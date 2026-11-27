Am Sonntag empfängt die argentinische Frauenfußballnationalmannschaft das deutsche Frauenteam im Stadion „Estadio Único Diego Armando Maradona“ in La Plata. Für die Albiceleste ist es das wohl wichtigste Testspiel im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

„Jetzt messen wir uns mit den Topteams“, sagt Argentiniens Trainer Germán Portanova. „Uns bleibt noch ein halbes Jahr Zeit, und wenn Gott will, werden wir bei der WM in Brasilien auf Augenhöhe mithalten können.“ Tatsächlich hat sich der Frauenfußball im weiterhin vom Männerfußball dominierten Argentinien in den vergangenen Jahren spürbar weiterentwickelt.

„In Südamerika lief es bisher hervorragend“, bilanziert Portanova. In der WM-Qualifikation, die als Women’s Nations League ausgetragen wurde, blieb Argentinien ungeschlagen und sicherte sich mit dem dritten Platz die Teilnahme an der WM 2027 in Brasilien. „Wir hatten den höchsten Ballbesitzanteil und konnten auch in zahlreichen weiteren statistischen Kategorien überzeugen“, so der Trainer.

Hoffnung machen Portanova vor allem die ersten Ergebnisse einer zunehmend systematischen Nachwuchsförderung. Was etwa in Europa Normalität ist, wurde in Argentinien erst vor knapp drei Jahren eingeführt. Alle Erstligisten sind seither verpflichtet, eigene Juniorinnenmannschaften zu unterhalten. Hinzu kommen regelmäßige Trainingslager für die U17- und U20-Auswahlen.

Erfolgserlebnis bei U17-WM

Wie viel diese Entwicklung bereits bewirkt, zeigte sich am 20. Oktober 2026. An diesem Tag feierte die argentinische U17 bei der Weltmeisterschaft mit einem 2:0 ihren ersten Sieg bei einer Frauen-WM überhaupt. Beide Treffer erzielte Mercedes Diz. Die 17-Jährige avancierte zugleich zur überragenden Torjägerin des argentinischen Teams und schoss sechs der insgesamt acht Treffer ihrer Mannschaft. Und es wären sicher mehr geworden, wäre nach der Gruppenphase im Achtelfinale nicht Schluss gewesen.

„Die A-Nationalmannschaft profitiert enorm davon“, sagt Portanova. Der Trainer setzt gezielt auf junge Spielerinnen, die bereits internationale Turniererfahrung gesammelt haben. Neben Mercedes Diz steht auch Julieta Aguilar im aktuellen A-Nationalmannschafts-Aufgebot. Beide bildeten das Offensiv-Herzstück der U17-Auswahl.

„Heute spielt es für mich keine Rolle mehr, ob eine Spielerin 28, 18 oder 17 Jahre alt ist“, sagt der Trainer, der seit 2021 im Amt ist. Portanova setzt auf den Mix mit erfahrenen Spielerinnen wie der Rekordspielerin Aldana Cometti mit mehr als 100 Länderspielen. Die 30-jährige Innenverteidigerin und Kapitänin ist das Herzstück der Defensive. Die 33-jährige Florencia Bonsegundo ist Rekordtorschützin und kreatives Kraft im Spielaufbau.

Talente sollen gehalten werden

Der Ausbau der Nachwuchsarbeit hat noch einen weiteren Effekt: Talente sollen möglichst lange im heimischen Fußball gehalten werden, statt frühzeitig ins Ausland abzuwandern. Im vorläufigen 27-köpfigen WM-Aufgebot stehen 11 Spielerinnen bei argentinischen Klubs unter Vertrag, darunter Mercedes Diz bei River Plate in Buenos Aires und Julieta Aguilar bei Newell’s Old Boys in Rosario. Die übrigen 16 spielen im Ausland, 10 von ihnen in Europa.

Ein weiterer Meilenstein für den argentinischen Frauenfußball war der 16. März 2019. Damals beschloss der argentinische Fußballverband AFA die Einführung einer professionellen Frauenliga. Seitdem müssen die Erstligisten zunächst mindestens acht Spielerinnen mit Profiverträgen ausstatten. Seit 2023 liegt die vorgeschriebene Mindestzahl bei 15. Von einer existenzsichernden Professionalisierung kann allerdings noch keine Rede sein. Die Mehrheit der Spielerinnen ist weiterhin auf einen zusätzlichen Job angewiesen.

Ohnehin ist nicht alles Fortschritt. Anfang 2025 beantragte UAI Urquiza, sein Frauenteam aus der Primera División der Profimannschaften in die Primera B der Amateurvereine zurückzustufen. UAI Urquiza war ein Jahrzehnt das Aushängeschild des argentinischen Frauenfußballs, wurde fünfmal Meister, einmal Pokalsieger und war eine der wichtigsten Talentschmieden für die Nationalmannschaft. Doch die Verpflichtung, künftig 15 Profiverträge abzuschließen, wollte der Verein nicht erfüllen. Im aktuellen WM-Aufgebot steht keine Spielerin aus dem Verein.