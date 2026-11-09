„Bislang sieht alles ganz gut aus. Die Vorbereitungen laufen wie geplant, das Interesse ist groß und es gab noch keine negativen Reaktionen von offizieller Seite.“ Mehmet B., einer der Mitorganisatoren des Gegengipfels Halkların İklim Zirvesi („Klimagipfel der Völker“), parallel zur offiziellen COP31, ist optimistisch, dass das Treffen der Zivilgesellschaft wie geplant ablaufen kann. Der Einstieg soll eine große Demonstration am 14. November werden, zur Halbzeit des offiziellen UN-Gipfels, der vom 9. bis 20. November in Antalya stattfinden wird.

„Viele Hunderte Gruppen aus der gesamten Türkei haben sich für die Demo angekündigt“, sagt Mehmet B. „Die meisten werden mit Bussen aus allen Teilen des Landes nach Antalya kommen. Wir rechnen zwar mit verschärften Kontrollen auf den Zufahrtswegen rund um die Stadt, aber nicht damit, dass Busse komplett angehalten werden.“ Ein Grund für den ungewohnten Optimismus in einem Land, in dem regierungskritische Demonstrationen immer wieder verboten oder gewaltsam aufgelöst werden, ist die internationale Aufmerksamkeit, die der „Klimagipfel der Völker“ bereits im Vorfeld bekommt.

Große internationale Organisationen wie Amnesty International und Greenpeace warnen davor, die Demonstrationsfreiheit während des Klimagipfels einzuschränken. „Die Türkei muss sicherstellen, dass die Verhandlungen über den Schutz unserer gemeinsamen Zukunft wirksam und gerecht verlaufen können. Es braucht eine starke Zivilgesellschaft, damit Klimamaßnahmen umgesetzt werden. Als Gastgeberland muss die Türkei garantieren, dass sich alle Menschen frei äußern und friedlich demonstrieren dürfen“, sagte die zuständige AI- Referentin Janine Uhlmmannssiek dem Evangelischen Pressedienst.

Starke Zivilgesellschaft nötig

„Wir hoffen natürlich, dass auch VertreterInnen der offiziellen Delegationen am kommenden Samstag dann vom Kongressgelände in die Stadt kommen, um an der Demo teilzunehmen“, sagt Mehmet B, „Das würde uns natürlich schützen“.

Wenige Tage vor Beginn des Alternativgipfels kämpfen die Organisatoren aber hauptsächlich mit praktischen Problemen. Wo sollen die Gäste aus aller Welt untergebracht werden? Antalya, die Touristenmetropole am Mittelmeer, ist zwar voller Hotels, doch die sind durch die rund 100.000 Teilnehmer des offiziellen UN-Gipfels entweder ausgebucht oder für die Gäste des Alternativgipfels zu teuer, sagt Mehmet B.

„Für die Gewerkschafter aus den armen Ländern des Südens und den jungen Leuten von den bedrohten Pazifikinseln mussten wir Übernachtungsmöglichkeiten bei Freunden und Sympathisanten finden, außerdem werden wir ein Zeltlager aufbauen“, erklärt er.

Nach längerem Suchen haben die Veranstalter des Alternativgipfels im Stadtteil Kepez ein Kulturzentrum mieten können, was durch Spenden finanziert wird. In diesem „Mimar Sinan Kulturzentrum“ wird dann im Anschluss an die Demo am Samstag vier Tage lang über Themen wie „Die Rechte der Natur“, ökologische Landwirtschaft, Klimagerechtigkeit und Demokratie und, im Nahen Osten besonders aktuell, Friedenspolitik als Voraussetzung für die Umsetzung von Klimamaßnahmen diskutiert.

Kıvanç Eliaçık, der Sprecher des Alternativgipfels, sagte der taz, er freue sich vor allem auf zahlreiche afrikanische Vertreter, die nach Antalya kommen werden, weil die COP im kommenden Jahr in Äthiopien stattfinden soll. „Die jungen Leute aus Afrika sind es leid, die Konsequenzen für die Klimaverbrechen der Industrieländer tragen zu müssen. Sie wollen mehr Gerechtigkeit. Das wird vor allem auch den kommenden afrikanischen Gipfel prägen.“

Eliaçık setzt deshalb schon jetzt auf Durchlässigkeit zwischen dem offiziellen und dem alternativen Klimagipfel. „Es wird viele Leute geben, die an beiden Veranstaltungen beteiligt sind.“ Wie auf vorangegangenen COPs wird es auch in Antalya in der Nähe des Konferenzbereichs eine Zone geben, wo NGOs ihre Stände aufbauen können, um den Delegierten ihre Positionen nahezubringen.

„Das sind aber vor allem die großen arrivierten Organisationen wie Greenpeace oder die türkische Organisation Tema, die größte Naturschutzorganisation des Landes“, sagt Mehmet B. „Es ist aber gut, dass sie da sind, das stellt eine Verbindung zwischen den beiden Veranstaltungen her.“