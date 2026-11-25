Geht es um häusliche Gewalt, fällt das Urteil in der russischen Gesellschaft eindeutig aus: 79 Prozent halten die Anwendung physischer Gewalt gegenüber Familienangehörigen oder im eigenen Haushalt lebenden Menschen für unzulässig. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Russian Field. Selbst wenn das staatliche russische Markt- und Meinungsforschungsinstitut WZIOM die Ablehnungsquote etwas niedriger ansetzt, kommen Umfrageergebnisse auch dort zu dem Schluss, dass über die Hälfte der Bevölkerung häusliche Gewalt kategorisch verurteilt.

Mehr noch: Innerhalb der vergangenen anderthalb Jahrzehnte hat nicht nur die Sensibilisierung für das Thema stark zugenommen, sondern es hat sich auch die Auffassung durchgesetzt, dass neben körperlicher Misshandlung auch psychologischer oder ökonomischer Druck und sexualisierte Gewalt Bestandteile der komplexen Problematik sind.

Ohne die Hartnäckigkeit in dem Feld tätiger russischer Strukturen, wie dem „Konsortium von Frauen-Nichtregierungsorganisationen“, sähe das Meinungsbild anders aus. Am vorhandenen Gewaltpotenzial ändert das zunächst wenig. Für Betroffene macht es hingegen einen enormen Unterschied, wie die Gesellschaft mit häuslicher Gewalt umgeht.

Das Konsortium vereinigt landesweit Frauenorganisationen und über 1.000 An­wäl­t*in­nen und leistet in zahlreichen Fällen professionellen Beistand. „Wir haben alle Hände voll zu tun, innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Anfragen um 30 Prozent gestiegen“, erklärt Pressesprecherin Sofia Rusowa der taz.

Keine Hilfe, kein Rückhalt

Julia war gerade mal sechs Jahre alt, als sie mit voller Härte zu spüren bekam, was es bedeutet, ihrem Vater komplett ausgeliefert zu sein. Der gewalttätige Mann schottete Frau und Kinder von der Außenwelt ab, schlug seine Söhne und missbrauchte seine minderjährigen Töchter sexuell. Über einen sehr langen Zeitraum hinweg.

Die Situation schien aussichtslos. Julia wagte es nicht, sich anderen mitzuteilen, weil sie keinen Rückhalt spürte. „Ich wusste nicht, was passiert, wenn ich anfange, darüber offen zu sprechen“, sagte sie dem Konsortium im Rückblick auf die damalige Zeit.

Gewaltopfer schämten sich für ihre Lage und hätten Angst davor, von anderen bloßgestellt zu werden. Erst im Teenageralter fand die mittlerweile 15-Jährige erstmals die Kraft, sich gegen ihren brutalen Vater zur Wehr zu setzen. Aber es dauerte weitere zwei Jahre, bis die Polizei endlich den Weg ins Haus der Familie fand und Julia sich dazu durchringen konnte, um Hilfe zu bitten.

Sorgerecht für Minderjährige entzogen

Im Herbst 2021 nahm das Konsortium seine Arbeit als Rechtsbeistand für Julia und ihre Schwester auf, um die Interessen der beiden vor Gericht zu vertreten. Der Vater wurde 2023 zu vierzehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Ein wichtiges Etappenziel, für die Kinder dennoch nicht ausreichend, denn für sie war es existenziell, dem Vater ein für allemal den Zugriff auf sie zu zu verweigern. Mit Hilfe einer Anwältin des Konsortiums entzog das Gericht dem Vater das Sorgerecht für die drei minderjährigen Kinder – nicht jedoch für die inzwischen volljährige Julia.

Dass die Bindung zu ihrem Vater trotz Volljährigkeit rein formal fortbestand, machte ihr zu schaffen. Ihr war wichtig, den Bruch sämtlicher bestehender Verbindungen zu ihrem Vater zu vollziehen.

Im Juli 2026 unterstützte das Verfassungsgericht ihr Anliegen. „Ich wollte, dass er merkt, dass er jetzt ganz allein da steht“, erklärt Julia ihre Motivation.