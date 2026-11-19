Dicht gedrängt stehen sie an der Kante des Ekström-Schelfeises und trotzen dem eisigen Wind: Die Kaiserpinguine der Atka-Bucht sind die wohl berühmtesten Nachbarn der deutschen Antarktisforschung. Rund um die Uhr richten sich die Farb- und Wärmebildkameras des ferngesteuerten Observatoriums Spot auf die Kolonie der rund 20.000 Tiere, um ihr Brutverhalten zu dokumentieren.

Doch die Idylle im ewigen Eis trügt. Weil das Meereis infolge der Erderhitzung immer früher aufbricht und schmilzt, schmilzt auch die Kinderstube der Tiere dahin. Hinzu kommt: Junge Kaiserpinguine schwimmen oft Hunderte Kilometer weit über bestehende Schutzzonen hinaus in ungeschützte Gewässer. Ohne einen strengeren, international durchgesetzten Bestandsschutz und konsequenten Klimaschutz droht der ikonischen Art das Aus. Deutschland ist für mehr Schutz, die USA und China dagegen.

Genau an diese Schelfeiskante reiste in dieser Woche Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), begleitet von Hajo Eicken, Direktor des Alfred-Wegener-Instituts, dem Helmholtz-Präsident Martin Keller und ESA-Astronaut Alexander Gerst. Bei minus 30 Grad ließ sich die Delegation auf der auf Stelzen stehenden Neumayer-Station III zeigen, wie dramatisch sich das Erdsystem verändert.

Im luftchemischen Observatorium messen Forschende in der saubersten Luft der Erde den unaufhaltsamen Anstieg von Kohlendioxid und Methan. Die Antarktis wirkt als gigantischer Kühlschrank und Süßwasserspeicher für den gesamten Planeten – gerät sie aus dem Gleichgewicht, steigen weltweit die Meeresspiegel.

Konferenz aus dem Eis

Bei einer virtuell aus dem Eis übertragenen Pressekonferenz am Mittwoch fand Bär entsprechend große Worte: Der Klimaschutz habe für die gesamte Bundesregierung „höchste Priorität“, betonte die CSU-Politikerin. Investitionen in die ökologische Transformation seien kein Bremsklotz, sondern ein Motor auch für die Wirtschaft. „Was die Menschen hier auf der Neumayer-Station leisten, verdient meinen allergrößten Respekt“, erklärte Bär mit Blick auf die monatelange Isolation der Überwinterungsteams. Nur dank dieses Einsatzes ließen sich „wertvolle Messreihen fortführen, die zum Teil bis in die 1980er Jahre zurückreichen“.

AWI-Direktor Hajo Eicken erklärte in der Schalte, wie komplex die Dynamik des schwindenden Eisschildes und der Ozeane ist und warum es lückenlose Langzeitdaten braucht, um Kipppunkte im Klimasystem und deren Folgen für den globalen Meeresspiegel rechtzeitig zu erfassen.

Als „Geschenk der Natur“ bezeichnete es der Meeresforscher, dass die Klimaveränderungen derzeit zunehmende Niederschläge in der Antarktis auslösen. „Das würde bedeuten, dass wir erst mal zumindest für einen kurzen Zeitraum Zeit sparen, in dem Sinne, dass also dem Meer Wasser entzogen wird, das hier in der Antarktis abgelegt wird.“ Der Anstieg des Meeresspiegels würde dadurch gedrosselt.

Dass es der Bundesregierung zumindest bei der Forschungsinfrastruktur nicht an Geld mangelt, zeigt der Blick auf die Flottenplanung: Über 1 Milliarde Euro lässt sich der Bund den Neubau des Forschungs-Eisbrechers „Polarstern II“ kosten, der ab 2030 in See stechen soll.