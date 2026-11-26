Hamburg plant den in den nächsten drei Jahren 20 neue Unterbringungsstandorte für geflüchtete und wohnungslose Menschen. Das kündigten Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer und Finanzsenator Andres Dressel (beide SPD) am Donnerstag im Rathaus an. Ziel sei es, mit langfristig nutzbaren Standorten die nötigen Kapazitäten zu sichern und die Kosten zu senken. Denn die seit Beginn des Ukrainekriegs stark ausgeweitete Nutzung von Hotels und Notstandorten ist für die Stadt deutlich teurer.

„In den vergangenen Jahren mussten wir kontinuierlich sehr schnell sehr viele Menschen unterbringen“, sagte Schlotzhauer. Ziel sei damals die Vermeidung von Obdachlosigkeit gewesen. Doch trotz zuletzt stark gesunkener Zugangszahlen bleibe der Bedarf hoch. „Die Unterbringungskrise ist noch nicht vorbei“, so die SPD-Politikerin.

Zurzeit leben etwa 38.000 Menschen in Hamburg in öffentlich-rechtlicher Unterbringung an 192 Standorten und weitere rund 1.400 in den Erstaufnahmen. Das sind weniger als die rund 48.000 vor drei Jahren, als eine hohe Zahl von Menschen in Hotels und an Notstandorten etwa in Containern untergebracht wurde. Derzeit nutzt die Sozialbehörde noch 42 Hotels sowie 13 Interimstandorte und einen Notstandort.

Doch die Kosten für diese Provisorien belasten laut Finanzsenator Dressel den Haushalt. Lag der Kostensatz pro Tag und Platz für die Hotels im Jahr 2025 bei 82 Euro, so kosteten die Wohnunterkünfte nur 24 Euro. Auch Interimslösungen wie Containerdörfer sind mit 43 Euro pro Tag und Platz noch deutlich teurer. Bei Hotels fallen die Cateringkosten ins Gewicht, bei den Notstandorten die Kosten für die Security. Und beide Formen seien damit nicht über die Gebühren finanzierbar, die die Stadt für die Unterbringung erhebt, so die beiden Senatoren. 2025 gab es einen Zuschussbedarf von 251 Millionen Euro, 2026 von 176 Millionen Euro. Diese Kosten will man bis 2030 weiter senken.

Finanzsenator droht den Bezirken

Hamburg müsse sparen, unter anderem, weil es ein strukturelles Minus von 1,5 Milliarden Euro durch Steuerrechtsänderungen des Bundes gebe, sagte Dressel. Deshalb müsse man „weg von der teuren Hotelunterbringung“, die rund dreimal mehr koste als in einer regulären Wohnunterkunft. „Wir suchen jetzt intensiv in allen Bezirken nach geeigneten Flächen“, sagte Dressel. Von der Größenordnung her sollen neue Standorte 300 bis 400 Plätze bieten. Für Krisenfälle soll eine Reserve von rund 2.200 Plätzen verfügbar bleiben.

„Es werden alle Bezirke einen Beitrag leisten müssen“, betonte Dressel. Sollte dies nicht passieren, könne darüber die Senatskommission für den Wohnungsbau entscheiden. Hamburgs Bürgerschaft hatte zudem vor zehn Jahren mit der Volksinitiative „Hamburg für gute Integration“ eine Vereinbarung über die dezentrale Verteilung von Unterkünften und deren Laufzeiten geschlossen. Die laufen teils aus. Dressel sagte, dort, wo es gut läuft, biete es sich an, Gespräche über eine Verlängerung zu führen. Er sei mit der Initiative noch in Kontakt.

Schlotzhauer nutzte die Gelegenheit, die derzeit in der Stadt umstrittene Neuvergabe der Integrationszentren zu verteidigen. Rund 9.000 Menschen lebten länger als sechs Jahre in einer Folgeunterbringung, im Schnitt seien es 4,2 Jahre. Daher sei es nötig, die Beratung „dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird“, um ihnen über Ausbildung und Arbeit ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Tausende Kinder wachsen in Wohnunterkünften auf

Als sehr problematisch gilt vor allem, dass auch zahlreiche Kinder und Jugendliche in Wohnunterkünften aufwachsen. Ende Oktober waren es laut Sozialbehörde 12.942. Viele dieser Kinder wachsen dort unter ungesunden Bedingungen auf. Das war zuletzt im Mai Thema bei einem Fachtag in der Uni Hamburg, zu dem das „Jugendparlament der geflüchteten Kinder, Jugendlichen und Jungerwachsenen“ eingeladen hatte.

Gemeinschaftsunterkünfte sind für ein gesundes Aufwachsen von Kindern nicht geeignet. Sie werden deren Bedürfnissen „nur unzureichend gerecht“ heißt es im Kinderschutzkonzept des städtischen Trägers „Fördern & Wohnen“. Nur Gemeinschaftstoiletten zu haben, kann etwa bei kleinen Kindern zu Ausscheidungsstörungen führen; dauerhafter Stress zu körperlichen Schäden.

 Familien wohnten im Durchschnitt je nach Bezirk 1,84 bis 2,82 Jahre in der Unterkunft

Schlotzhauer sagte, genaue Zahlen darüber, wie lange Kinder und Jugendliche in den Unterkünften leben, habe man nicht. Eine Auswertung aller Auszugsdaten von 2020 bis 2026 habe aber ergeben, dass Familien im Durchschnitt je nach Bezirk 1,84 bis 2,82 Jahre in der Unterkunft wohnten.

Gefragt, ob bei den neuen Wohnunterkünften – sofern dort Kinder mit einziehen – darauf geachtet wird, dass es keine Gemeinschafts-Sanitäranlagen gibt, sagte Senatorin Schlotzhauer: „Wir haben das bei der Planung im Blick, können das aber nicht grundsätzlich ausschließen.“

Die geplanten neuen Unterkünfte dürften auch Thema sein, wenn an diesem Samstagvormittag das Jugendparlament erneut zu einem Fachtag in die Hamburger Uni einlädt. Beim letzten Mal hatten die Politiker auf dem Podium den Auftrag erhalten zu erkunden, ob in den Unterkünften die Kinderrechte eingehalten werden und wie die Situation durch Wohnungsbau verbessert werden kann.