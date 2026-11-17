rtr | Kriminellen ist es Cybersicherheitsexperten ‌zufolge gelungen, zahlreiche beliebte Websites mit Schadsoftware zu infiltrieren – die des schwedischen Möbelherstellers Ikea, des US-Nachrichtensenders CNN, der Fluglinie Air France und vieler weiterer Unternehmen. Das Ziel: das Infizieren von Smartphones und Tablets des US-Herstellers Apple.

Der in der weit verbreiteten Programmiersprache JavaScript geschriebene Schadcode diene unter anderem dazu, Kryptowährungen und Kreditkartendaten zu stehlen sowie weitere Computerviren zu installieren, sagte der IT-Sicherheitsexperte Scott Helme, der den Web-Sicherheitsdienst Report URI betreibt. Er sei über die Optimierungsplattform Optimizely in die Internetauftritte von 178 Unternehmen aus verschiedenen Branchen geschleust worden.

Optimizely ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das digitales Marketing, Content-Management und Website-Optimierung anbietet.

 Bisher ist unklar, in wie ‌vielen Fällen die Täter Daten wie Kreditkarteninfos von infizierten Geräten entwenden konnten

Die Cybersicherheitsfirma Hudsonrock teilte mit, sie habe ebenfalls Hinweise darauf entdeckt, dass über Websites Schadcode verbreitet wurde. Bisher ist unklar, in wie ‌vielen Fällen die Täter Daten von infizierten Geräten entwenden konnten.

Und was machen die Betroffenen nun? Das Software-Unternehmen Salesforce etwa teilte mit, es untersuche unautorisierte Änderungen am Optimizely-Programmcode. Als Vorsichtsmaßnahme habe ⁠man die Funktionen vorerst abgeschaltet. Die Wirtschaftsauskunftei Equifax gab auch an, Optimizely vorerst nicht mehr zu nutzen. Es gebe bislang keine Anzeichen dafür, dass die eigenen IT-Systeme infiziert wurden. Optimizely selbst, Apple und ⁠die anderen betroffenen Unternehmen waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.