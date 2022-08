Frauen in den Wechseljahren : Wenn die Schleimhaut dünner wird

Wenn die Scheide brennt, weil die Schleimhaut weniger durchblutet wird, hilft eine Hormonsalbe. Für andere Körperteile gibt es keine Salbe auf Rezept.

Meine Friseurin ist hart gesotten, wenn es um Körperflüssigkeiten geht. Deshalb habe ich ihr auch damals erzählt, wie der Kater eine golfballgroße Eiterbeule am Ohr hatte und mein Freund meinte, das erledige sich von selbst, ohne Tierarzt. Die Beule war tatsächlich schnell weg – deren Inhalt dann aber an der Wand und der Kater brauchte ein Antibiotikum.

Aber was rede ich hier über Haustiere, ich will doch über mich sprechen, oversharen, Tabus brechen, auf dass sich die Textnutzer fremdschämen können, wobei ich diese Wortneu­schöpfung für großen Quatsch halte, weil das Gefühl Scham bedeutet: „Ich bin falsch.“ Wer sich fremdschämt, findet entweder sich selbst wieder in dem Gelesenen und schämt sich – oder findet jemand anderes doof oder peinlich, wohinter sich allerdings fast immer auch nur ein Unwohlsein mit eigenen Verhaltensweisen oder Charaktereigenschaften verbirgt.

Sprechen wir also über Schleimhäute. Die werden bei Frauen in fortgeschrittenem Alter schlechter durchblutet, weil weniger Östro­gene ausgeschüttet werden. Dabei werden sie dünner, reizanfälliger – was der Grund ist für Schmerzen und Brennen an der Vulva und in der Scheide. Und nicht deren vermeintliche Trockenheit, wie die Journalistin Miriam Stein in ihrem famosen Buch über die politische Dimension der Wechseljahre so schön ausführt. Das heißt dann auch folgerichtig „Die gereizte Frau“ und nicht „Die ausgetrocknete Frau“.

Meine Gynäkologin verschrieb mir eine Salbe, die Estriol enthält, ein Östrogen. „Aaaah – Hormone, ich bekomme Krebs!“, dachte ich, wie alle Freundinnen, denen ich von dieser Salbe erzählte. Die einzige, die mich nicht skeptisch anguckte und mir riet, es stattdessen mit Ölen und Feuchtigkeitcremes zu versuchen, war M. Sie hatte nämlich den anderen Wechseljahre-Bestseller gelesen: „Woman on Fire“. Ich hatte sie bestimmt zehn Jahre nicht gesehen, als ich ihr zufällig in Hannover über den Weg lief. Keine fünf Minuten dauerte es, bis sie mir das Buch wärmstens ans Herz gelegt hatte.

Permanent brennende Vulva

Der Schreibstil ist nicht meins – Hormone werden als die „Drei Engel von Charlie“ in der Verfilmung aus dem Jahr 2000 personalisiert – aber ich war sofort versöhnt mit meiner recht wirkungsvollen Hormonsalbe. Denn dort steht, was passiert, wenn die Scheidenschleimhaut immer dünner und dünner wird und die Scheide schließlich: schrumpft. Mir hatte schon eine permanent brennende Vulva gereicht, aber was ich da las, löste meine Angst vor Hormonen in Nichts auf. Zumal sie in der Dosierung, lokal angewendet, offenbar unbegründet ist.

Nun lässt sich diese Schleimhaut recht gut verarzten, aber für andere Stellen gibt es entweder keine Salben, weil sie im Körper liegen wie Magen- und Blasenschleimhaut – oder nur solche Medikamente, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Nasenspray und -salbe zum Beispiel. Oder Augentropfen. Ob das aus Sicht der Kassen wirtschaftlich ist, weiß ich nicht. Ich muss zumindest nicht mehr alle paar Monate zur Augenärztin und mir Antibiotika verschreiben lassen, seitdem ich vier Mal täglich tropfe.

Überhaupt nimmt der Konsum von Salben und Cremes im fortschreitenden Alter zu, auch ganz ohne Wechseljahre wird die Haut empfindlicher. Und wer schon einmal blutige Risse in der Ferse hatte, weiß eine gute Schrundensalbe sehr zu schätzen.

Wie sich das Menschen leisten sollen, die kein Geld oder noch weniger als ich verdienen, weiß ich nicht. 17 Euro pro Monat sieht der Hart-IV-Satz für Gesundheitspflege vor. Davon müssen unter anderem Zahnpasta, Shampoo, Tampons, Klopapier und Verhütungsmittel bezahlt werden.

Da wäre doch ein Geschlechterbonus angemessen. Schließlich ist Verhütung meistens Frauensache, Menstruationsprodukte brauchen Männer nicht und in die Wechseljahre kommen sie auch nicht. Und dass sie sich mit allerlei Kosmetika schön machen, wird auch selten von ihnen erwartet.