Flucht eines Theaters vor den Taliban : Künstler mit vierfacher Gefährdung

Die Theater-Organisation AHRDO hat die Kriege in Afghanistan aufgearbeitet. Nun hoffen ihre Mitarbeiter in Kabul, noch aus dem Land zu kommen.

Die Arbeit der AHRDO erfährt dieser Tage eine ganz besondere Aktualität. Die im Jahr 2009 gegründete Organisation – die Abkürzung steht für Afghanistan Human Rights and Democracy Organization – arbeitete über Workshops, Thea­ter­auf­füh­run­gen, Filmprojekte und Ausstellungen die Kriege der letzten Jahrzehnte in Afghanistan auf. Die Projekte waren aus der Opferperspektive angelegt.

Zum Teil zum ersten Mal erzählten Mütter über ihre toten Kinder. Folter- und Missbrauchsopfer fanden erstmals Gehör. Herausragendes Projekt war 2019 die Eröffnung des Kriegsopfermuseums in Kabul. Jetzt sind die insgesamt 25 afghanischen Mit­ar­bei­te­r*in­nen und auch viele Teil­neh­me­r*in­nen der Veranstaltungen massiv gefährdet.

„Sie sind gefährdet, weil sie sich für Menschenrechte engagieren. Das ist für die Taliban ein Verfolgungsgrund. Sie arbeiten Kriegsverbrechen auf, das ist ein weiterer Verfolgungsgrund. Sie machen Kunst, auch das ist ein Verfolgungsgrund. Und viele stammen von ethnischen Minderheiten. Durch die Taliban sind sie besonders gefährdet“, beschreibt Hjalmar Joffre-Eichhorn das Szenario.

Der Deutschbolivianer baut seit vielen Jahren ein Netzwerk von Thea­ter­künst­le­r*in­nen auf, die mit den Methoden des Theaters der Unterdrückten Konflikte angehen und Machtstrukturen aufdecken. Er selbst befindet sich aktuell in Estland.

„Lieber wäre ich in Kabul selbst, um mich um meine Leute zu kümmern“, sagte er. Drei seiner Mit­ar­bei­te­r*in­nen sind bereits im Ausland. „22 von ihnen sind aber noch in Kabul. Die meisten sind entschlossen, das Land zu verlassen. Für viele stellt sich aber auch die Frage, ob sie ihre Familie tatsächlich zurücklassen können. Nur unmittelbare Mitarbeiter von Botschaften, der Armee und anderer Organisationen gelangen auf die Listen für das Ausfliegen, die Familienangehörigen aber nicht. Diese Hierarchisierung stellt ein enormes Problem dar“, sagt Joffre-Eichhorn der taz.

Völliges Chaos

Einer seiner Mitarbeiter hat sich deshalb entschlossen, im Land zu bleiben, bei seiner Frau und seinen vier Kindern. Er brachte mehrere Kol­le­g*in­nen zum Flughafen und kehrte in seine Wohnung zurück.

Eine AHRDO-Mitarbeiterin, die in den Flughafen gelangen konnte, schilderte die Situation so: „Es herrscht völliges Chaos. Niemand ist verantwortlich. Es gibt niemanden, der eine Liste hat und die Namen aufruft.“ Um den Flughafen drängen sich Tausende, alle in der Hoffnung auf einen Platz in einem Flugzeug.

Zahlreiche Mit­ar­bei­te­r*in­nen von AHRDO harren Joffre-Eichhorn zufolge etwa einen Kilometer vom Flughafen entfernt aus. „Man muss drei Stufen durchlaufen: Man muss auf eine der Listen kommen. Deren Anzahl explodierte allerdings in den letzten Stunden. Dann muss man auf den Flughafen selbst gelangen, was sehr schwierig ist. Und dann muss man in ein Flugzeug kommen, das auch noch abheben darf.“

Beweismittel für Kriegsverbrechen

In Sorge ist Joffre-Eichhorn auch über einige Teil­neh­me­r*in­nen an Veranstaltungen der AHRDO. „Einige von ihnen sind selbst Menschenrechtsaktivist*innen, sie arbeiten in kleinen NGOs in der Provinz. In Angst um ihre Sicherheit haben sie sich nach Kabul aufgemacht. In der Hierarchie der Auszufliegenden stehen sie aber weit hinten.“

Gelungen ist es den Mit­ar­bei­te­r*in­nen vor Ort zumindest, das Büro und auch das Kriegsopfermuseum zu evakuieren. Das Kernstück sind die Memory Boxes, Objekte und aufgeschriebene Erinnerungen über vergangene Kriegsverbrechen. „Sie können in Zukunft als Beweismittel für Gerichtsverfahren dienen“, hofft Joffre-Eichhorn. Zu befürchten ist, dass aktuell viel geschieht, das zu neuen Serien von Memory Boxes führt.