dass die erneuerbaren Energien in der Eigenproduktion erheblich günstiger geworden sind, was sich massiv auf die Ladekosten eines E-Autos auswirkt. Und dieses Zusammenspiel hat nun einen bemerkenswerten Einfluss auf Hamburg, wenn wir uns nochmal das Ergebnis des Klimaentscheids ansehen.

 Klimaschutz muss im Alltag funktionieren. Niemand darf das Gefühl haben, dass ihm nur Einschränkungen auferlegt werden, ohne dass es verlässliche Alternativen gibt

taz: Und zwar?

Tjarks: Eine Mehrheit für den Zukunftsentscheid gab es im Kern der Stadt, konkret bei denjenigen, die eher nicht auf ein Auto angewiesen sind. Im äußeren Ring Hamburgs hat die Mehrheit dagegen gestimmt. Aber die hat das ja nicht getan, weil sie grundsätzlich gegen Klimaschutz ist oder den Klimawandel leugnet. Die war skeptisch, wie das funktionieren soll und wollte einen Weg gezeigt bekommen, wie sich Klimaneutralität positiv darstellt. Denn Klimaschutz muss im Alltag funktionieren. Niemand darf das Gefühl haben, dass ihm nur Einschränkungen auferlegt werden, ohne dass es verlässliche Alternativen gibt.

taz: Und der Weg ist jetzt durch gute E-Autos und günstige Solaranlagen aufgezeigt?

Tjarks: In den äußeren Stadtteilen wie Marienthal, Othmarschen oder Niendorf wohnen viele Menschen in Einfamilienhäusern. Diese Menschen können sich mittlerweile günstig eine Solaranlage auf dem Dach installieren und damit das E-Auto laden. Aber unser Anspruch muss weitergehen. Klimafreundliche Mobilität muss auch für Menschen ohne Wohneigentum oder privaten Stellplatz praktikabel und bezahlbar sein.

taz: Also wird nun der von Ihnen verantwortete Verkehrsbereich in Hamburg bis 2040 klimaneutral?

Tjarks: Es wird extrem ambitioniert, denn es gibt in diesem Land ganz viele Menschen, die den Klimaschutz torpedieren. Konkret etwa alle Politiker, die sich noch für den Verbrennermotor in der EU einsetzen. Denn davon hängt ganz viel ab, ob wir hier in Hamburg 2040 klimaneutral sind.

taz: Also hier vor Ort wird nichts entschieden?

Tjarks: Unsere Aufgabe ist zu schauen, wie wir Prozesse unterstützen können – bei der E-Mobilität also den Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigen. Da haben wir mit einem Ladepunkt auf 8,8 Pkw schon einen bundesweiten Spitzenwert. Ein anderes Beispiel ist: Aktuell zahlen E-Autos in Hamburg keine Parkgebühren.

taz: Sie versuchen es mit vielen Pull-Faktoren, etwa die Attraktivität der E-Autos durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu steigern. Ohne Push-Faktoren wird es doch aber nichts, sprich: dem Autoverkehr Platz wegnehmen und ihn dem Rad, Fuß- und Busverkehr geben.

Tjarks: Tatsächlich passiert das seit vielen Jahren: Vor einigen Jahren wäre es doch undenkbar gewesen, dass auf der Reeperbahn zwei feste Rad- und Busspuren entstehen, oder dass der Jungfernstieg weitgehend autofrei ist. Es gibt keine andere deutsche Stadt, die so viele Radwege baut wie Hamburg.

taz: Aber nehmen wir das Beispiel der Einführung von Schulstraßen, die temporär für den Autoverkehr gesperrt sind. Eltern von Schulkindern und der ADFC beklagen, dass die Stadt der Dominanz des Autoverkehrs wenig entgegensetzt und kaum Fortschritte erzielt.

Tjarks: Auch da geht es voran, aber um es deutlich zu sagen: Mit der Einführung von Schulstraßen löse ich nicht das Klimaproblem im Verkehr. Ja, durch die Verkehrswende wird die Stadt schöner, grüner und sicherer. Wenn wir aber allein den Klimaschutz betrachten, dann hängt es vor allem davon ab, wie wir den Verbrennungsmotor aus der Stadt bekommen.

taz: Die Ak­ti­vis­t:in­nen vom Zukunftsentscheid schlagen dafür vor, die Stadt Stück für Stück zu einer Null-Emissionszone zu machen – also dass hier ausschließlich Fahrzeuge fahren dürfen, die keine schädlichen Abgase oder CO ₂ ausstoßen.

Tjarks: Das ist aktuell rechtlich nicht möglich. Und natürlich setzen wir uns auf Bundesebene dafür ein, aber es derzeit so: Dafür gibt es dort keine Mehrheiten. Die Bundesregierung will lieber am Verbrenner festhalten und am Gegenteil dessen, was der Zukunftsentscheid fordert.

taz: Aber auch Sie wollen zwar nicht unbedingt am Verbrenner, aber doch am Autoverkehr festhalten. Zumindest gilt nun schon seit mehr als eineinhalb Jahren das sogenannte Parkmoratorium. Damit senden Sie doch das klare Signal: Wir stehen an eurer Seite, liebe Autofahrer:innen.

 Die Steinstraße in der City hatte mal 20.000 PKW täglich. Wir bauen die komplett um, entsiegeln Flächen und pflanzen 50 neue Bäume

Tjarks: Ob wir den Verkehrssektor auf null bringen, hängt kaum mit Parkplätzen zusammen. Das ist nicht der entscheidende Hebel. Das Moratorium macht deutlich, dass wir auch die Interessen der Autofahrerinnen und Autofahrer im Blick haben. Unser Ziel ist, dass sie gut durch Hamburg kommen. Unser Leitbild ist ja: 80 Prozent der Wege sollen durch den Umweltverbund, 20 Prozent mit dem Auto zurückgelegt werden. Beim Parkplatzmoratorium geht es darum, dass wir die unterschiedlichen Interessen abwägen. Es werden ja weiterhin Radwege gebaut.

taz: Damit das mit den 80 Prozent der Wege klappt, die im Umweltverbund zurückgelegt werden, wäre der Hamburg-Takt ziemlich hilfreich – der Senat hat sich nur mittlerweile davon verabschiedet, dass alle Bür­ge­r:in­nen bis 2030 in ganz Hamburg innerhalb von fünf Minuten ein öffentliches Nahverkehrsangebot erreichen können.

Tjarks: Der Hamburg-Takt besagt im Kern, das Busangebot deutlich auszubauen. Für zusätzliche Linien gibt es nachvollziehbare Prognosen mit vielen potenziellen Fahrgästen. Das Problem ist: Wir können das aktuell nicht bezahlen. Wir haben große Herausforderungen beim städtischen Haushalt, und wir haben bereits viel Geld in die Hand genommen für die mit dem Deutschlandticket verbundenen Schüler-, Senioren- und Azubitickets.

taz: Mehr ist also nicht drin?

Tjarks: Wir machen in Hamburg Projekte der Mobilitätswende, für die uns andere Städte beneiden: Die Steinstraße in der City hatte mal 20.000 PKW täglich. Wir bauen die komplett um, entsiegeln Flächen und pflanzen 50 neue Bäume. Da entstehen ordentliche Radwege und als Kommunaltrasse ist sie nur für Busse und Taxen befahrbar. Außerdem gibt es breite Fußwege. Es geht also trotzdem voran.

taz: Dann fehlt ja nur noch die Wiedereinführung der Straßenbahn.

Tjarks: Dafür gibt es in der Stadt aktuell keine Mehrheit.