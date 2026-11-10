Es ist irgendwas Soulig-Bluesiges zwischen Muddy Waters und Sam Cooke, was durch das Stimmengewirr zu uns durchdringt, als wir „Jimmy’s Corner“ betreten. Die Musik kommt tatsächlich von einer richtigen CD-Juke-Box, aber um dorthin zu gelangen, führt der Weg durch den engen Schlauch zwischen ewig langem Tresen und Wand. Jetzt verstehe ich, warum diese Art von Kneipe hier „dive bar“ heißt. Man muss regelrecht eintauchen, in und durch die Menge an schwitzenden, plappernden, saufenden, lachenden Menschen hindurch, die am Tresen stehen, weil sie gerade bestellen wollen oder schon auf ihre Drinks warten oder einfach nur mit der Barkeeperin reden wollen.

Wendy heißt sie, wie wir wenig später erfahren, und sie hat heute wirklich keinen Bock, viel zu plaudern. Sie sind nur zu zweit im Service und es gibt viel Bier zu zapfen, Geld zu kassieren und leere Flaschen und Gläser einzusammeln. Über unser Trinkgeld beschwert sie sich dann trotzdem: „Bei Drei-Dollar-Bieren nur ein Dollar Trinkgeld?“ Ich erkläre, wir kämen aus Europa, bei den nächsten zwei Bieren legen wir gleich vier Dollar obendrauf. „Ihr seid doch diese Journalistinnen, die letztens schon mal hier waren“, sagt sie dann deutlich zufriedener.

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Wenige Tage zuvor hatten wir uns an den mit Boxkampfpostern zutapezierten Wänden und der funky Musik erfreut und vor allem am bezahlbaren Bier. Uns war gar nicht bewusst gewesen, wie besonders diese Bar in der 44. Straße mitten in Manhattan ist. Bis ein Typ erzählte, dass er seit 40 Jahren hierherkomme. Und der Mann auf den vielen Fotos mit lauter Boxgrößen Jimmy sei, der Gründer dieser Bar, der vor knapp sechs Jahren verstorben ist. Auch, dass der Kneipe die Räumung drohe, was Wendy bestätigt.

Elder Statesman des New Yorker Boxsports

Jimmy’s Corner liegt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit eine Seitenstraße entfernt von den blinkenden Lichtern und Werbetafeln des Times Square. Vor 55 Jahren, 1971, eröffnete Jimmy Lee Glenn das Lokal zusammen mit seiner Frau Swietlana „Swannie“ Garbarska. Ihr Sohn Adam, der zehn Jahre später zur Welt kam und mittlerweile der Kneipenchef ist, erzählt am Telefon – er ist gerade nicht in der Stadt –, dass Jimmy zwei Straßen weiter zudem ein Boxstudio betrieb. Er sei so etwas wie der Elder Statesman des New Yorker Boxsports gewesen.

75 Jahre sei er im Boxsport in verschiedenen Rollen tätig gewesen. Alle hätten ihn gekannt und respektiert: Muhammad Ali und Mike Tyson kamen gerne mal vorbei. In der Kneipe hängen gemeinsam aufgenommene Fotos. Es war eine Zeit, in der die Gegend geprägt war von Sexshops, Prostitution, Freiern, Drogen, illegalen Geschäften, eine Zeit und eine Gegend mit dem rauen Charme eines Martin-Scorsese-Films. So klingt es jedenfalls, wenn Adam von seinem Aufwachsen dort erzählt.

Sein Vater Jimmy habe bis zu seinem Tod im Alter von fast 90 Jahren täglich in seiner Kneipe gestanden und mit den Gästen gesprochen. Egal ob arm oder reich, welche Hautfarbe, aus welchem Land, ob Stammgäste oder Touris – alle seien sie willkommen gewesen in Jimmy’s Corner. Und so sei es noch heute. „Genau das macht New York aus“, sagt Adam. Hunderte Fotos erzählen Geschichten von den Abenden und Nächten, die das Lokal schon erlebt hat. Auf Dollarscheinen haben Gäste Grußnachrichten und Liebesbekundungen hinterlassen.

Aber die Zeiten am Times Square haben sich längst geändert. Große Marken haben heute hier ihre Geschäfte, es gibt überteuerte Restaurants und Hotels. Längst dominiert der Kommerz rund um Jimmy’s Corner. Währenddessen beträgt die Miete des Lokals weiterhin nur 5.000 Dollar, dabei könnte sie in dieser Umgebung locker das Dreifache kosten. Das weiß auch Adams Vermieter, ein großer Immobilienkonzern namens Durst Organization.

Vergangenen Dezember habe der Immobilienkonzern versucht, den Mietvertrag zu kündigen und die Räumung beantragt, erzählt Adam. Aber er wäre nicht der Sohn eines ehemaligen Boxers und Boxtrainers, wenn er einfach klein beigegeben hätte. Stattdessen entscheidet er sich dafür, in die Offensive zu gehen, in den Kampf. Und reicht eine Klage beim obersten Gerichtshof von New York ein.

Boxsport war die große Leidenschaft des Besitzers Jimmy Lee Glenn Foto: Lea Ernst

Einige Punkte im Mietvertrag seien juristisch anfechtbar, erklärt Adam. „Der Mietvertrag enthält nämlich eine Klausel, die besagt, dass sie uns rauswerfen können, wenn mein Vater stirbt. Meiner Meinung nach ist das rechtswidrig. Mein Vater dachte, es handele sich um einen ganz normalen Standardmietvertrag“, sagt er. Und fügt hinzu: „Ich verstehe, dass es ums Geschäft geht, aber das bedeutet nicht, dass das auf hässliche Weise geschehen muss. Es hätte bestimmt auch einen anderen Weg geben können.“ Im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, dass sowohl Adam als auch seine Frau Anwälte sind, er mit Abschluss in Harvard. Das sei natürlich von Vorteil, meint Adam, aber auch traurig. „Denn die meisten kleinen Unternehmen wären nicht in der Lage, sich so zu wehren.“

Die Zukunft einer der kultigsten Spelunken New York Citys – der damalige Bürgermeister Eric Adams erklärte 2022 den 18. August sogar zum „Jimmy Glenn Day“ – ist also ungewiss. Mindestens sechs Monate werde er noch bleiben können, schätzt Adam, hofft aber auf mehr. Offiziell läuft der Mietvertrag bis 2029. Für ihn bedeute die Bar alles. „Es ist der Ort auf der Welt, an dem ich mich am allermeisten zu Hause fühle“, sagt er.

Jimmy’s Corner steht für so viele Orte, die immer mehr aus den großen Städten verschwinden, denke ich traurig, während ich durch das ganze Bud Light langsam betrunken werde und wir von verschiedenen Seiten zugetextet werden. Es geht um Basketball, um Jobs, um irgendwelche Orte, die ich nicht kenne, um die Liebe. Jeder scheint hier seine Geschichte erzählen zu wollen. Über dem Tresen hängt eine einzige Regel: „Lasst uns hier nicht über Politik sprechen.“

„Es muss ein Gleichgewicht geben zwischen echten New Yorker Orten mit Charakter und den großen Läden“, hat Adam noch zum Abschluss unseres Telefonats gesagt. Schließlich sei das Großartige an New York, dass es ein Ort ist, an dem alle möglichen Menschen aufeinandertreffen und miteinander zurechtkommen müssten. So wie bei Jimmy’s eben. „Nicht jeder mag solche Spelunken wie Jimmy’s, aber wenn es einem gefällt, kommt man wieder.“ Ich hoffe sehr, dass ich wiederkommen kann.

Dieser Text wurde durch das Daniel-Haufler-Stipendium der taz panterstiftung ermöglicht.