D ie größte Gefahr in diesem Land – nach männlicher Gewalt – geht von SPD-Äußerungen aus. Sie führen straight in den Langeweiletod. So wie die von Stefanie Hubig am Freitag im Spiegel. Die Bundesjustizministerin will jetzt Strafen für Deepfakes – wegen eines spektakulären Falls, über den ich hier nicht schreiben darf, weil der lange Arm des Patriarchats sonst sofort das Presserecht als Waffe gegen mich richten und meine Berichterstattung mit einer Unterlassungsklage niederschmettern würde.

Deepfakes sind zum Beispiel Nacktbilder, die mit KI erstellt werden. Immer wieder montieren Männer Fotos echter Frauen auf Fotos irgendwelcher Frauenkörper und verbreiten das im Netz – um den Ruf der Frauen zu schädigen, sie zu verletzten oder zu erpressen. Das soll laut Hubig künftig strafbar sein. Die öde Debatte über digitale Gewalt, die keineswegs neu ist, die die Po­li­ti­ke­r*in­nen in den nächsten Tagen aber wieder besonders bestürzt und moralinsauer führen werden, während sie munter Gelder für Frauenhäuser und Gewaltprävention kürzen, kann frau sich schon vorstellen. Gähn.

Am Ende kommt dann ein neuer Paragraf oder auch nicht – völlig egal. Sollen sie doch noch drölfzig Straftatbestände einführen, die die unfähigen Behörden dann nicht nutzen, um Gerechtigkeit herzustellen. Denn selbst wenn Männer angeklagt und verurteilt werden – die Zahlen liegen nach wie vor im homöopathischen Bereich –, werden sie davon nicht automatisch weniger gewalttätig. Weder Knäste noch Geldstrafen produzieren gute Menschen. Und den Betroffenen nützt es sowieso nichts, wenn Täter Strafen in die Staatskasse zahlen. Feministinnen wissen all das, seit Jahren. Und Stefanie Hubig?

Angesichts ihrer Äußerungen hätte jeder Deutschlehrer gleich müde den Stift fallen gelassen – Thema verfehlt, durchgefallen. Das Problem heißt nicht Internet, KI oder Deepfake. Das Problem heißt Männergewalt. Es ist so groß und so alt, dass es nicht mal nötig ist, aktuelle Namen zu nennen und sich damit auf presserechtliches Glatteis zu begeben. Wer Zeitung liest, eine Frau oder queer ist, kennt längst genug Beispiele.

Männliche Gewalt ist ein Kontinuum

Auf die Gefahr hin, dass nun auch diese Textstelle zu Tode langweilt, sei doch noch einmal gesagt: Männliche Gewalt geht weit übers Physische hinaus. Sie umfasst emotionale Manipulation, wie sie einem gewissen Satiriker vorgeworfen wurde, sie umfasst, wenn Rockstars einfach ihre sehr viel jüngeren Fans ficken, sie umfasst Frauenhass in Kommentarspalten.

Mehr noch: Auch Schweigen kann Gewalt sein. Das gelingt Männern in Meetings zwar oft nicht, aber wenn es um akute Ungerechtigkeit oder Gewalt geht, werden sie meist ganz leise. Das Problem sind also nicht nur Männer, die zuschlagen, sondern auch Männer, die zuschauen und Männer, die wegschauen.

Männer, die sich pornografisches Material, das mit Gewalt erzeugt wurde, anschauen. Männer, die selbst nie ihre Hand erhoben haben, aber die wegschauen, wenn eine Frau belästigt wird. Männer, die ihre Frau nicht nur allein die Bude putzen lassen, sondern sie dann auch noch öffentlich abwerten, wie neulich in einem Interview in der Feministaz. Noch enttäuschender sind fast die „abtrainierten Machos“, die in diesen Momenten nichts sagen!

Männliche Gewalt ist ein Kontinuum, auf dem Typen sich munter hin und her bewegen. Das Zeitalter der performative males liefert täglich neue Beispiele dafür, dass nette wuschelige Profeministen – ganz plötzlich! – zu Gewalttätern werden können. Denke ich an sie, beginnt das Blut in meinen Adern sofort wieder zu pulsieren. SPD hin oder her: Meine feministische Wut hat mich gerade so noch reanimiert.