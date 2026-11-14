taz: Frau Lemblé, Sie leben in Brüssel, sind aber viele Male nach Spitzbergen gereist. Was fasziniert Sie so an dieser norwegischen Inselgruppe in der Arktis?

Catherine Lemblé: Ich war seit 2017 jedes Jahr dort, meistens im Winter. Die Landschaft ist dann bedeckt mit Schnee, es gibt keine Bäume. Alles ist still und friedlich. Etwas Ähnliches habe ich nirgendwo sonst gesehen. Im Herbst und Frühling wechseln die Farben des Himmels, es gibt lange tiefblaue Stunden. Dieses Licht ist wunderschön.

Im Interview: Catherine Lemblé Catherine Lemblé, geboren 1990, lebt als Fotografin in Brüssel. Ihr Fotobuch „Only Barely Still – On Women and Wilderness“ (164 Seiten, 35 Euro) ist 2025 bei The Eriskay Connection erschienen.

taz: Dort zu leben ist sicherlich nicht leicht.

Lemblé: Die meisten Menschen wohnen in der Hauptstadt Longyearbyen. Der Ort ist sehr modern und das Leben komfortabel, es gibt Restaurants und Läden. Aber die Natur drumherum ist extrem. Man muss aufpassen, sich keine Erfrierungen zuzuziehen. Wenn man die Stadt verlässt, muss man immer ein Gewehr oder eine Leuchtpistole dabei haben, falls ein Eisbär angreift. Ich kann nicht schießen und wollte es auch nicht lernen. Deshalb habe ich anfangs Touren mit Guides gebucht. Später war ich mit Freunden unterwegs.

Angie leitet die Rezeption im einzigen Hostel in Longyearbyen Foto: Catherine Lemblé

Longyearbyen auf Spitzbergen Foto: Catherine Lemblé

Mechanikerin Mia hat gerade erfahren, dass das Kohlebergwerk früher schließen wird als gedacht Foto: Catherine Lemblé

taz: Auf Ihren Bildern stellen Sie nicht die besondere Landschaft in den Mittelpunkt, sondern Frauen. Warum?

Lemblé: Es gibt diese Vorstellungen von der Arktis: Schnee, Eisbären, bärtige Männer. Ich hatte den Eindruck, dass bestimmte Bilder fehlten. Als junge Frau habe ich viele Bücher über das Leben in der Natur gelesen, auch über die Arktis, sie wurden alle von Männern verfasst. Ich fragte mich: Wo bleiben die Frauen in diesen Geschichten? Die Arktis wurde lange als ein Ort betrachtet, der den Männern vorbehalten ist, für Frauen galt die Region als zu rau und gefährlich.

taz: Dabei kommen die Frauen dort sehr gut klar?

Lemblé: Absolut. Es gibt keine indigene Bevölkerung auf Spitzbergen. Aber in anderen Teilen der Arktis, in Kanada, Grönland oder Alaska leben Frauen seit Tausenden Jahren. Die Natur wird in den Geschichten über die Arktis wiederum häufig feminisiert. Das findet man sogar in aktuellen Texten. Sie wird als „eiskalte Königin“ beschrieben, es ist die Rede von „jungfräulichem Land“, das es zu bewahren gilt – oder, wie es früher hieß, das erobert werden muss. Einerseits wird die Natur also mit einer Frau beziehungsweise einem weiblichen Körper verglichen, andererseits wurde Frauen der Zutritt zu diesen Gebieten lange verwehrt.

taz: Welche der Frauen, die Sie zeigen, hat Sie besonders beeindruckt?

Lemblé: Sarah ist die Schwägerin meiner Schwester, ihretwegen bin ich überhaupt erst nach Spitzbergen gereist. Sie hat früher als Eisbärenwächterin gearbeitet, heute leitet sie Expeditionen auf Schiffen. Das liebt sie. Sarah geht sehr oft in die Wildnis und wurde ein wichtiger Mensch in meinem Leben – und in meinem Projekt.

Terhi zeichnet einen Eisbären, dem sie vor der Hütte begegnet ist Foto: Catherine Lemblé

Nellie arbeitet sieben Tage die Woche als Taxifahrerin, um ihre Familie auf den Philippinen zu unterstützen Foto: Catherine Lemblé

taz: War es schwer, bei der Kälte zu fotografieren?

Lemblé: Ich habe eine analoge Pentax-Kamera benutzt. Ich trug dünne Handschuhe in den Fäustlingen, um den Film wechseln zu können. Wenn man die Kamera öffnet, besteht immer die Gefahr, dass sie einfriert. Das ist ein paar Mal passiert. Dann kann man nichts anderes tun als reinzugehen und ein paar Stunden zu warten.

taz: In der Arktis steigen die Temperaturen wegen des Klimawandels besonders stark. Was bedeutet das für die Menschen auf Spitzbergen?

Lemblé: Man sieht die Veränderungen von Jahr zu Jahr. Das Wetter wird mit dem Klimawandel unberechenbarer. Es gibt auch mehr Lawinen. Anfangs dachte ich: Wenn die Menschen den Klimawandel so stark zu spüren bekommen, müssten sie alles tun, um ihn zu bremsen. Aber das ist nicht so. Die Leute fliegen sehr viel. Ich habe auch oft erlebt, dass die Heizung hochgedreht wurde und die Fenster offen standen, um zu lüften. Es ist ein Paradox. Wenn man auf Spitzbergen wohnt, erlebt man den Klimawandel besonders stark. Gleichzeitig ist der eigene ökologische Fußabdruck auch besonders groß.