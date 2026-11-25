epd | Zur Erinnerung an die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (1921–2025) ist am Mittwoch in Berlin-Kreuzberg eine neue Gedenktafel enthüllt worden. In dem Haus in der Skalitzer Straße 32 waren in der NS-Zeit Menschen zwangsweise untergebracht, unter anderem in sogenannten Judenwohnungen, wie die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), vor Ort sagte. Auch Friedländer, die damals noch Bendheim hieß, sowie ihre Mutter und ihr Bruder mussten dort leben.

Friedländers Familie wurde Anfang 1943 mit weiteren Jüdinnen und Juden verhaftet und nach Auschwitz deportiert, wo sie ermordet wurden. Friedländer selbst konnte ihrer Verhaftung zunächst entkommen und in den Untergrund gehen. 1944 wurde sie gefasst und in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Sie überlebte ihre Gefangenschaft dort und wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA aus. Im Jahr 2009 kehrte sie in ihre frühere Heimat Berlin zurück. Bis zu ihrem Tod am 9. Mai 2025 engagierte sie sich als Zeitzeugin mit Besuchen an zahlreichen Schulen und dem eindringlichen Appell: „Seid Menschen!“

Die Gedenktafel an dem Haus solle die Spuren von Zwang und Unrecht der NS-Diktatur sichtbar machen, hieß es. Bezirksbürgermeisterin Herrmann sprach von einer „klaffenden Wunde unserer Geschichte“ mitten in Berlin. Friedländer habe für alle gesprochen, die die NS-Verfolgung nicht überlebten. Ihr Appell „Seid Menschen!“ sei auch eine Mahnung für heute. Es werde immer wichtiger, „dass wir Stimmen der Spaltung, des Hasses, des Antisemitismus nicht Gehör finden lassen in unserer Gesellschaft, dass wir Mensch sind.“

Auf der Gedenktafel wird nicht nur von der Geschichte Friedländers und ihrer Familie in Kreuzberg, sondern auch von dem System der Zwangsumsiedlungen jüdischer Menschen zur NS-Zeit berichtet. Sie wurden auf Basis eines Gesetzes von 1939 zunehmend von ihren Wohnorten verdrängt und mussten sich Wohnungen mit anderen jüdischen Menschen teilen. 1942 habe es allein in Kreuzberg 274 solcher Zwangswohnungen gegeben.

Am helllichten Tag deportiert

Die Geschäftsführerin der Margot Friedländer Stiftung, Heike Catherina Mertens, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), Gedenkorte wie in der Skalitzer Straße seien wichtig, um aufzuklären. „Viele Menschen wissen nicht, dass Jüdinnen und Juden noch einmal umziehen mussten innerhalb Berlins“, erklärte sie. All das habe wie die Deportationen am helllichten Tag und mitten in der Gesellschaft stattgefunden.

In der Skalizer Straße 32 befand sich den Angaben zufolge auch ein Zwangsarbeiterlager, das zu einer im Hinterhof angesiedelten Metallwarenfabrik gehörte. 70 Frauen aus der Sowjetunion wurden dort nach Informationen der Bezirksverwaltung zwangsweise untergebracht. Das System der Zwangsarbeit sei jedoch überall präsent gewesen: Mindestens 800 Orte in Friedrichshain und Kreuzberg sind als Arbeits- oder Unterbringungsstätten von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern belegt.