Vier junge Männer in einem Elendsviertel der kolumbianischen Stadt Medellín. Gleich zu Beginn hauen sie einem TV-Reporter aufs Maul und klauen seine Videokamera. Um von da an ihr eigenes Leben in ihrem Viertel zu dokumentieren. Also Alkohol, Arbeitslosigkeit, Dreck, Verrohung und Gewalt. Die groben Kamerabilder zeigen an, dass wir uns in den Achtzigern befinden, vor der Zeit der digitalen Bilder.

„Barrio Triste“, das Debüt des kolumbianisch-amerikanischen Regisseurs und Fotografen Stillz, beginnt wie ein sozialrealistisches Drama im Found-Footage-Modus. Produziert hat den Film der Regisseur Harmony Korine, dessen „Trash Humpers“ eventuell ein Orientierungspunkt für diese filmische Unternehmung war. Der Ton schwankt, die Bilder sind verwackelt, wenn es regnet, gibt es Tropfen auf dem Objektiv und damit auch im Bild.

Am Anfang deutet sich noch so etwas wie ein Plot an. Die Clique raubt ein Juweliergeschäft aus und erschießt einen der Angestellten, es entsteht ein Konflikt und damit so etwas wie eine Geschichte. Die bricht dann aber auch gleich wieder ab, der Film montiert in der Folge Alltagsszenen aus der traurigen Nachbarschaft mit Interviews: eine Schlägerei, ein Besäufnis vor einem brennenden Auto, eine Punkband, die in einer Ruine spielt.

Der Film „Barrio Triste“. Regie: Stillz. Mit Juan Pablo Baena, Samuel Velásquez u. a. Kolumbien/USA 2026, 89 Min.

Dazu kommen als Ruhepole Interviews, in denen die vier muskulösen, auf der Straße kurz vorm Ausrasten stehenden jungen Männer über ihr Innenleben erzählen. Also darüber, was Tod, Trauer und Glück (Letzteres sei für ihn in dieser Welt nicht vorgesehen, bemerkt einer der vier ganz richtig) für sie bedeuten.

Der Film meint alles todernst

Das alles könnte auf einen fiesen Sozialelendsporno hinauslaufen. „Barrio Triste“ aber nimmt schnell eine andere Abbiegung: Sozialrealismus trifft „The Blair Witch Project“. Stillz’ Film ist, darin dem mit anderen filmästhetischen Mitteln operierenden Elendsviertel-Film „City of God“ ähnlich, aufgeladen und überhitzt.

Dieser Eindruck entsteht hier nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch ein immer stärkeres Abdriften ins Irreale, das der Realität dieser Welt auf eine seltsame, befremdliche Weise sehr gerecht wird. Dafür sorgt ganz wesentlich der Score der venezolanischen Pro­du­zen­t*in Arca: hauntologische Elektronik, die antike Synthiesounds mit dem Industrial der Achtziger verbindet, unterschwellig überspannter Noise, Geistermusik.

Was zuerst wie radikaler Sozialrealismus wirkt, schraubt sich gegen Ende hin in ein filmisches Delir. Schon in der ersten Szene wird von Lichtern am Himmel berichtet, die auf Aliens deuten. Am Ende kippt „Barrio Triste“ dann in die Fantastik, hält aber durchgehend an der minimalistischen Found-Footage-Ästhetik fest. Das ist mehr als nur Spielerei, „Barrio Triste“ meint das alles todernst. Was man zu sehen bekommt, die Ausweidung junger Menschen, ist ein einfaches, aber genaues Bild für das, was real passiert in sozialen Welten, in denen die soziale Verelendung herrscht.

Etwas wirkliche Neues schaffen

Stillz hat bereits mit seinem Clip für Bad Bunnys Song „Baticano“ gezeigt, dass er gerne filmhistorische Ästhetiken reproduziert. Da schickte er den Sänger in Nosferatu-Verkleidung durch eine formvollendet expressionistische Schwarz-Weiß-Szenerie und brachte so puertoricanischen Latin-Trap-Reggaeton in Verbindung mit dem Kino der Weimarer Republik.

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Das wirkte noch wie eine Übung, wie postmodernes Zitieren. In „Barrio Triste“ schafft die Verbindung nicht nur zweier Genres, sondern von verschiedenen filmischen Registern etwas wirklich Neues. Etwas Neues, das dann auch nichts mehr mit magischem Realismus zu tun hat. Eben weil hier nichts poetisch verklärt wird.

Musik und VCR-Bilder schließen an die Nostalgieästhetik der 2010er-Jahre an, an den Achtzigerjahre-Retro von „Stranger Things“ bis zur Musik von Oneohtrix Point Never. Um sie dann in eine soziale Hölle zu werfen, die der Retromania alles wehmütig Angenehme nimmt. Und sie stattdessen in ein hitziges filmisches Experiment überführt.