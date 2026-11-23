dpa | Die CDU setzt sich für die Aufhebung des Streusalzverbots in Hamburg ein. „Der Wintereinbruch im Januar 2026 hat eindrücklich gezeigt, welche gravierenden Folgen Schnee und Eis für die Sicherheit und Mobilität der Hamburgerinnen und Hamburger haben können“, heißt es in einem Antrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den die Bürgerschaft Anfang Dezember beraten soll.

Der rot-grüne Senat wird darin aufgefordert, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes vorzulegen, „mit dem die Verwendung von Tausalz und tausalzhaltigen Mitteln zur Bekämpfung winterlicher Glätte auf Gehwegen, Radwegen und sonstigen Nebenflächen grundsätzlich und dauerhaft zugelassen wird“.

CDU will Lehren aus Schneechaos im Sturmtief „Elli“ ziehen

Das Sturmtief „Elli“ hatte im Januar dieses Jahres mit Schnee und Eis den Verkehr in Hamburg lahmgelegt. Schulen blieben geschlossen, die Krankenhäuser meldeten viele Sturzverletzungen.

Zwischenzeitlich hatte die Verkehrsbehörde den Einsatz von Streusalz per Allgemeinverfügung auf Nebenflächen wieder erlaubt, um vereiste Gefahrenquellen zu beseitigen. In den Baumärkten, die wegen des Verbots nicht auf eine hohe Nachfrage eingestellt waren, wurden die Bestände knapp.

„Während Hamburg im letzten Winter im Schnee- und Eischaos versank, hat der rot-grüne Senat viel zu spät räumen und streuen lassen“, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering der dpa. „Viele Verletzte waren die Folge.“ Das Streusalzverbot sei an der Realität gescheitert. „Der Senat musste es im vergangenen Winter selbst zweimal außer Kraft setzen.“

Rot-Grün dürfe „nicht sehenden Auges das nächste Winterchaos riskieren“, sagte Thering. „Wir wollen deshalb dauerhaft klare Verhältnisse schaffen: Streusalz muss dort eingesetzt werden dürfen, wo es für die Sicherheit der Hamburgerinnen und Hamburger notwendig ist. Maßvoll und gezielt, aber ohne bürokratisches Hin und Her.“

Streusalzeinsatz soll nur in erforderlicher Menge erlaubt sein

Tausalz und tausalzhaltige Mittel müssten von privaten Anliegern, beauftragten Winterdienstunternehmen sowie den zuständigen öffentlichen Stellen bei Glätte „rechtssicher, bedarfsgerecht und in möglichst geringer, zur wirksamen Glättebekämpfung erforderlicher Menge eingesetzt werden können“, heißt es in dem Antrag. Dabei seien die Belange des Umwelt-, Gewässer- und Baumschutzes angemessen zu berücksichtigen.

Laut früheren Angaben des Senats hatte ein zwischen 2007 und 2011 durchgeführtes Monitoring der Auswirkungen von Streusalz auf Böden und Vegetation sowie die im Anschluss erfolgte Auswertung von Grundwasserdaten belegt, „dass der Einsatz von Streusalz zu einer Natriumanreicherung in den Böden am Straßenrand, zu einer generellen Chloridbelastung der Bäume sowie zu einer Anhebung des Chloridgehalts im Sickerwasser führt“.