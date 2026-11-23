taz: Francesca Barp, was ist eine Live-in-Betreuerin?

Francesca Barp: Eine Live-in-Betreuerin lebt in einem Haushalt, und betreut gleichzeitig die dort lebende Person. Oft bei Menschen, die pflegebedürftig sind. Wenn die Familie die Pflege nicht allein sicherstellen kann und auch die beschränkten Stunden des Pflegedienstes nicht ausreichen, kümmert sich die Betreuerin um alles, was nicht abgedeckt wird. Häufig arbeiten osteuropäische Frauen ab Mitte 50 ein paar Wochen in Deutschland und kehren für mehrere Wochen wieder in ihr Heimatland zurück. Um die Vermittlung kümmert sich meist eine Agentur.

taz: Die Betreuerin lebt also nach Feierabend in ihrer Arbeitsstelle?

Barp: Bei Live-ins gibt es kein Konzept des Feierabends. Es fehlt die räumliche Trennung. Die Betreuerinnen, mit denen mein Kollege Nikolai Huke und ich für unsere Studie zu Live-in-Betreuung und Arbeitsrecht gesprochen haben, mussten teilweise sechs Tage am Stück rund um die Uhr verfügbar sein. Als eine dieser Betreuerinnen bei ihrer Agentur anrief und nach Pausen fragte, sagte die: „Was wollen Sie denn in Berlin machen? Da verlaufen Sie sich doch nur. Bleiben Sie im Haushalt.“

Bild: Gloria Colman Im Interview: Francesca Barp ist Soziologin und Politikwissenschaftlerin und Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Rechtssoziologie am Hamburger Institut für Sozialforschung. Sie untersucht wie neue Gewerkschaften und Vereine in Argentinien, Deutschland und den USA (oft migrantische) Hausangestellte kollektiv organisieren und dabei das Recht mobilisieren.

taz: Was erleben die Betreuer:innen?

Barp: Teilweise müssen Sie mit demenzbedingten Aggressionen umgehen. Manchmal entlädt sich die Wut, nicht mehr selbstständig handeln zu können, an der Betreuerin. Uns wurde von Gewalt erzählt und von großem Druck, immer verfügbar zu sein.

taz: Um was kümmert sich die Betreuerin?

Barp: Von Essen kochen bis zu Medikamente verabreichen ist alles dabei. In der Praxis wird häufig nicht zwischen Betreuungs- und Pflegeaufgaben unterschieden. Letzteres sind medizinische Tätigkeiten, für die ein Ausbildungsberuf erforderlich ist.

taz: Also ist es illegal, wenn die Betreuerin Medikamente verabreicht.

Barp: Ja.

taz: Wie sieht die Bezahlung aus?

Barp: Viele Betreuerinnen arbeiten unter dem Mindestlohn. Die verdienen etwa 900 bis 1.200 Euro im Monat. Aber sie trauen sich oft nicht, etwas zu sagen.

taz: Warum nicht? In Deutschland gibt es doch rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.

Barp: Die Frauen melden sich meist zuerst bei ihrer Agentur. Dort hören sie häufig, dass das eben so sei. Dazu kommt, dass im Vertrag selbst auch oft Dinge stehen, die einer rechtlichen Prüfung vermutlich nicht standhalten würden, von denen die Betreuerinnen aber glauben, dass sie rechtens sind, eben weil sie im Vertrag stehen.

taz: Und das fällt niemandem auf?

Barp: Teilweise schon. Es gibt Beratungsangebote wie Faire Mobilität vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die gezielt Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa zu ihren Rechten beraten. Die haben 2022 einen prominenten Fall begleitet, in dem einer bulgarischen Live-in-Betreuerin 32.000 Euro vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zugesprochen wurden. Die Zeit, in der sie auf Abruf im Haushalt war, wurde als Bereitschaftsdienst bewertet. Den hatte die Entsendefirma nicht bezahlt.

taz: Zeigt das nicht, dass das deutsche Rechtssystem an dieser Stelle gut funktioniert?

Barp: Als das Urteil gefällt wurde, gab es Hoffnung, dass sich jetzt etwas ändern würde. Das hat sich in den Gesprächen, die wir jetzt vier Jahre später mit Betreuerinnen und Beratungsstellen geführt haben, nicht bestätigt. Einerseits hat die bulgarische Live-in-Betreuerin das Geld nie bekommen. Andererseits werden in den Dienstverträgen nun Klauseln aufgenommen, die den Rechtsweg ausschließen oder hohe Vertragsstrafen ankündigen. Es landen nach wie vor wenig Fälle vor Gericht, weil das Verfahren über sechs Jahre gedauert hat und nur durch die finanzielle Unterstützung von ver.di so lange geführt werden konnte. Und auch, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es nicht unbedingt etwas bringt.

taz: Wie sieht es denn bei selbstständigen Betreuerinnen aus, die keine Agentur im Nacken haben?

Barp: Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei oft um Scheinselbstständigkeit handelt. Zwar gibt es einige ältere Urteile, die eine Selbstständigkeit sehen, aber es gibt prominente Stimmen, die von Scheinselbstständigkeit ausgehen, wie die Juristin Eva Kocher, weil die Betreuerinnen weisungsgebunden arbeiten.

taz: Wehren sich die Be­treue­r:in­nen gar nicht?

Barp: Doch. Häufig findet Austausch über die Missstände individuell und digital statt. Die Betreuerinnen vernetzen sich über Selbsthilfegruppen auf Telegram oder Facebook und unterstützen sich dort gegenseitig. Und sie finden eigensinnige Arten, ihre Rechte einzufordern. Eine Betreuerin erzählte, dass sie ständig aus ihrer Pause gerufen wurde. Einmal, ging sie daraufhin nur im Handtuch bekleidet zu der Person, die sie betreute. Danach konnte sie in Ruhe Pause machen.

taz: Warum arbeiten die Live-ins trotz dieser Umstände in Deutschland?

Barp: In Polen beispielsweise liegt das Renteneintrittsalter für Frauen bei 60 Jahren. Danach ist es schwierig, einen Job zu finden. Wenn die Rente nicht reicht, ist Live-in-Betreuung eine Möglichkeit, noch zu arbeiten. Außerdem beschreiben viele trotz der belastenden Arbeitsbedingungen, dass sie die Arbeit als extrem sinnstiftend empfinden.

 Gäbe es keine Unterfinanzierung in der Pflege, bräuchten wir auch kein Geschäftsmodell, das auf der Ausbeutung migrantisierter Frauen basiert

taz: Was müsste sich ändern, damit sich die Realität der Betreuerinnen tatsächlich verändert?

Barp: Die Anstellungsverhältnisse müssen sich ändern. Aufklärung, transparente und zweisprachige Verträge, mehr unabhängige Beratungsstellen und die tatsächliche Durchsetzung von Rechten wären ein Anfang. Aber das reicht nicht. Es braucht strukturelle Veränderungen. Gäbe es keine Unterfinanzierung in der Pflege, bräuchten wir auch kein Geschäftsmodell, das auf der Ausbeutung migrantisierter Frauen basiert.

taz: Wie realistisch ist so ein Strukturwandel?

Barp: Aktuell leider nicht besonders. Wir sehen eher das Gegenteil. Auch lässt sich das Problem gut ignorieren. Die Betreuerinnen gehen im Heimatland zum Arzt, um sich von der Belastung zu erholen. Die Kosten dieser schweren Arbeit werden also auf diese Frauen abgewälzt.