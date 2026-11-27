Wenn Privatpersonen ein Haus oder eine Wohnung kaufen, dann müssen sie brav Grunderwerbsteuer zahlen. Diese Steuer fließt an die Länder, je nach Bundesland beträgt sie bis zu 6,5 Prozent des Kaufpreises. Große Unternehmen hingegen wenden bei Immobiliengeschäften gerne einen Steuertrick an: Anstatt eine Immobilie direkt zu kaufen, erwerben sie nur Anteile an einer Immobiliengesellschaft. Wenn sie weniger als 90 Prozent der Anteile erwerben, entfällt die Grunderwerbsteuer – ganz legal, so sieht es das Gesetz vor. Nach einer Frist von zehn Jahren können sie dann auch die übrigen Anteile erwerben. Diese sogenannten Share-Deals stehen schon seit Langem in der Kritik. Denn sie werden bewusst angewandt, um die Grunderwerbsteuer zu umgehen.

Prominentes Beispiel eines solchen Share-Deals war die Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia im Jahr 2021. Vonovia musste nur sicherstellen, dass sie unter der 90-Prozent-Schwelle bleiben, um keinen Cent Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen. Bei diesem Deal ging es nicht um ein einzelnes Haus, sondern um 3.000 Häuser mit insgesamt 161.000 Wohnungen für 18 Milliarden Euro. Dem Land Berlin entgingen schätzungsweise 1 Milliarde Euro Steuerzahlung.

Solche Share-Deals befeuern Gerechtigkeitsdebatten. Die Kleinen müssen blechen, die Großen werden steuerlich geschont. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) möchte das Problem nun offenbar angehen und „Steuertricks mit so genannten Share-Deals wirksam unterbinden“, heißt es aus dem Finanzministerium. Ein entsprechender Referentenentwurf zur „Weiterentwicklung der Grunderwerbsteuer“ wurde vor Kurzem veröffentlicht.

Die neuen Regelungen sollen Missbrauch vorbeugen und „die Belastungsgleichheit im Grunderwerbsteuerrecht weiter stärken“. Gleichzeitig sollen auch konzerninterne Umstrukturierungen vereinfacht werden. Der Entwurf steht aber noch am Anfang eines Gesetzgebungsprozesses, er muss regierungsintern und mit Verbänden abgestimmt werden.

Macht die Union da mit?

Nun muss man wissen: Schon 2021 hat die Große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strengere Regeln für Share-Deals eingeführt. Damals wurde der Schwellenwert von 95 auf 90 Prozent heruntergesetzt und die Haltefrist von 5 auf 10 Jahre erhöht. An der grundsätzlichen Praxis hat das aber wenig verändert – siehe Vonovia-Deal. Die Nachfolgeregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte sich dann vorgenommen, Share-Deals weiter einzuschränken. Nur ist vor dem Bruch der Ampelkoalition nichts passiert.

Nun will also wieder eine schwarz-rote Regierung tätig werden. Das Interessante ist: Laut dem neuen Referentenentwurf sollen der Schwellenwert und die Haltefrist unverändert bleiben. Stattdessen soll künftig besser geprüft werden können, wer wirklich über Gesellschaftsanteile bestimmt. Auch wenn mehrere Käufer gemeinsam mindestens 90 Prozent der Anteile an ‌einer Gesellschaft erwerben, ‌soll dies künftig eine Grunderwerbsteuer auslösen können.

Dass das SPD-geführte Finanzministerium gegen Share-Deals vorgehen will, kommt ein Stück weit überraschend. Im Koalitionsvertrag ist ein solches Vorhaben nicht explizit festgehalten. Damit bleibt die Frage: Macht die Union da überhaupt mit?

Dort scheint man zumindest offen zu sein. Eine Reform der Grunderwerbsteuer sei zwar nicht ausdrücklich im Koalitionsvertrag vereinbart. „Das heißt aber nicht, dass wir uns jeder steuerpolitischen Idee verschließen“, sagte Fritz Güntzler, finanzpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, der taz. Share-Deals würden „gern als per se missbräuchlich dargestellt“, kritisierte er. Dabei gelte „es sehr genau zwischen wirtschaftlich sinnvollen Transaktionen und echten Missbrauchsfällen zu unterscheiden“. Letztere müsse man „wirksam unterbinden, ohne Erstere zu erschweren oder neue Rechtsunsicherheiten zu schaffen“.

Kritik von Linken und Grünen

Die Oppositionsparteien aber bezweifeln, dass die geplanten Regelungen überhaupt den beabsichtigten Effekt haben werden. Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, bezeichnete den erarbeiteten Entwurf als „Enttäuschung“ und „bedauernswerte Ambitionslosigkeit“.

Das Grundproblem bleibe bestehen, kritisierte sie gegenüber der taz. „Der notwendige Systemwechsel weg von der 90-Prozent-Grenze hin zu einem anteiligen Modell nach niederländischem Vorbild“, wie ihn die Grünen fordern, bleibe aus. In den Niederlanden wird bei Immobiliengeschäften bei einem Übernahmeanteil ab 10 Prozent auch anteilig die Grunderwerbssteuer fällig. Sprich: Erwirbt ein Unternehmen 30 Prozent Anteile, muss es 30 Prozent der Steuer zahlen.

Die Linke hingegen fordert generell die Abschaffung von Share-Deals. Isabelle Vandre, finanzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, beklagte, dass mit dem vorgelegten Entwurf Share-Deals nicht verhindert werden. „Ein Unternehmen, das beim Kauf unter 90 Prozent bleibt, zahlt weiterhin keine Steuern“, sagte Vandre der taz. Gut beratene Immobilienkonzerne würden „mit Klingbeils Neuerungen ihre Strategien einfach anpassen“, befürchtet sie.