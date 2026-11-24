Frankreich verstößt mit der Verlängerung der Betriebsgenehmigung für das Atomkraftwerk Tricastin-1 gegen eine völkerrechtliche Vereinbarung. Das erklärten am Montag mehrere europäische Anti-Atom-Organisationen.

Konkret geht es um die Espoo-Konvention aus dem Jahr 1997. Das ist ein Vertragswerk der Vereinten Nationen, in dem sich die Staaten verpflichtet haben, die Umweltauswirkungen bestimmter Projekte frühzeitig bei der Planung zu prüfen und sich gegenseitig über „erhebliche nachteilige grenzüberschreitende Auswirkungen“ zu unterrichten, wie die EU es formuliert.

Gerade bei der Atomkraft sind die weit über die Landesgrenzen hinausgehenden Risiken offensichtlich. Trotzdem hat Frankreich bei der Laufzeitverlängerung für den Block Tricastin keine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgenommen. Darauf weisen die deutsche Organisation Ausgestrahlt, der in der Schweiz ansässige Trinationale Atomschutzverband (Tras) und Greenpeace Luxemburg gemeinsam hin. Aktueller Hintergrund ist die bevorstehende Espoo-Vertragsstaatenkonferenz, die vom 1. bis 4. Dezember in Genf stattfinden wird. Dort steht eine Verurteilung Frankreichs wegen seines Verstoßes gegen die internationale Vereinbarung zur Debatte.

„Die Nachbarländer bei einer Laufzeitverlängerung mit einzubinden, ist nicht einfach eine freiwillige Geste guter Nachbarschaft, sondern eine rechtliche Verpflichtung“, sagt Stephanie-Christine Eger, Geschäftsleiterin des Tras. Da im Laufe der Jahre Unsicherheit darüber aufgekommen war, ob auch für Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken eine UVP stattfinden muss, entwickelte eine Arbeitsgruppe aus 26 Staaten einen Leitfaden, der genau das klarstellt. Diesen nahmen die Espoo-Vertragsstaaten 2020 an.

Frankreich will Beschluss nicht akzeptieren

Daher hat das Espoo Implementation Committee, die zuständige UN-Fachorganisation, in einem Beschlussentwurf festgestellt, dass Frankreich geltendes Recht gebrochen hat. Frankreich will dies aber nicht akzeptieren und hat beantragt, den Beschluss auf der Konferenz in Genf abzulehnen.

Für die Anti-Atom-Organisationen ist die Laufzeitverlängerung ein Präzedenzfall. Das im Dezember 1980 ans Netz gegangene AKW Tricastin-1 sei ursprünglich nur für eine Betriebszeit von 40 Jahren ausgelegt worden, heißt es. Diese Zeit war längst vorbei, als die französische Atomsicherheitsbehörde im Jahr 2023 die Laufzeit auf 50 Jahre verlängerte – ein Novum im französischen Kraftwerkspark. Da die Vertragsstaaten der Espoo-Konvention nur alle drei Jahre tagen, kommt der Fall erst jetzt dort zur Sprache.

Am Ende gehe es nicht nur um diesen einen Reaktor, erklären die Organisationen. Der französische Vorstoß sei ein „Angriff auf die Espoo-Konvention selbst“, sagt Tras-Geschäftsleiterin Eger. Setze sich Frankreich durch, werde dies gravierende Auswirkungen auf die Rechte benachbarter Staaten und ihrer Bürger haben.

 Gerade bei der Atomkraft sind die weit über die Landesgrenzen hinausgehenden Risiken offensichtlich

Schließlich sind für zahlreiche alte Reaktoren in ganz Europa Laufzeitverlängerungen im Gange, darunter rund ein Dutzend in Frankreich sowie Leibstadt in der Schweiz. Von den 123 Atomkraftwerken, die in den 44 Unterzeichnerstaaten der Espoo-Konvention derzeit am Netz sind, seien 107 Anlagen mindestens 30 Jahre alt, sagt Armin Simon, Referent für Atompolitik bei Ausgestrahlt.

In der vorgeschriebenen grenzüberschreitenden UVP könnten Argumente in die Diskussion einfließen, die in der nationalen Debatte leicht außen vor bleiben, heißt es bei Ausgestrahlt. Es würden verstärkt Sicherheitsrisiken thematisiert, die sich aus alten Kraftwerkskomponenten, aber auch aus neuen Risiken, wie Drohnen, ergeben. Fast noch wichtiger sei aber ein weiterer Aspekt, sagt Simon: „Im Zuge der grenzüberschreitenden UVP müssen auch Alternativen geprüft werden.“ Durch den enormen Fortschritt der erneuerbaren Energien und die ebenfalls erkennbaren Fortschritte bei Speichern könne man die Diskussion über Alternativen „heute ganz anders führen, als noch vor zehn Jahren“.