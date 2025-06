Freikarten zu verlosen Festival Heroines of Sound

Seit 2014 feiert Heroines of Sound frühe Wegbereiter:innen und zeitgenössische Held:innen des elektronischen Sounds. Kompromisslose Klänge spiegeln die dringenden Krisen unserer Zeit wider. Als Antwort auf historisch, geografisch und politisch auferlegte Dogmen setzt sich die zwölfte Ausgabe des Festivals mit seinen Konzerten und Performances für Grenzüberschreitungen ein, die über den künstlerischen Bereich hinausgehen.

Das Programm aus Konzerten, Performances, Panels, Filmscreenings und einem Workshop versammelt vom 04. bis 12. Juli im ZK/U und im Radialsystem einige der spannendsten Künstler:innen der elektronischen und experimentellen Musik – und stärkt einmal mehr die Präsenz von FLINTA*-Künstler:innen im Kunst- und Musikbetrieb: feministisch, genreübergreifend, divers!

Zum Auftakt im Radialsystem am 10. Juli zeigt die Performance-Gruppe OBLIVIA die Deutschlandpremiere ihrer neuen Musiktheater-Performance „Reality Bang“, eine experimentelle musikalische Betrachtung des Anthropozäns. Die in Helsinki beheimatete Kompagnie widmet sich in ihrer jüngsten Produktion dem Thema der globalen Erderwärmung.

Gemeinsam mit der mehrfach prämierten Komponistin Yiran Zhao präsentiert sie ein Arrangement aus elektronischer Live-Musik, Licht und Bühnenbild, das durch seine minimalistische, aber kraftvolle Ästhetik ebenso besticht wie durch groteske Komik.

Um existenzielle Fragen geht es auch in der anschließenden Performance der Berliner Musikerin Chikiss. Die Singer-Songwriterin bringt in ihrem unverwechselbaren, immersiven und träumerischen Synthie-Pop die Kraft von Widerstand und Resilienz zum Ausdruck.

Die taz verlost 2x2 Tickets für das Heroines of Sound Festival am 10.7. im Radialsystem Berlin.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Heroines of Sound” an. Einsendeschluss ist am 30.06.2025 um 10:00 Uhr.

Die internationale Berliner Composer-Performer-Szene ist während der gesamten Festivalausgabe 2025 vertreten mit eigens für das Festival konzipierten Aufführungen von u.a. Viola Yip, Camilla Fehér, Chikiss und Augustė Vickunaitė.

Programm

04. – 05.07.2025 |ZK/U-Zentrum für Kunst und Urbanistik

10.–12.07. 2025 | Radialsystem Berlin

Mit: Anahita Abbasi // Hana Ajiashvili // Miriam Akkermann // Ensemble Apparat // Séverine Ballon // Chikiss // Alexandra Cárdenas // Alice Eldridge // Camilla M. Fehér // Hanna Hartman // Sarah Hennies // Sigalit Landau // Ensemble LUX:NM // Meitar Ensemble // Yara Mekawei // Julia Mihály // Brigitta Muntendorf // Sarah Nemtsov // Oblivia // Karen Power // Darla Quintana // Rojin Sharafi // Nour Sokhon // Daniela Strasfogel // Augustė Vickunaitė // Viola Yip // Yiran Zhao