taz: Frau Giffey, ich schaue mir seit über 40 Jahren Politik an, aber was Sie gerade machen, wirkt schon einzigartig.

Franziska Giffey: (lacht und guckt fragend)

taz: Nun, da verhandelt eine Partei über eine Koalition, und ihr bekanntestes Gesicht, eine amtierende Ministerin, stemmt sich bei jeder Gelegenheit dagegen, egal ob auf Instagram oder in Talkshows.

Giffey: Ich weiß nicht, ob es das so schon mal gab. Aber ich habe mir eins vorgenommen: Ich mache nichts gegen meine Überzeugung. Und dazu gehört erstens, zu sagen, dass man etwas falsch findet, und zweitens, sich auch danach zu verhalten. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Aber in dem Zustand, in dem die Linke gerade ist, wo essenzielle Grundsatzfragen immer noch nicht geklärt sind und wo eigentlich jeden Tag neue Probleme dazukommen, kann ich diese rot-grün-rote Koalition nicht mittragen.

Im Interview: Franziska Giffey 48, wurde wie Manuela Schwesig in Frankfurt/Oder geboren. Sie wuchs in Briesen bei Fürstenwalde auf, kam 1997 zum Studium nach Berlin und arbeitete danach 16 Jahre in der Neuköllner Bezirksverwaltung: erst als Europabeauftragte, dann als Stadträtin und schließlich als Bürgermeisterin. 2018 wurde sie Bundesfamilienministerin, 2021 Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Seit 2023 ist sie Wirtschaftssenatorin. In die SPD trat sie erst mit 29 Jahren ein.

taz: Jeden Tag neue Probleme? Was meinen Sie damit?

Giffey: Es geht ja nicht allein um das Verhältnis zu Antisemitismus und Organisierter Kriminalität, was schon ausreichen würde, sondern auch die Haltung zu Polizei und Verfassungsschutz. Wenn ich da jetzt lese, dass Äußerungen von Elif Eralp bekannt werden, in denen sie die Polizei selbst als Sicherheitsrisiko bezeichnet hat, dann finde ich das erschütternd. Ihre Äußerungen sind erst 5 Jahre her. Sie war da keine Jugendliche, sie war schon aktiv in der Berliner Politik. 2021 war das Jahr, in dem wir eine rot-grün-rote Landesregierung gebildet haben.

taz: Erst 5 Jahre? Andere sagen: schon 5 Jahre. Wie viel Abstand ist denn nötig, damit früher Gesagtes nicht mehr die Messlatte für eine heutige Fraktionschefin ist?

Giffey: Es geht nicht um Zeitangaben. Es geht um eine Grundhaltung. Es geht darum, ob die Berliner Polizei und alle Vertreter des Rechtsstaates uneingeschränkten Rückhalt von der Berliner Landesregierung bekommen. Und daran habe ich aktuell bei der Linken erhebliche Zweifel.

taz: Gebietet es aber nicht Ihr Amt als Wirtschaftssenatorin, zurückhaltender aufzutreten? Im Polit-Talk Maischberger etwa waren Sie ja nicht als das SPD-Basismitglied Giffey anmoderiert, sondern eben als Senatorin – und in dem Amt sind Sie dank Ihrer Partei.

Giffey: Ich bin ja eine Person – SPD-Politikerin und Wirtschaftssenatorin. Es wäre unglaubwürdig, wenn ich versuche, vor jeder Aussage zu definieren, in welcher Rolle ich spreche. Außerdem lege ich in begründeter Art und Weise eine Position dar. Fundierte Kritik muss in einer Demokratie möglich sein.

taz: Na ja, manche sehen auch bei Ihnen Propaganda.

Giffey: Ich benenne als Wirtschaftssenatorin, was ein solches Bündnis für die wirtschaftliche Zugkraft und Investitionstätigkeit in unserer Stadt bedeuten kann. Dass sich viele Unternehmen und Betriebe, aber auch Investoren und Banken derzeit große Sorgen darüber machen, ob der wirtschaftsfreundliche Kurs, den wir bisher gefahren sind und mit dem wir ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt haben, noch fortgeführt wird. Die bloße Diskussion um Vergesellschaftung hat schon für negative Reaktionen gesorgt, für Abwanderungspläne und gestoppte Vorhaben. Das muss man ernst nehmen.

taz: Es mag ja viel Kritik geben. Aber im SPD-Landesvorstand, kein Klüngelverein, sondern gewähltes Spitzengremium, haben 26 von 29 Mitgliedern für Koalitionsgespräche gestimmt. Sie stellen sich gegen einen sehr klaren Beschluss Ihrer eigenen Partei.

Giffey: 29 Leute in einem Landesvorstand können viele gute Entscheidungen für die SPD treffen. Aber bei zentralen Richtungsentscheidungen für die fast 4-Millionen-Metropole Berlin haben wir das auch früher so gehandhabt, dass die nicht 29 Menschen treffen, sondern die Breite der Partei mit ihren knapp 18.000 Mitgliedern entscheidet.

taz: Im Januar soll es dazu ja einen Mitgliederentscheid geben. Das kritisierten aber die Jusos. Die wiesen auf ein erprobtes Delegiertensystem bei Parteitagen hin und sagten: „Es muss aufhören, dass davon abgewichen wird, nur weil Mehrheiten an anderen Orten günstiger sind.“

Giffey: Das ist ja eine schräge Argumentation. Normalerweise sind ja unsere jungen Ge­nos­s:in­nen immer Verfechter von viel Beteiligung und Basisdemokratie. Ich kann doch nicht sagen: Nur weil ich befürchte, dass unsere Parteibasis anders entscheidet, frage ich sie nicht.

 Eins ist klar: Wenn man nach der Wahl das Gegenteil von dem macht, was man vor der Wahl behauptet hat, verliert man Glaubwürdigkeit Franziska Giffey

taz: Umgekehrt kann man sagen: Nur weil Sie für Ihre Haltung keine Mehrheit bei einem Parteitag sehen, haben Sie auf ein Mitgliedervotum gedrängt.

Giffey: Nein. Hier geht es um eine große Zukunftsentscheidung für Berlin und die SPD, die weit über die Landesgrenzen hinaus wirkt. Und es geht auch um die Frage: Wie wollen wir uns denn in einem rot-grün-roten Bündnis ein eigenes Profil schaffen? Als diejenigen, die immer sagen: Nein, schafft den Verfassungsschutz nicht ab, nein, das gibt der Haushalt nicht her? Viele der Wünsche, die jetzt auf dem Tisch liegen, werden in der angespannten Haushaltslage nicht finanzierbar sein. Die SPD käme doch automatisch in die Rolle des verantwortungsvollen Mahners, der immer wieder sagt, man müsse vernünftig sein.

taz: Und das wäre schlimm?

Giffey: Das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm – aber dafür wird die SPD nicht gewählt und es lässt wenig eigenen Gestaltungsspielraum. Niemand wird dafür gewählt, Schlimmeres verhindert zu haben. Die Linken haben diese Wahlen mit großen Versprechungen zur Bezahlbarkeit der Stadt gewonnen.

taz: … die sie ja auch halten könnten.

Giffey: Ihre eigene Bundesvorsitzende musste aber jetzt einräumen, dass die Mieten nach einer Vergesellschaftung eben nicht gesenkt werden können, was völlig klar war. Es wird jahrelange Klageverfahren geben. Die milliardenschweren Entschädigungsleistungen müssen über Kredite finanziert werden, die die Verschuldung der Stadt noch mehr belasten. Und hinzu kommt: Es entsteht dadurch keine einzige neue Wohnung.

taz: Es gibt ja auch Leute bei SPD und Grünen, die zu verstehen geben: In dieser Wahlperiode tut sich da eh nichts, und dann ist der Spuk vorüber – also lasst uns Rot-Grün-Rot machen.

Giffey: Ganz abgesehen vom Schaden, der in diesen fünf Jahren entstünde, weil Investitionen ausbleiben: Das wäre wirklich Wählertäuschung. Ich kann doch nicht in einen Koalitionsvertrag etwas reinschreiben, von dem ich überzeugt bin, dass nichts daraus wird. Das produziert massiv Enttäuschungen mit Ansage. Als SPD können wir nichts daraus gewinnen. Zumal ja unser Spitzenkandidat vor der Wahl zu Enteignungen gesagt hat: Mit mir passiert das auf keinen Fall.

taz: Dieser Spitzenkandidat, Steffen Krach, führt die SPD in den Koalitionsgesprächen an und verhandelt auch über Enteignungen. Ist es richtig, dass er Landesvorsitzender geblieben und nun auch Fraktionschef ist?

Giffey: Das muss er für sich selbst entscheiden. Aber eins ist klar: Wenn man nach der Wahl das Gegenteil von dem macht, was man vor der Wahl behauptet hat, verliert man Glaubwürdigkeit. Er ist diesen schwierigen Kompromiss eingegangen und muss damit in seiner weiteren politischen Arbeit leben.

taz: Niemand von Ihren vier SPD-Senatskollegen und niemand aus der Fraktion springt Ihnen bei. Woher nehmen Sie trotzdem die Gewissheit, nicht wie eine Geisterfahrerin unterwegs zu sein?

Giffey: Es gibt sehr viele Bür­ge­r:in­nen und So­zi­al­de­mo­kra­t:in­nen – auch in der Berliner SPD –, die das so sehen wie ich.

taz: Aber eben fast durchweg Leute ohne Amt oder Mandat.

Giffey: Viele äußern diese Kritik intern. Ich betrachte das Ganze auch über Berlin hinaus und nehme in der SPD bundesweit viel Kritik wahr, vor allem bei der Basis-Initiative „Nicht um jeden Preis“. Es ist eben auch für andere Landesverbände nicht egal, was in der Hauptstadt passiert. Es ist für ganz Deutschland relevant, wie wir uns hier in Berlin im Kampf gegen Antisemitismus und Organisierte Kriminalität verhalten und mit wem wir dabei zusammenarbeiten.

taz: Angenommen, die Mitgliedschaft lehnt Rot-Grün-Rot ab – was heißt das?

Giffey: Das heißt nicht, dass ich nun sage, wir müssen auf jeden Fall eine schwarz-grün-rote Koalition bilden. Inhaltlich gibt es da Schnittmengen, aber es wäre kein sehr stabiles Bündnis, weil es nur drei Stimmen Mehrheit hätte.

taz: Was dann?

Giffey: Es gibt ja noch einen zweiten Weg, den die SPD gehen könnte: in die Opposition. Dann sollen Linke und Grüne in einer Minderheitsregierung eben zeigen, welche Versprechen sie wirklich halten können. Sie müssten dann aber auch volle Verantwortung dafür übernehmen – für das, was klappt, und für das, was trotz verlockender Wahlversprechen nicht geht.

taz: Wäre das also Ihre Rangfolge: Minderheitsregierung, sonst Schwarz-Grün-Rot und, falls das nicht klappt, Neuwahlen?

Giffey: Ich glaube, wir müssen das ausloten, wenn es so weit ist. Das Mitgliedervotum wird zu einer demokratischen Entscheidung der gesamten Partei führen, die alle zu akzeptieren haben. Ich sage nur: Die SPD muss nicht um jeden Preis Teil einer neuen Landesregierung sein.

taz: Es gibt Leute, die halten Ihnen vor, das alles diene nur dem Zweck, sich über eine andere Koalition im Senat zu halten?

Giffey: Wer so denkt, hat überhaupt nichts verstanden. Ich habe jetzt 17 Jahre lang 80-Stunden-Wochen für unsere Gesellschaft und meine Partei in verschiedenen politischen Ämtern gearbeitet. Ich mache das nicht für irgendeinen Posten, sondern weil es mir um einen guten Weg für unsere Stadt und unser Land geht, weil ich etwas bewegen möchte. Ich möchte nicht, dass gute Entwicklungen der letzten Jahre ausgebremst werden. Aber alles hat seine Zeit, und das Leben hält noch so viel mehr bereit. Wir werden sehen, was kommt.

taz: Eine Sache haben Sie schon ausgeschlossen: Für den SPD-Bundesvorsitz wollen Sie nicht kandidieren. Warum nicht?

Giffey: Weil wir erst mal in Berlin ein paar Sachen zu klären haben.