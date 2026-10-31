piwik no script img

Grenze zwischen rechts und konservativWieso die Brandmauer im kulturellen Raum längst weg ist

Andreas Speit
von Andreas Speit

Im rechtsextremen Medienuniversum ist Verleger Dietmar Munier seit Jahrzehnten etabliert. Jetzt tritt er bei der Buchmesse „Seitenwechsel“ auf.

Diesen Artikel teilen
Linke Aktivisten stehen mit Transparenten während der Buchmesse "Seitenwechsel" vor einer Polizeiabsperrung. Am 8. und 9.11.2025 fand dort ein Branchentreff konservativer und rechter Verlage statt.
Proteste gegen das erste Branchentreffen konservativer und rechter Verlage in Halle 2025: Dieses Jahr kommt es zu einer Neuauflage

Foto: Sebastian Willnow/dpa

D ietmar Munier ist in der rechtsextremen Verlagswelt seit fast 40 Jahren eine feste Größe. Über seine Verlagsgruppe Lesen & Schenken aus dem schleswig-holsteinischen Selent vertreibt er Bücher und Broschüren, Poster, aber auch Abwehrwaffen und Äxte. Zeitungen der Verlagsgruppe von Zuerst! Deutsches Nachrichtenmagazin bis zur Deutschen Militärzeitung gibt es in Bahnhofskiosken zu kaufen. Öffentlich tritt der 72-Jährige selten auf.

Am zweiten Novemberwochenende wird er jedoch Gast in Halle bei der Buchmesse „Seitenwechsel“ sein. Die maßgeblich von der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen organisierte Messe, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet, versteht sich als Treffpunkt der vermeintlichen „Anti-Mainstream-Szene“.

Munier soll dort über die Notwendigkeit gedruckter Nachrichtenmagazine diskutieren. Sein Gesprächspartner: Andreas Karsten, Chefredakteur des Magazins Zuerst!. Das Panel verspricht wenig Kontroverse: Beide entstammen dem rechtsextremen Milieu: Munier begann mal eine Sonnenwendfeier mit einem Holocaustleugner; Karsten stammt aus den rechtsextremen Burschenschaften Hamburg Germania und Halle-Leobener Burschenschaft Germania.

Doch die Messe offenbart ein größeres Phänomen: Die Grenze zwischen extrem rechten Szenen und bürgerlich-konservativen Kreisen wird immer durchlässiger

Doch die Messe offenbart ein größeres Phänomen: Die Grenze zwischen extrem rechten Szenen und bürgerlich-konservativen Kreisen wird immer durchlässiger. Durch die Wahlerfolge der AfD beflügelt, finden hier Spektren zusammen, die einst getrennt schienen.

Das zeigt bereits der Eröffnungsgast: Harald Martenstein, Kolumnist für Welt am Sonntag und Bild. Der einst linke Autor, der dieses Jahr den „Deutschen Sprachpreis“ bekommen hat, poltert seit Jahren gegen einen vermeintlich linken Zeitgeist. Dass er 2025 bei der rechtsextremen Burschenschaft Hamburger Germania auftrat, stört in diesem Milieu längst niemanden mehr.

Verschiedene rechte Strömungen im Programm

Inhaltlich ziehen sich die verschiedenen Strömungen der Rechten durch das gesamte Programm der Buchmesse. Bei einem Podium zu „40 Jahre Junge Freiheit“ diskutieren Vertreter der neurechten Publizistik – darunter Roland Tichy (Tichys Einblick), Max Mannhart (Apollo News) und Ralf Schuster (Nius).

Neben Alt-Kadern wie dem ehemaligen sächsischen NPD-Landtagsabgeordneten Arne Schimmer treten Aktivisten der identitären Szene auf, etwa Jonas Schick und Nils Wegner. Sie kommen aus der Identitären Bewegung und vom Netzwerk um das aufgelöste, vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Institut für Staatspolitik. Dessen Mitgründer Götz Kubitschek spricht in Halle mit den Au­to­r:in­nen seines Antaios-Verlags Ellen Kositza und Benedikt Kaiser über die Strategie der AfD.

Auch AfD-Prominenz reist an. Neben Bundessprecher Tino Chrupalla kommt der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich, der sich einst selbst als „freundliches Gesicht des NS“ bezeichnete.

Insgesamt treten Figuren mit ganz unterschiedlicher Biografie auf, darunter auch Querdenkende und ehemalige Linke wie der einstige Linken-Politiker Dieter Dehm, die frühere Grünen- und CDU-Politikerin Vera Lengsfeld sowie die umstrittene Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot und der Publizist Henryk M. Broder. Sie stehen für eine Querfront-Dynamik, die sich vor allem über die Ablehnung des Etablierten definiert.

Die theoretische Unterfütterung für die fortschreitende Entgrenzung der Spektren liefert ein Beitrag der aktuellen Ausgabe von Zuerst!: Darin betont der AfD-Abgeordnete Matthias Moosdorf, dass politische Macht auf der kulturell-gedanklichen Vorherrschaft im „vorpolitischen Raum“ beruhe. Die Buchmesse in Halle zeigt, was damit gemeint ist: Im kulturellen Raum ist die Brandmauer nach rechts längst eingerissen – eine Entwicklung, die sich nun schrittweise auch in den Parlamenten fortsetzt.

Andreas Speit

Andreas Speit Autor

Rechtsextremismusexperte, Jahrgang 1966. In der taz-Nord schreibt er seit 2005 die Kolumne „Der Rechte Rand“. Regelmäßig hält er Vorträge bei NGOs und staatlichen Trägern. Für die Veröffentlichungen wurde er 2007 Lokaljournalist des Jahres und erhielt den Preis des Medium Magazin, 2008 Mitpreisträger des "Grimme Online Award 2008" für das Zeit-Online-Portal "Störungsmelder" und 2012 Journalisten-Sonderpreis "TON ANGEBEN. Rechtsextremismus im Spiegel der Medien" des Deutschen Journalistenverbandes und des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt. Letzte Bücher: herausgegeben: Das Netzwerk der Identitären - Ideologie und Aktionen der Neuen Rechten (2018), Die Entkultivierung des Bürgertum (2019), mit Andrea Röpke: Völkische Landnahme -Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos (2019) mit Jena-Philipp Baeck herausgegeben: Rechte EgoShooter - Von der virtuellen Hetzte zum Livestream-Attentat (2020), Verqueres Denken - Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus (2021).

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit

10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“ Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

1 Kommentar

Login Kommune

Kommentar melden
  • Il_Leopardo

    Leute wie Harald Martenstein, Dieter Dehm, die frühere Grünen- und CDU-Politikerin Vera Lengsfeld sowie die umstrittene Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot und der Publizist Henryk M. Broder befinden sich bei mir im "Giftschränkchen".



    Die genannten Vertreter der AfD habe ich nicht dazu gesperrt, das wäre eine Beleidigung der zuerst genannten Personen, die ja immerhin etwas Geist mitbringen.

meistkommentiert