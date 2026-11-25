Es gibt eine Aufnahme von Mika Malka Mimuni, auf der sie als 15-Jährige zu sehen ist. Sie trägt eine Kopfbedeckung, ist 90 Kilo schwer und im neunten Monat schwanger. Man hatte sie die ganze Schwangerschaft über alleine in einem Zimmer eingesperrt, damit niemand etwas bemerkt. Auf dem Weg ins Krankenhaus bläuten ihre Eltern ihr ein, die Ärzte anzulügen, sollten sie nachfragen. Sie sollte erzählen, sie hätte unehelichen Sex gehabt.

Mimuni wurde in eine abgeschottete, streng religiöse chassidische Sekte hineingeboren. Als eine der ersten Frauen brach sie vor drei Jahren in der Dokuserie „In the Name of the Father“ ihr Schweigen und erzählte von ihrer Kindheit und Jugend im nordisraelischen Yavniel – einer Kleinstadt, in der Mädchen mit 13 oder 14 Jahren verheiratet werden und sexueller Missbrauch sich durch fast jede Familie dieser Sekte zieht.

„Ich war eine Prinzessin, die man lehrte zu kochen, zu putzen und Kinder zu gebären.“ Mit neun Jahren wurde sie zum ersten Mal von ihrem Onkel missbraucht. Später folgten Dutzende weitere Vergewaltigungen.

In Yavniel verehren etwa 500 ultraorthodoxe Familien den Rabbiner Eliezer Schlomo Schick. Als er noch lebte, beteten sie jeden Morgen wie zu einem Gott zu ihm. Wenn er Mimunis Schule betrat, empfingen sie ihn mit Fahnen und Liedern. „Vierundzwanzig Stunden am Tag bekamen wir zu hören, wir sollten früh heiraten. Irgendwann rannten neunjährige Mädchen zum Rabbiner und bettelten ihn an, verheiratet zu werden“, erinnert sie sich.

Sie zitterte und weinte bei ihrer Trauung

Als sie 12 Jahre alt war, informierte der Rabbiner Mimuni, er habe einen Bräutigam für sie gefunden – einen Neunzehnjährigen. Es stellte sich heraus, dass es sich um ihren schlimmsten Vergewaltiger handelte.

„Der Rabbiner wusste, dass man mich vergewaltigt hatte, dass ich Schreckliches erfahren hatte.“ Schließlich blies der Verlobte die Hochzeit ab, stattdessen wurde Mimuni zwei Jahre später verheiratet. Bei ihrer Trauung zitterte und weinte sie so sehr, dass Gäste fragten, ob sie etwa nicht heiraten wolle.

2015, kurz nach Schicks Tod, gelang Mimuni die Flucht aus Yavniel. Damals war die Gemeinde mit der Trauer um den Rabbiner beschäftigt. Ohne seinen Tod hätte sie den Absprung nie gewagt, sagt sie im Rückblick.

Auf Initiative der Jesch-Atid-Parlamentsabgeordneten Meirav Cohen hielt der Knesset-Ausschuss für Gleichstellung der Geschlechter im Mai dieses Jahres zum ersten Mal eine Sondersitzung zu den Geschehnissen in Yavniel ab. Überlebende Frauen berichteten aus ihrem Leben.

Erst seit Kurzem wird ermittelt

Obwohl das Phänomen der israelischen Öffentlichkeit seit vielen Jahren bekannt ist, steht Yavniel erst seit einigen Monaten wegen systematischer illegaler Kinderehen und Missbrauch von minderjährigen Mädchen auch im Fokus israelischer Ermittlungsbehörden – regelmäßig wirft man den Behörden vor, aus politisch motivierten Interesse heraus nicht zu handeln, da die ultraorthodoxe Partei Schas Teil der Regierungskoalition sei.

Heute ist Mika Malka Mimuni 30 Jahre alt. Die Kopfbedeckung hat sie längst abgelegt, sie trägt ihr langes schwarzes Haar offen. Immer wieder hat sie seit ihrer Flucht in Interviews über ihre Erfahrungen gesprochen. „Wenn in meinem Leben etwas Schlechtes passiert, denke ich immer noch: Es ist wegen des Rabbiners. Ich habe gesündigt. Jede Frau aus Yavniel, die erzählt, sie sei in Therapie, führe ein neues Leben und habe alles hinter sich gelassen, lügt. Unsere Vergangenheit verfolgt uns.“