Freikarten zu verlosen 5 Jahre Schrumpf!

Seit fünf Jahren öffnet Daniella Strasfogel experimentelle Musik- und Tanz(theater) Premieren der freien Szene für ein Familienpublikum. Kurz nach der Premiere für Erwachsene wird eine moderierte und leicht gekürzte Vorstellung am Nachmittag angeboten, die sich explizit an junge Besucher:innen richtet. Die Erfahrung zeigt, dass auch viele Erwachsene durch das Konzept von Schrumpf! Zugang zu den künstlerischen Forschungen bekommen – und leichter anknüpfen können an den musikalischen und tänzerischen Experimenten.

Dafür kooperiert die Initiatorin mit verschiedenen Ensembles und Einzelkünstler:innen und entwickelt gemeinsam mit ihnen eine gekürzte und moderierte Version der bevorstehenden Premiere. Die künstlerischen Arbeiten, die als Musiktheater, mit Tanz, Rauminstallation oder Neue Musik eigentlich für Erwachsene entstehen, werden interaktiv(er) gestaltet und moderiert – jedoch in ihrem künstlerisch-inhaltlichen Kern nicht angetastet oder gar vereinfacht. So wird Kindern, Eltern und allen anderen Neugierigen ermöglicht, in die verschiedenen ästhetischen Welten der Kunst einzutauchen.

Dazu konzentriert sich die Schrumpf!-Version stets auf zwei oder drei zentrale Momente aus der Vorstellung für Erwachsene, die im Rahmen der Familienvorstellung hervorgehoben werden.

Sa, 5. Juli, 15 Uhr: Schrumpf! Nature:Sound:Spaces Ensemble LUX:NM im ZK/U

Over the river and through the woods... wohin führt uns LUX:NM? Das Ensemble beschreibt Natur mit Klang, es erklingen Instrumente wie Saxophon und Cello, aber auch Sounds echter Insekten, Bäume und Tiere! Das Ensemble geht den Schnittstellen von Instrumenten- und Naturklängen auf den Grund und lässt uns Stücke unterschiedlicher Komponistinnen hören, die Naturräume in Musik übersetzt haben. Wir erforschen dann selbst unsere Umgebung, improvisieren zusammen und strömen nach dem Konzert hinaus, um unsere Klänge in freier Wildbahn auf dem Gelände des ZK/U herauszulassen.

Für die Musikerin und Vermittlerin Daniella Strasfogel schließt Schrumpf! eine Lücke im Kulturangebot für Familien, indem Zugänge zu experimenteller Kunst geschaffen werden, die Erwachsene und Kinder gleichermaßen inspirieren.