Vor acht Jahren fanden sich Menschen in Halle zusammen mit einem Ziel: das Wohnen in der Stadt für alle besser zu machen. Unter dem Namen „WohnUnion“ gründeten sie einen Verein, 2021 eine Genossenschaft. Kurze Zeit später gelang es ihnen, vier Häuser für 50 Jahre von der städtischen Wohnungsgesellschaft zu pachten. Seit 2023 macht die Gruppe die Gebäude wieder bewohnbar. Die Initiative bekommt keine Förderung, sie ist auf Spenden angewiesen. Gerade werden drei Dachgeschosswohnungen renoviert, außerdem wollen die Mitglieder zusätzlich zwei leerstehende Häuser im selben Block übernehmen. Dafür suchen sie Interessierte, die sich wie sie für eine faire Wohnungspolitik sowie ein aktives Miteinander im Viertel einsetzen wollen. Samstags wird gemeinsam gearbeitet, danach essen alle Suppe miteinander.

Draußen: Im gemeinsamen Hinterhof der vier Häuser herrscht „ein bisschen Baustellenchaos“, sagt Elisabeth Otto, eine der Bewohnerinnen. Dabei sah vor einem Monat „alles picobello aus“. Für das Straßenfest des Neumarktviertels hatten sie den Hof aufgeräumt. Rund um die Feuerstelle liegen an diesem Herbstsonntag noch Halloweenkürbisse vom Vortag. Vor dem Nachbarschafts- und Veranstaltungsraum, der den Namen Vally Guttmann trägt, flattern Wimpel, ein rotes Flamencokleid hängt an einer Tauschbox.

Drinnen: In „der Vally“, wie alle den Raum nennen, ist es dank der Fußbodenheizung warm. Von der Küche zieht der Duft gebratener Zwiebeln herein. In einer Ecke steht ein Klavier. Darauf Blumen und ein Foto aus dem 19. Jahrhundert: Es zeigt Vally Guttmann neben ihrem Mann, dem Mathematiker Georg Cantor. Sie spielte Klavier, hatte sechs Kinder und engagierte sich für die Nachbarschaft. Sie ist ein Vorbild.

Mitdenken: Ute Krause steigt die drei Etagen von ihrer Wohnung im Erdgeschoss zu Elisabeth Otto hinauf mit einem Stapel grüner Karten in der Hand. Niemand hat die 66-jährige Rentnerin darum gebeten, aber kurz zuvor am Frühstückstisch hatte sie Ottos neunjährige Tochter sagen hören: „Mama, für meinen Vortrag über Waldmäuse habe ich keine Karteikarten mehr.“ Krause hat welche, die gibt sie jetzt her.

Gegen die Einsamkeit: Der Alltag im Projekt ist voller solcher Momente. „Ich freue mich jeden Tag, hier zu wohnen“, sagt Curt Stauss. „Zum Beispiel, wenn ich aus dem Fenster schaue und sehe, dass im Hof Menschen Tee trinken. Ich weiß dann, dass ich mich dazusetzen kann.“ Mit 78 Jahren ist er der älteste Bewohner des Hauses. „Oder wenn es direkt an meiner Tür klopft, wenn ich im Chat nach einem Entkerner frage, weil ich einen Sauerkirschkuchen backen will.“ Niemand müsse hier einsam sein. „Ich wollte nicht irgendwann in einem Pflegeheim landen, sondern an einem Ort leben, an dem man sich zugehörig fühlt“, sagt er.

Engagement: Curt Stauss hat von Anfang an bei der WohnUnion mitgemacht, er lebt zum ersten Mal in einer Hausgemeinschaft. Solidarität und Engagement kennt der Theologe aus Cottbus jedoch seit Langem: Er war Seelsorger in Gefängnissen und Ansprechpartner für Menschen, die wie er in Konflikt mit dem DDR-Staat gerieten. Bis 2025 saß er außerdem im Vorstand des WohnUnion-Vereins. Er ist auch Vorstandsmitglied von Miteinander e. V., einem Verein in Sachsen-Anhalt, der Demokratie fördert und Betroffene von rechter Gewalt, Rassismus und Antisemitismus unterstützt. Die AfD attackiert den Verein seit Langem, Stauss bekommt das als Vorstandsmitglied voll mit.

Im Hinterhof herrscht „ein bisschen Baustellen­chaos“, wie eine Bewohnerin es beschreibt Foto: Naima Erhart

Demokratiebildung: Auch das Haus positioniert sich klar gegen die AfD und den Rechtsruck in Sachsen-Anhalt. „In der gegenwärtigen politischen Situation sind und bleiben wir ein Element der Demokratiebildung“, sagt Elisabeth Otto, die 2025 das Amt im Vorstand von Stauss übernahm. „Das politische Programm der AfD verstärkt die soziale Spaltung – Wohnprojekte wie unseres wollen genau das Gegenteil und stehen für ein solidarisches Miteinander.“

Füreinander: „Es ist die Aufmerksamkeit füreinander, die einen Unterschied macht. Wir kennen uns so gut, dass wir schnell merken, wenn es jemandem gerade nicht gut geht“, sagt Elisabeth Otto. Die 35-jährige Bildhauerin aus Berlin träumte schon immer davon, mit Freund*innen in eine Community zu ziehen. Sie mag es, am Leben anderer teilzuhaben und sie an ihrem teilhaben zu lassen. „Gerade wenn es mir schlecht geht, ist das viel wert. Da sind mehr als 20 Erwachsene, die mich mögen und mich unterstützen.“ Und wenn man Zeit für sich brauche, könne man sich in die eigene Wohnung zurückziehen. „Es ist nicht verpflichtend, ständig zusammenzusein.“

Sein statt haben: Wer Teil des Wohnprojektes im Neumarktviertel werden möchte, und 130 Mitglieder sind es bereits, brauche Zeit und Energie. Zum Beispiel müsse man sich drei Monate in einer der Arbeitsgruppen einbringen, etwa für Finanzen, Bau oder politische Öffentlichkeit. Drei Monate nimmt man zudem als Gastperson am Plenum teil, dort wird am Ende auch über die Aufnahme entschieden. „Wichtiger als das Verfahren ist aber die Lust am Projekt und die Lust auf das Miteinander“, betont Elisabeth Otto. Hinzu komme, dass man nicht wisse, ob man am Ende überhaupt eine Wohnung kriege. Elisabeth Otto ist seit 2023 dabei, in ihre Wohnung konnte sie erst letztes Jahr ziehen. „Warum macht ihr das dann?“, werde sie oft gefragt. „Und am Ende ist es ja nicht einmal eure eigene Wohnung?“, kommt häufig als nächstes. Otto antwortet dann, es gehe nicht um das Haben, es gehe ums Sein.

Weg vom „Ich“: Genau das sei Grundlage des Projekts, erklärt sie: „Niemand besitzt hier eine Wohnung, sondern alle sorgen gemeinsam dafür, dass sie hier leben können. Die Bewohner*innen müssen sich die Wohnungen leisten können. Wir wollen nicht persönliche Vorteile daraus ziehen oder die Wohnungen als private Altersvorsorge betrachten.“ Sie findet den Gedanken schön: Weg vom „Ich“ und hin zu einem „Wir“. „Es geht darum, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und auch für andere ein gutes Leben zu ermöglichen.“

Lebensmodell: „Hä, wie kannst du so leben?“, lautet eine Frage, die Ute Krause häufig gestellt wird. „So“ leben und alt werden, zusammen mit anderen Generationen, habe sie schon lange gewollt, erzählt sie. Deshalb freute sie sich, als sie 2023 in einem Rundfunkbericht über die Initiative die Stimme einer Bekannten hörte. Sie rief sie an – und ist seitdem dabei. Das Modell eigne sich nicht für alle, sagt Krause. „Aber solche Initiativen gibt es immer mehr. Alle kennen uns im Kiez, seit wir hier sind, hat sich viel bewegt. Deshalb hoffe ich, dass junge Menschen sich an diesem Lebensentwurf orientieren.“

Niemand muss hier einsam sein: Ute Krause, Curt Stauss, Elisabeth Otto (von links) im Wohnprojekt im Neumarktviertel Foto: Naima Erhart

Die Suppe warmhalten: Früher war Ute Krause Herrenschneiderin, Erzieherin und Pflegerin. Im Haus hat sie verschiedene Aufgaben übernommen, aber eine liegt ihr besonders am Herzen: die Samstagssuppe warmzuhalten. „Samstags essen alle zusammen, auch diejenigen, die auf der Baustelle sind.“ Dieses gemeinsame Mittagessen sei sehr wichtig. „Alle haben Hunger, und es gibt immer leckere Suppen, dazu Brot und Kaffee“, erzählt Elisabeth Otto. „Das ist eine dieser vielen unsichtbaren Aufgaben, die oft von Frauen übernommen werden: Wer hält die Suppe warm? Das ist Ute.“ Solche Aufgaben fielen im Alltag oft gar nicht auf, gehörten aber genauso zu einer kollektiven Lebensform, sagt sie. Und hinterher müsse ja wieder alles aufgeräumt werden.

Konflikte austragen: Der Gendergap sei so ein Thema, das im Haus ausdiskutiert werden müsse, sagt Elisabeth Otto. Es gebe natürlich Konflikte, wenn man mit so vielen Menschen zusammenwohne. „Konflikte muss man nicht nur aushalten, sondern auch austragen. Denn es geht nicht darum, einfach nur nett nebeneinander herzuleben, sondern wirklich Beziehungen zueinander aufzubauen“, meint sie. Curt Stauss sagt: „Ich bin glücklich, wenn ich morgens zwei Bewohner im Treppenhaus beim Streiten erwische und abends sehe, wie sie zusammen Bier trinken.“

Mitmachen: Wenn jemand Ute Krause fragt, ob es möglich ist, beim Wohnprojekt mitzumachen, sagt sie „Ja“. Interessierten empfiehlt sie aber, an einem Samstag vorbeizuschauen. Sie sagt: „Beim Arbeiten und Essen lernen wir uns besser kennen.“