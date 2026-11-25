L ange hat sich die Deutsche Bahn hartnäckig an ihren exklusiven Ticketvertrieb geklammert. Tickets der inländischen Konkurrenz wollte der Konzern partout nicht verkaufen. Damit ist nun zumindest teilweise Schluss. Demnach kann die Buchung von Fahrten der Konkurrenz oder auch eine Kombination von Reisen demnächst auf den DB-Portalen in einem Schritt erledigt werden. Für die Reisenden ist das eine gute Nachricht. Die verkauft die DB zwar als besseren Kundenservice – doch ganz freiwillig kam die Einigung mit dem Wettbewerber Flixtrain wohl nicht zustande.

So drängte das Verkehrsministerium schon länger auf ein einheitliches Ticketing. Eigentlich wollte der frühere CDU-Verkehrsminister Patrick Schnieder die Vertriebsplattform Navigator sogar an die gemeinwohlorientierte Netzsparte der DB übertragen. Das konnte der Konzern noch verhindern.

Auch die Bundesnetzagentur ist der Bahn in die Parade gefahren und warf der DB den Missbrauch ihrer Marktmacht gegenüber konkurrierenden Mobilitätsplattformen vor. Es war nicht das erste Mal, dass die Behörde die Vertriebsstrategie der DB kritisierte. Der nun erzielte Fortschritt dürfte auch diesem Druck aus Politik und Netzagentur geschuldet sein.

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Weiterhin fehlen kundenfreundliche Regelungen

Es sollte nur ein Zwischenschritt sein. Denn spätestens ab 2028 wird sich der Wettbewerb im Fernverkehr enorm verstärken. Dann will auch das italienische Unternehmen Italo in Deutschland Fuß fassen. Für die Bahnreisenden ist das bisher nur zum Teil eine positive Aussicht: Erfahrungen aus anderen Ländern legen zwar nahe, dass die Konkurrenz für sinkende Preise und eine bessere Qualität sorgt.

Doch es fehlen noch kundenfreundliche Regelungen, etwa für die Nutzung von Zügen anderer Unternehmen bei Verspätungen oder Ausfällen. Auch gilt die beschlossene Kooperation ja nur für die beiden beteiligten Unternehmen, nicht für Tickets neuer Wettbewerber. Es gibt also noch viel zu tun, um den Kunden Bahnreisen so leicht und angenehm wie möglich zu machen.