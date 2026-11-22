Mit viel Wohlwollen verabschiedete das Publikum die Verlierer vom letzten Tabellenplatz, was die Angehörigen von Borussia Mönchengladbach als schönen Erfolg werteten. Abgesehen von einem ebenfalls enttäuschenden 0:0 gegen den SC Paderborn gingen alle Heimspiele verloren, da ist die Zuneigung der Menschen viel wert. „Wir haben gezeigt, dass wir auch mit einem Top-Team mithalten können, wenn wir alles auf den Platz bringen“, sagte der Mittelfeldspieler Florian Neuhaus. „Das sollte uns Mut für die nächsten Aufgaben geben.“ Man kann das so sehen. In Mönchengladbach klammerten sie sich auch nach dieser 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund an die kleinen Dinge.

Allerdings reicht einfach nur Mithalten nur selten für Punkte. In der zweiten Hälfte war der neue Tabellenführer aus dem Revier klar besser, während in Gladbach längst alle gängigen Details für ein klassisches Abstiegsdrama vorhanden sind. Auf sehr leblose Spiele folgte in der ersten Länderspielpause die Entlassung von Trainer Eugen Polanski.

Unter Nachfolger Alexander Blessin wurden die Leistungen besser, „die Mannschaft hat umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, war aggressiv, hat Zweikämpfe gewonnen und umgeschaltet. Wir sind da, das hat man gesehen“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Samstagnachmittag. An der Haltung der Mannschaft gibt es nur noch wenig auszusetzen, aber die grausamen Kräfte des Abstiegskampfes halten mit voller Wucht dagegen. Zum Beispiel in Gestalt der Schiedsrichter.

In der 40. Minute schob der Dortmunder Verteidiger Joane Gadou den Ball im Sprung mit seinem Arm von der Brust des Gladbacher Wael Mohya über dessen Schulter hinweg; ein Elfmeterpfiff wäre auf jeden Fall möglich und die bessere Entscheidung gewesen. Doch in dieser Saison greifen die Videoassistenten grundsätzlich nur noch ein, wenn es wirklich gar keine Gegenargumente mehr gibt. Deshalb gibt es seit einiger Zeit kaum noch die Skandalaufreger der Vergangenheit, aber die Gladbacher waren an diesem Tag Opfer der neuen Schiedsrichter-Strategie.

Dieses Mal ein Torhüterfehler

Und dann unterlaufen ihnen auch noch Fehler, die Klubs in besseren Konstellationen meist vermeiden können. Beim 1:3 in Hamburg im Spiel zuvor blieb die gute Leistung durch einen überflüssigen Platzverweis gegen Ko Itakura ohne Ertrag. Und nun ließ Torhüter Daniel Batz einen eher schwachen Schuss von Felix Nmecha ins Tor rutschen. Beide Spiele gingen verloren, obgleich das Team keinesfalls schlecht gewesen war. Abstiegskampf eben. Er habe „keine Lust mehr, darüber zu reden, dass wir viele gute Sachen machen“, sagte Blessin vor diesem Hintergrund.

Die Lösung liege weder im Klagen noch im Lob für die ordentliche Leistung. Vielmehr gehe es darum, „diese Fehler abzustellen“. Mutmaßlich weiß der Trainer, dass Einsatzbereitschaft und gute spielerische Momente ohne folgende Punktgewinne eine ganz eigene Gefahr darstellen können.

 In Gladbach hat man die Fähigkeit entwickelt, mit wenig zufrieden zu sein

Man beruhigt sich mit einem Fortschritt, der schon lange nicht mehr für den Verbleib in der Liga reicht: Inzwischen arbeiten alle mit, Intensität und Disziplin passen, und gute Fußballer gibt es auch im Kader. Genau wie in Köln, auf Schalke oder in Augsburg. Und irgendwelche dieser Klubs müssen sie schon noch überholen. Bei den zu Bequemlichkeit neigenden Gladbachern kommt außerdem das Problem hinzu, dass kleine Verbesserungen schon wieder manche zufriedenstellen.

Eine Kernschwäche ist behoben, niemand kann der Mannschaft mehr vorwerfen, sich nicht anzustrengen. „Wenn wir da dranbleiben in unseren Abläufen, dann werden wir unsere Punkte holen“, sagte Schröder. Aber gibt es diesen Automatismus wirklich?

Gladbach bleibt Letzter, vier Punkte aus zehn Spielen sind eine dramatisch schlechte Bilanz. Wenn die Angehörigen dieses Klubs in den vergangenen vier, fünf Jahren etwas entwickelt haben, dann ist es die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein. Es läuft ja irgendwie: Das Stadion ist ständig voll, die Zahlen stimmen, einigermaßen jedenfalls. Die Menschen sind nett hier, im Mittelmaß der vergangenen Jahre ließ es sich gut leben am Niederrhein.

Und jetzt herrscht selbst auf Platz 18 Zuversicht. Vor Weihnachten gehe es darum, den Abstand nach oben zu verkürzen, sagte Blessin, „und im Kalenderjahr 2027 wollen wir die 20 Spiele nutzen, um in der Jägerposition dann die nötigen Punkte zu holen und am Ende über dem Strich zu stehen.“

Das klingt nach einem schlüssigen Plan, aber der Blick aus größerer Distanz zeigt einen Gegentrend: Der Klub steckt inmitten eines konstanten und über die Jahre laufenden Niedergangs. Es wäre keinesfalls überraschend, wenn Engagement und ordentliche Leistungen nicht mehr ausreichen, um diese Dynamik zu bremsen.